Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισ. τον Απρίλιο

Άντεξε ο προϋπολογισμός και τον Απρίλιο - Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,3 δισ.

Economy 15.05.2026, 09:56
Ανθεκτικός αποδείχτηκε ο προϋπολογισμός και τον Απρίλιο -δεύτερο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή– καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε πάνω από 5,1 δισ. ευρώ.

Το ίδιο χρονικό διάστημα τα καθαρά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 2,1 δισ. ευρώ φτάνοντας τα 25,16 δισ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,3 δισ. ευρώ, ουσιαστικά στα επίπεδα των προβλέψεων.

Οι κρατικές δαπάνες κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 686 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική εικόνα του τετραμήνου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.878 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 1.850 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.175 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.298 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.148 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 197 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 593 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και ποσό ύψους 249 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, ποσό 884 εκατ. ευρώ από πρόωρα έσοδα του ΤΑΑ και ποσό 461 εκατ. ευρώ που αφορά σε πρόωρα ταμειακά έσοδα του ΠΔΕ, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 358 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα: ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.601 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 206 εκατ. ευρώ από τον στόχο

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25.165 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη, την 23η Απριλίου, της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Ιούνιο 2026, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 461 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22.743 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22.302 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.601 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 206 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.395 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.311 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 461 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (1.850 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα τον Απρίλιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.657 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.414 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας κυρίως της είσπραξης τον Απρίλιο ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ κατά 260 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.561 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 673 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21 εκατ. ευρώ από τον στόχο (652 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 380 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 260 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (120 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθαν στα 23.287 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (23.974 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 2.078 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 93 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Ι. Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 825 εκατ. Ευρώ,

ΙΙ. Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 869 εκατ. Ευρώ,

ΙΙΙ. Η επιχορήγηση ύψους 424 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια
φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

IV. Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 494 εκατ. Ευρώ,

V. Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 141 εκατ. Ευρώ,

VI. Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2.938 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 593 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 327 εκατ. ευρώ.

