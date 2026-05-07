SecGrid: Εισέρχεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης έναρξης δραστηριοτήτων της, τον Ιανουάριο του 2026, η SecGrid προχωρά στο επόμενο στρατηγικό της βήμα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μέσω της ενσωμάτωσης δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) για επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με την Twine Security, η SecGrid εισάγει στην ελληνική και περιφερειακή αγορά τον “Digital Employee” της Twine — έναν αυτόνομο ψηφιακό συνεργάτη ασφάλειας, βασισμένο σε AI, ο οποίος έχει σχεδιαστεί να εκτελεί από άκρο σε άκρο διαδικασίες Διαχείρισης Ταυτοτήτων και Πρόσβασης (Identity and Access Management – IAM), σε συνεργασία με τις Ομάδες Ασφάλειας των επιχειρήσεων.

Ο Digital Employee:

-Εκτελεί διαδικασίες IAM από άκρο σε άκρο, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης

-Αυτοματοποιεί τη διαχείριση του κύκλου ζωής ταυτοτήτων σε εταιρική κλίμακα

-Διασφαλίζει τη συνεχή εφαρμογή πολιτικών πρόσβασης και ταυτοποίησης

-Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των πολιτικών ταυτοτήτων και της πραγματικής εφαρμογής τους

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η λύση ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κυβερνοαπειλών και στην έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα των οργανισμών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά τις λειτουργίες ασφάλειας. Μέσω της συνεργασίας μας με την Twine Security, φέρνουμε τον Digital Employee στους πελάτες μας ως έναν πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ομάδες ασφάλειας», δήλωσε ο Διονύσης Γρηγοράτος, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της SecGrid.

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Justin Woody, Συνιδρυτής της Twine Security, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη SecGrid μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την παρουσία του Digital Employee σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε σύνθετα και αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα. Αποστολή μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων ασφάλειας, μεταφέροντας επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε το εξειδικευμένο προσωπικό να επικεντρώνεται σε στρατηγικές αποφάσεις και ενέργειες υψηλής αξίας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί φυσική εξέλιξη της στρατηγικής τοποθέτησης της SecGrid στην αγορά Enterprise Software & Cybersecurity και ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για επιχειρήσεις που επενδύουν σε καινοτόμες λύσεις ασφάλειας με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης.