Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Τράπεζες 08.05.2026, 11:42
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Θετικά αξιολογεί τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 της Εθνικής Τράπεζας η Jefferies, κάνοντας λόγο για ένα «ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων», ενώ επισημαίνει ότι η νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 15,3% το πρώτο τρίμηνο, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διοίκησης για περίπου 15% στο σύνολο του 2026.

Η Jefferies σημειώνει ότι τα προ προβλέψεων κέρδη ξεπέρασαν κατά 10% τις εκτιμήσεις, κυρίως λόγω υπέρβασης κατά 7% στα έσοδα, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να διαμορφώνονται 2% υψηλότερα των προβλέψεων και τις επιδόσεις από συναλλαγές να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στις 39 μονάδες βάσης, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά 11%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4%, μετά και την έκτακτη διανομή ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Jefferies επισημαίνει ότι η νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά περισσότερες από 50 μονάδες βάσης, με επίπτωση περίπου 20 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 272 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 4% έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κινήθηκαν 17% υψηλότερα.

Ισχυρή επίδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2% σε σχέση με τις προβλέψεις και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) διαμορφώθηκε στις 272 μονάδες βάσης, μειωμένο κατά 4 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι στόχου άνω των 275 μονάδων βάσης για το σύνολο της χρήσης.

Η θετική επίδοση αποδόθηκε κυρίως στη μεγαλύτερη συμβολή των δανείων και του χαρτοφυλακίου τίτλων, ενώ το κόστος καταθέσεων παρέμεινε σταθερό, με το επιτόκιο καταθέσεων να υποχωρεί κατά 1 μονάδα βάσης στο 27%.

Επιτάχυνση πιστωτικής επέκτασης και αξιοποίηση ρευστότητας

Η Jefferies σημειώνει ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 500 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση και το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων κατά 12%.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος αυξήθηκε στα 25 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με την τράπεζα να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ρευστότητα για περαιτέρω στήριξη των καθαρών εσόδων από τόκους.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) διαμορφώθηκε στο 69%.

Άνοδος στα έσοδα από επενδυτικά προϊόντα

Τα έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ήταν ελαφρώς χαμηλότερα κατά 2% σε σχέση με τις προβλέψεις, ωστόσο κατέγραψαν αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των εσόδων από επενδυτικά προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη χαμηλότερη δραστηριότητα στις εταιρικές χορηγήσεις.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUMs) αυξήθηκαν στα 9,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26% σε ετήσια βάση, ενώ η τράπεζα ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της κατά 3%.

Ελεγχόμενο κόστος και ισχυρή ποιότητα ενεργητικού

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν 1% υψηλότερα των προβλέψεων, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 34%, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο κάτω του 37% για το 2026.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν στα 39 εκατ. ευρώ, με το κόστος κινδύνου (CoR) να διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο κάτω των 40 μονάδων βάσης.

Η ποιότητα ενεργητικού παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να διατηρείται σταθερός στο 2,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε στο 107% από 106%.

Συμφωνία με Allianz και ενίσχυση των προμηθειών

Η Jefferies δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμφωνία bancassurance με την Allianz, μέσω της οποίας η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αρχική συνεργασία διάρκειας 10 ετών στον τομέα bancassurance, με την Allianz να παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα υγείας, γενικών ασφαλίσεων, αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα, τα οποία θα διατίθενται μέσω των φυσικών και ψηφιακών δικτύων της τράπεζας.

Σύμφωνα με τη Jefferies, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% και το ROTE κατά περισσότερες από 50 μονάδες βάσης, ενώ προσθέτει περίπου 6% στον στόχο μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες.

Διατήρηση στόχων για το 2026

Η Jefferies σημειώνει ότι η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας διατήρησε αμετάβλητους τους στόχους για το 2026, συνεχίζοντας να προβλέπει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 15% και κέρδη ανά μετοχή κοντά στα 1,4 ευρώ.

Οι στόχοι αυτοί στηρίζονται σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω των 275 μονάδων βάσης, δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω του 37% και κόστος κινδύνου χαμηλότερο των 40 μονάδων βάσης.

