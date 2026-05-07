Jefferies: Ισχυρό το πρώτο τρίμηνο του 2026 για την Eurobank

Δυναμικά άρχισε η Eurobank το 2026 σύμφωνα με την Jefferies, η οποία βλέπει ότι κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, των προμηθειών και της πιστωτικής επέκτασης.

Σύμφωνα με την Jefferies, τα αποτελέσματα της Eurobank για το α’ τρίμηνο του 2026 ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας πριν από προβλέψεις κατά 4%, με βασικό μοχλό τα υψηλότερα έσοδα. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 15,1%, επίπεδο που, όπως σημειώνει η Jefferies, διατηρεί την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για περίπου 16%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) κινήθηκαν 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς και αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της ανόδου των εσόδων από δάνεια και ομόλογα, αλλά και του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων. Η Eurobank αύξησε το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της κατά 2,8 δισ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας ήδη από το πρώτο τρίμηνο τον στόχο που είχε θέσει για ολόκληρο το 2026.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα στις προμήθειες, οι οποίες διαμορφώθηκαν 4% υψηλότερα των εκτιμήσεων, με αιχμή τις δραστηριότητες wealth management, ασφαλιστικών προϊόντων και πληρωμών. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 10,2 δισ. ευρώ.

Ισχυρή η πιστωτική επέκταση

Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, η Eurobank κατέγραψε οργανική αύξηση δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 10% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη προήλθε και από τις τρεις βασικές αγορές του ομίλου, με την Κύπρο να εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική των τελευταίων πέντε τριμήνων. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης 3,8 δισ. ευρώ.

Η Jefferies επισημαίνει ακόμη ότι το περιθώριο επιτοκίου (NIM) διαμορφώθηκε στις 246 μονάδες βάσης, αυξημένο κατά 1 μονάδα βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια στην ελληνική αγορά.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για 348 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 330 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα των προβλέψεων, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να ανέρχεται στο 38%.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε σταθερός στο 2,6%, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 94%. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 υποχώρησε οριακά στο 15%.

Η Jefferies τονίζει ότι η Eurobank παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2026, διατηρώντας εκτίμηση για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2,6 δισ. ευρώ, βασικά λειτουργικά κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και δείκτη διανομής μερίσματος 55%. Παράλληλα, η διοίκηση αναμένεται να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της για τη χρήση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.