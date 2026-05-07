Netcompany: Πλήρης εξαγορά της Smarter Airports και επόμενο βήμα για το AIRHART

Η Netcompany εξαγοράζει το σύνολο της Smarter Airports, ενισχύοντας τη στρατηγική της γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αεροδρομίων και την περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας AIRHART.

Η συμφωνία σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο για μια λύση που έχει ήδη δοκιμαστεί στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων, όπως του Μονάχου και του Χίθροου.

Πιο αναλυτικά, η Netcompany ανακοίνωσε ότι αποκτά το 100% της Smarter Airports, έπειτα από την εξαγορά του μεριδίου της Copenhagen Airports. Η Smarter Airports είχε ιδρυθεί το 2020 ως κοινή εταιρική πρωτοβουλία των δύο πλευρών, με βασικό σκοπό την ανάπτυξη της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης AIRHART.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις διαχείρισης αεροδρομίων αυξάνεται διεθνώς. Με την ενοποίηση της ιδιοκτησίας, η Netcompany θα μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα εμπορικά, ενώ η Copenhagen Airports θα εστιάσει περισσότερο στον βασικό επιχειρησιακό της ρόλο.

Τι κάνει το AIRHART

Το AIRHART λειτουργεί ως πλατφόρμα που διασυνδέει και συλλέγει δεδομένα από διαφορετικά συστήματα ενός αεροδρομίου, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά αεροδρόμια και λειτουργικά περιβάλλοντα.

Η εφαρμογή του στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης συνέβαλε στη βελτίωση της διαχείρισης χωρητικότητας και της συνολικής λειτουργίας του αερολιμένα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πλατφόρμα θεωρείται πλέον ένα από τα βασικά ψηφιακά εργαλεία για τη μετάβαση των αεροδρομίων σε πιο έξυπνα και αυτοματοποιημένα μοντέλα λειτουργίας.

Διεθνές ενδιαφέρον

Η επιτυχία της λύσης δεν περιορίστηκε στη Δανία, αλλά προκάλεσε ενδιαφέρον και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το Μόναχο και το Χίθροου του Λονδίνου συγκαταλέγονται μεταξύ των αεροδρομίων που υιοθέτησαν το AIRHART για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Αυτό το διεθνές αποτύπωμα φαίνεται να αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση της Netcompany να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της Smarter Airports. Η εταιρεία εκτιμά ότι η νέα δομή θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο CEO και συνιδρυτής της Netcompany, Αντρέ Ρογκασζέφσκι, υπογράμμισε ότι η Copenhagen Airports έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Smarter Airports και ότι οι συνεργασίες με το Μόναχο και το Χίθροου επιτάχυναν το διεθνές ενδιαφέρον για την πλατφόρμα. Όπως ανέφερε, η πλήρης εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παγκόσμια ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Από την πλευρά του, ο CEO της Copenhagen Airports, Κρίστιαν Πόουλσεν, σημείωσε ότι η Smarter Airports είναι πλέον έτοιμη να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερη εμπορική κλίμακα και ότι η Netcompany διαθέτει τη στρατηγική προσέγγιση που απαιτείται για αυτό το στάδιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία των δύο πλευρών στο AIRHART θα συνεχιστεί.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πώς μια τεχνολογική λύση που ξεκίνησε ως εταιρική σύμπραξη μπορεί να εξελιχθεί σε προϊόν με διεθνή δυναμική. Για τη Netcompany, η πλήρης απόκτηση της Smarter Airports ενισχύει τη θέση της σε έναν τομέα με αυξανόμενη ζήτηση, όπως είναι η ψηφιοποίηση των αερομεταφορών.

Για τα αεροδρόμια, λύσεις όπως το AIRHART προσφέρουν καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων, αυτοματοποίηση διαδικασιών και πιο γρήγορες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων, τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την αποδοτικότητα και την εμπειρία των επιβατών.