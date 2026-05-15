Αγορά εργασίας: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς καλύτεροι οι μισθοί στην αγορά εργασίας, μετρούν τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο;

Executive 15.05.2026, 21:18
Επιμέλεια Νατάσα Ρουγγέρη

Το να γνωρίζεις πώς να διατηρείς τα ταλέντα είναι εξίσου σημαντικό με το να γνωρίζεις πώς να τα προσελκύεις. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, οι εταιρείες αναρωτιούνται πώς να κάνουν τους υπαλλήλους τους να θέλουν να μείνουν. Αν και οι εργαζόμενοι θεωρούν σημαντικές τις ελκυστικές αμοιβές και ορισμένα προνόμια, όπως τα δωρεάν σνακ, σπάνια αποτελούν τους μόνους παράγοντες.

Η εταιρική κουλτούρα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η επαγγελματική εξέλιξη ευθύνονται για το 69% των αποχωρήσεων

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση των εργαζομένων στην Ευρώπη, η εταιρική κουλτούρα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η επαγγελματική εξέλιξη ευθύνονται για το 69% των αποχωρήσεων.

Ποιοι είναι, όμως, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το αν οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις εταιρείες τους ή όχι;

Τα «κλειδιά» για διατήρηση του προσωπικού

Η δίκαιη αμοιβή και οι παροχές μπορεί να μην είναι τα μόνα πράγματα που λαμβάνουν υπόψη οι εργαζόμενοι όταν αποφασίζουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν, αλλά ας το παραδεχτούμε, είναι δύσκολο να κρατήσεις προσωπικό που γνωρίζει ότι αμείβεται κάτω από τα επίπεδα της αγοράς ή ότι λαμβάνει ανεπαρκείς παροχές.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι άνθρωποι θέλουν να μπορούν να ολοκληρώνουν την εργασία τους και να έχουν επίσης αρκετό χρόνο για να απολαμβάνουν άλλες δραστηριότητες που κάνουν τη ζωή αξιόλογη. Το να στέλνεις μηνύματα στους υπαλλήλους αργά το βράδυ και να τους αναθέτεις συνεχώς εργασίες μετά το ωράριο και τα Σαββατοκύριακα είναι ένας σίγουρος τρόπος για να προκαλέσεις επαγγελματική εξουθένωση – και τελικά να χάσεις προσωπικό.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων τους θα πρέπει να προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και να σέβονται τον ελεύθερο χρόνο των υπαλλήλων. Αυτό όχι μόνο μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση, αλλά αυξάνει και την αφοσίωση.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν σε θέσεις εργασίας όπου οι εργοδότες αναγνωρίζουν τη συμβολή τους. Τα μπόνους, τα βραβεία «Υπάλληλος του Μήνα» και οι ανταμοιβές επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο να νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι εκτιμώνται. Ωστόσο, μερικές φορές ένα έγκαιρο «Μπράβο! Τα κατάφερες» μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους εξίσου με μια επίσημη αναγνώριση.

Η επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί έναν ακόμη βασικό λόγο για να παραμείνει κανείς σε μια εταιρεία. Χωρίς προοπτικές ανάπτυξης, αργά ή γρήγορα οι εργαζόμενοι θα στραφούν αλλού. Τα προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του κλάδου, η ανάληψη νέων ρόλων που διευρύνουν τις δεξιότητες των εργαζομένων, καθώς και τα σαφή σχέδια σταδιοδρομίας, είναι όλες στρατηγικές που αποδεικνύουν στους εργαζόμενους ότι η επαγγελματική τους εξέλιξη υποστηρίζεται.

Η καλή εργοδοσία κάνει τον… καλό εργαζόμενο

Για πολλούς εργαζόμενους, οι αξίες που πρεσβεύει μια εταιρεία είναι πολύ πιο σημαντικές από τον μισθό. Όταν οι προσωπικές τους αξίες συνάδουν με τους στόχους του εργοδότη τους, η υπερηφάνεια και το αίσθημα του ανήκειν που νιώθουν μπορούν να υπερκεράσουν τις προσφορές υψηλότερης αμοιβής από άλλες εταιρείες. Ωστόσο, τα λόγια δεν αρκούν. Για να κερδίσει την αφοσίωση των εργαζομένων, αυτές οι κοινές αξίες πρέπει να είναι ορατές στην καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας.

Ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την ένταξη και τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό λόγο παραμονής στην ίδια εταιρεία. Οι εργοδότες μπορούν να δημιουργήσουν μια θετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας οργανώνοντας δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης, δίνοντας στους εργαζομένους την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες τους και φροντίζοντας ώστε κάθε εργαζόμενος – ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα ή το κοινωνικο-οικονομικό του υπόβαθρο – να αισθάνεται ότι ανήκει στην ομάδα.

Τελικά, όλα έχουν να κάνουν με την καλή ηγεσία – την ανοιχτή επικοινωνία, την αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων και την επίδειξη ότι πραγματικά νοιάζεστε. Ποιος δεν θα ήθελε να παραμείνει σε μια εταιρεία όπου τον εκτιμούν, τον σέβονται και αντιμετωπίζεται δίκαια;

Πηγή In.gr

