Κικίλιας: Άμεση δράση ΕΕ για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Ναυτιλία 10.05.2026, 20:36
Σχολιάστε
Κικίλιας: Άμεση δράση ΕΕ για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για την ανάγκη πιο ενεργής και ταχύτερης ευρωπαϊκής παρέμβασης, έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας, επισημαίνοντας ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου. «Η δική μου προτροπή, άποψη και αντίληψη επί του θέματος είναι ότι “χτες” πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει εγκαίρως τα διαθέσιμα εργαλεία της. «Η ευρωπαϊκή οικογένεια και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες πρέπει να καταλάβουν και να δουν ότι πρέπει να παρεμβαίνουν νωρίτερα και πιο έγκαιρα» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, συνδέοντας την ανάγκη παρέμβασης με τις τουριστικές πτήσεις, τις ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις και συνολικά τη στήριξη κρίσιμων τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate.

Η Ελλάδα στηρίζει τον στόχο για έναν πιο καθαρό πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τόνισε ο Β. Κικίλιας

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο ενδεχόμενο συνέχισης της κρίσης και τον Ιούνιο, ξεκαθάρισε ότι «πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο παρακολουθούν τις εξελίξεις μέρα με τη μέρα.

«Η εμπλοκή σε ένα τέτοιο πολεμικό σενάριο, σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας, είναι σχετικώς εύκολη. Η απεμπλοκή φαίνεται ότι είναι πολύ δυσκολότερη», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και πρώτες ύλες κρίσιμες για τον πρωτογενή τομέα. «Η παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο κινούνται κατά 80-90% δια θαλάσσης», σημείωσε, εξηγώντας ότι κάθε διατάραξη της ενεργειακής ή εμπορευματικής αλυσίδας έχει τεράστιες επιπτώσεις στις κοινωνίες.

Κικίλιας: Η Ελλάδα στηρίζει τον στόχο για έναν πιο καθαρό πλανήτη

Πιο συγκεκριμένα, για τον αντίκτυπο στην ακτοπλοΐα, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι πέρυσι, μετά την παρέμβαση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, μειώθηκαν κατά 50% τα λιμενικά τέλη σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με αποτέλεσμα να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ μέσω του ανταγωνισμού υπήρξαν εκπτώσεις έως και 32% σε εισιτήρια, αυτοκίνητα και καμπίνες. Όπως είπε, «φέτος η εξίσωση είναι δυσκολότερη, καθώς κάθε αύξηση 10 δολαρίων στην τιμή του πετρελαίου ισοδυναμεί με επιβάρυνση 10 εκατ. ευρώ στις τιμές του ακτοπλοϊκού καυσίμου». Υπενθύμισε, δε, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 57 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, ποσό που νομοθετήθηκε και διανέμεται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες με βάση τις δαπάνες και το κόστος καυσίμου.

Σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον στόχο για έναν πιο καθαρό πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με ρεαλισμό και σε ρυθμούς που μπορούν να αντέξουν οι κοινωνίες και η πραγματική οικονομία. «Θέλουμε να κληρονομήσουν τα παιδιά μας έναν καλύτερο πλανήτη, μια καλύτερη Ευρώπη, μια καλύτερη χώρα. Θέλουμε όμως να φτάσουν οι κοινωνίες μας, οι οικογένειές μας, οι πολίτες μας και οι χώρες μας να επιβιώσουν μέχρι το 2050 ή το 2100 για να χαρούν έναν καλύτερο πλανήτη», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμα, συνεπάγεται πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος στις πλοιοκτήτριες εταιρείες, το οποίο στη συνέχεια θα μετακυλιστεί στις οικονομίες των κρατών και στην πραγματική οικονομία.

Συνοψίζοντας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η εντολή μιας κυβέρνησης και ενός Υπουργού είναι να υπηρετεί πρώτα απ’ όλα τους πολίτες. «Για να υπηρετήσεις τους πολίτες, πρέπει να μπορούν στην καθημερινότητά τους να πηγαίνουν στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, στον μανάβη και στον χασάπη και η καθημερινότητά τους να είναι βιώσιμη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μετάβαση δεν μπορεί να οδηγήσει σε νέα πληθωριστική πίεση και επιβάρυνση της κοινωνίας. «Δεν θα το αντέξει η βιομηχανία, δεν θα το αντέξει η ελεύθερη οικονομία και η αγορά και κυρίως θα καταστρέψει τους ανθρώπους μας. Και αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αφήσουμε να συμβεί», κατέληξε.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Ναυτιλία
Ελληνική ναυτιλία: Οι ελληνικές τράπεζες στην κορυφή της χρηματοδότησης [πίνακας]
Ναυτιλία

Ναυτιλία: Πρώτες οι ελληνικές τράπεζες στη χρηματοδότηση

Τι δείχνει έρευνα της Petrofin για την ελληνική ναυτιλία και την πορεία χρηματοδότησης

Λάμπρος Καραγεώργος
Περσικός Κόλπος: Τα λιμάνια που τον κρατούν ζωντανό — προς το παρόν
Λιμάνια

Τα λιμάνια που κρατούν ζωντανό τον Περσικό Κόλπο

Η παράκαμψη του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο, έχει γίνει ένα ευάλωτο σημείο πρώτης γραμμής, με πολλές "αθόρυβες" οικονομικές επιπτώσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Κικίλιας: Από το 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο
Ναυτιλία

Κικίλιας: Από το 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο

Περισσότερα από 7.000 επαγγελματικά σκάφη θα καλύπτει το νέο σύστημα, ενώ θα διασυνδεθεί με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα

ΠΝΟ: Σοβαρές καταγγελίες για τις εργασιακές συνθήκες στα ταχύπλοά της Seajets
Ναυτιλία

Σοβαρές καταγγελίες ΠΝΟ για τα ταχύπλοα της Seajets

Ύστερα από έκτακτη συνεδρίαση, η ΠΝΟ έστειλε ανοιχτή επιστολή στη διοίκηση του υπουργείου για τις εργασιακές συνθήκες ενόψει θερινής σεζόν

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λάμπρος Καραγεώργος
10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece: Την 1 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum InterContinental Athens
Ναυτιλία

10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece: Την 1 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum InterContinental Athens

Το Forum Capital Link Maritime Leaders Summit διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε συνεργασία με την DNV και με τη συνεργασία των Nasdaq και New York Stock Exchange

Όμιλος Neptune: Παραλαβή του νέας γενιάς «Neptune Pireas» στην Κίνα
Ναυτιλία

Παραλαβή του νέας γενιάς «Neptune Pireas» στην Κίνα

Το πρώτο LNG dual-fuel πλοίο νέας γενιάς της Neptune τιμά τον Πειραιά και ενισχύει τη βιωσιμότητα του ομίλου

Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies