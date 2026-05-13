Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Ποντοπόρος 13.05.2026, 15:37
Περίπου 341 κιλά κοκαΐνης κατάσχεσε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια έρευνας στο φορτηγό πλοίο Green K-Max 1 ελληνικών συμφερόντων.

Το Green-K Max 1 είχε φτάσει στο λιμάνι Σάντος της Βραζιλίας από την Ινδία

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διεθνή μέσα το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι του Σάντος και ανακαλύφθηκαν δώδεκα μεγάλα δέματα στον θάλαμο εισαγωγής (sea chest) θαλασσινού νερού στο πλοίο που βρίσκεται κάτω από την ίσαλο γραμμή. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δήλωσε ότι ενεργεί βάσει των πληροφοριών και αφού το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου φέρεται να παρατήρησε μια μικρή βάρκα κοντά στο πλοίο και ειδοποίησε την αστυνομία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες από το βραζιλιάνικο Ναυτικό. Συμμετείχαν επίσης η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσόδων και η Λιμενική Αρχή του Σάντος.

Το Green-K Max 1 είχε φτάσει στο λιμάνι από την Ινδία και αναφέρθηκε ότι φόρτωνε και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Πολωνία. Το πλοίο μεταφορικής ικανότητας 80.856 dwt, που κατασκευάστηκε το 2019, είναι νηολογημένο στη Λιβερία και το διαχειρίζεται εταιρεία ελληνικών συμφερόντων.

Υποβρύχια έρευνα

Οι δύτες διεξήγαγαν υποβρύχια έρευνα στο πλοίο και εντόπισαν τα δέματα που ήταν κρυμμένα στο sea chest. Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση περίπλοκη, σημειώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι λαθρέμποροι στην τοποθέτηση των ναρκωτικών στο πλοίο. Ωστόσο, ανέφεραν ότι η τοποθέτηση ναρκωτικών στο συγκεκριμένο μέρος του πλοίου είναι μια από τις προτιμώμενες μεθόδους για τους λαθρέμπορους.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι το λιμάνι του Σάντος είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη διαδρομή για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Για τον λόγο αυτό και έχουν αυξήσει τις προσπάθειες ελέγχου των πλοίων στο λιμάνι. Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ευρωπαίοι αξιωματούχοι από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνουν τις προσπάθειές τους για να σταματήσουν αυτό που αποκαλούν «Ατλαντικός δρόμος της κοκαΐνης».

