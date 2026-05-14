Shrinkflation: Στο στόχαστρο γερμανικού δικαστηρίου η σοκολάτα Milka

Το κόλπο είναι γνωστό και στοχοποιημένο, αλλά φαίνεται πως κίνητρο υπάρχει για τους μεγάλους ομίλους τροφίμων να δοκιμάζουν την τύχη τους μπας και τη γλιτώσουν – γιατί προφανώς αν τη γλιτώσουν «είναι πολλά τα λεφτά». Ο αμερικανικός γίγαντας των συσκευασμένων τροφίμων Mondelez δεν τα κατάφερε στη Γερμανία και καταδικάστηκε επειδή διέθετε στους πελάτες του δίχως καμία ειδοποίηση τη δημοφιλή σοκολάτα Milka στη συσκευασία των 100 γραμμαρίων που περιείχε όμως προϊόν μόνο 90 γραμμαρίων.

Το δικαστήριο διέταξε τον όμιλο να σταματήσει να πουλάει τη σοκολάτα των 90 γραμμαρίων στην ίδια συσκευασία με αυτή των 100 γραμμαρίων

Είναι γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση και ο συνεπαγόμενος πληθωρισμός έχουν σκορπίσει τη σύγχυση στην αγορά. Ως εκ τούτου η Mondelez αποφάσισε εκτός από το διαβόητο «shrinkflation» να εκμεταλλευθεί και το «inflation» και έτσι η τιμή της Milka στα ράφια των γερμανικών σούπερ μάρκετ εκτινάχθηκε από τα 1,49 στα 1,99 ευρώ. Και κατά 10% λιγότερο προϊόν δηλαδή, και κατά 33,55% ακριβότερο στην ίδια, γνωστή στον καταναλωτή συσκευασία.

Τι ζήτησε το Δικαστήριο

Εν προκειμένω βέβαια ο καταναλωτής ήταν Γερμανός. Και οι Γερμανοί, όπως εξάλλου και οι άλλοι Βορειοευρωπαίοι, εκείνο που δεν ανέχονται είναι να τους κοροϊδεύουν.

Γιa αυτό εξάλλου είναι τόσο σχολαστικοί με τα ρέστα στο σούπερ μάρκετ, εκπλήσσοντας εμάς τους Νοτιοευρωπαίους όταν περιμένουν υπομονετικά για να πάρουν πίσω και την τελευταία δεκάρα, το 1 λεπτό του ευρώ στην περίπτωση που δώσουν ένα 2ευρω για μια Milka.

Αν κάνουν έτσι για ένα λεπτό του ευρώ οι Γερμανοί, αντιλαμβάνεται κανείς την αντίδρασή τους όταν η εξαπάτηση είναι τόσο κραυγαλέα. «Από τις αρχές του 2025 η δημοφιλής μπάρα σοκολάτας των 100 γραμμαρίων της φίρμας με το σήμα της μωβ αγελάδας ζύγιζε στην πραγματικότητα 90 γραμμάρια, ενώ πωλούνταν για 1,99 € αντί για 1,49 €. Όλα αυτά χωρίς να αναφέρεται σαφώς αυτή η αλλαγή στη συσκευασία», εξηγεί ο Μαρτέν Εζόντ στη γαλλική «Le Figaro».

Ως εκ τούτου, δικαστήριο της Βρέμης δικαίωσε μια ένωση καταναλωτών από το Αμβούργο που είχε μηνύσει τη Mondelez για παραβίαση του νόμου περί ανταγωνισμού. Το δικαστήριο διέταξε τον όμιλο να σταματήσει να πουλάει τη σοκολάτα των 90 γραμμαρίων στην ίδια συσκευασία με αυτή των 100 γραμμαρίων, κρίνοντας ότι «θα πρέπει να εμφανίζεται μια σαφής αναγραφή της αλλαγής στη νέα συσκευασία, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των συναλλαγών, η ενημέρωση των καταναλωτών και να αποφευχθεί η παραπλάνησή τους».

Ιντερνετική ενημέρωση

Η Mondelez έχει ένα μήνα προθεσμία για να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου της Βρέμης. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη σημερινή δικαστική απόφαση και εξετάζουμε λεπτομερώς το σκεπτικό του δικαστηρίου», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος του αμερικανικού ομίλου.

Η Mondelez δήλωσε επίσης στο BBC ότι είχε ενημερώσει τους Γερμανούς καταναλωτές για την αλλαγή στις συσκευασίες της συγκεκριμένης σοκολάτας με ανακοινώσεις στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.

Ο όμιλος εξήγησε ότι «αυτή η προσαρμογή, που αφορά αρκετές μπάρες Milka, υπαγορευόταν από τα αυξανόμενα κόστη παραγωγής σε ένα γενικότερο περιβάλλον το οποίο είναι πιο περίπλοκο και ασταθές από ποτέ».

«Είναι γνωστή η πρακτική αυτή και βασίζεται σε μια απλή αρχή: γίνεται μια διακριτική, όσο το δυνατόν, μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος ενώ πωλείται στην ίδια συσκευασία και στην ίδια τιμή, μερικές φορές και σε τιμή υψηλότερη. Το shrinkflation έχει απαγορευτεί στη Γαλλία με διάταγμα που δημοσίευσε το Μάιο του 2024 το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», σημειώνει ο Μαρτέν Εζόντ του «Figaro».

Ο Γάλλος ρεπόρτερ εξηγεί ότι το υπουργικό διάταγμα απαιτεί από τους διανομείς να ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν η ποσότητα ενός προϊόντος έχει μειωθεί αλλά η τιμή του έχει παραμείνει αμετάβλητη. Δεν είναι σαφές αν αρκεί η ενημέρωση να γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας που μειώνει την ποσότητα του προϊόντος ή μέσω αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα.

Τα πασχαλιάτικα αυγά

Με τις εμπορικές της πρακτικές στη Γερμανία, η φίρμα «κέρδισε» ένα διόλου κολακευτικό βραβείο, που της απένειμε το Κέντρο Καταναλωτών Αμβούργου: το Βραβείο Παραπλανητικής Συσκευασίας για το 2025. Ζήτημα όμως με προϊόντα της Mondelez και δη της σοκολατοποιίας Milka δημιουργήθηκε εφέτος και στο Βέλγιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Le Figaro».

Συγκεκριμένα η βελγική ένωση καταναλωτών Testachats κατήγγειλε τη Milka ότι μείωσε το βάρος των μικρών σοκολατένιων αυγών που διέθετε τις ημέρες του Πάσχα. Κατά τους καταγγέλλοντες, το βάρος κάθε αυγού μειώθηκε από τα 100 στα 81 γραμμάρια, ενώ και η γέμισή του ήταν λειψή. Η τιμή του προϊόντος είχε μειωθεί από τα 2,85 στα 2,59 ευρώ, αλλά η Testachats υπολόγισε ότι η μείωση αυτή δεν ήταν ανάλογη με τη μείωση του βάρους, με αποτέλεσμα η τιμή ανά κιλό των σοκολατένιων αυγών να είναι κατά 12% υψηλότερη.