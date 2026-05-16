Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Οι Big Tech έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία δανεισμού σε όλο τον κόσμο για να χρηματοδοτήσουν τον αγώνα επικράτησης στην τεχνητή νοημοσύνη καθώς προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους πέρα από τη Wall Street για να υποστηρίξουν την ανεξέλεγκτη κεφαλαιουχική δαπάνη.

Η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, δεν είχε ξένο χρέος μέχρι πέρυσι, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει πουλήσει το αντίστοιχο ποσό άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομόλογα στο εξωτερικό σε ευρώ, ελβετικά φράγκα, βρετανικές λίρες και καναδικά δολάρια. Την Παρασκευή, ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση ομολόγων σε γιεν, με Αμερικανούς τραπεζίτες να εργάζονται όλη τη νύχτα για να παρουσιάσουν την πρόταση στους επενδυτές στο Τόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Η παγκόσμια… κραιπάλη χρέους υπογραμμίζει την προσπάθεια των Big Tech να αξιοποιήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης καθώς αυξάνεται το φορτίο του χρέους τους.

Οι όμιλοι Big Tech αύξησαν πρόσφατα τις εκτιμώμενες δαπάνες τους για τεχνητή νοημοσύνη στα 725 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αφήνοντάς τους το χαμηλότερο επίπεδο ελεύθερων ταμειακών ροών εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Οι λεγόμενοι hyperscalers, οι οποίοι κατασκευάζουν τεράστια κέντρα δεδομένων για την ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τώρα «εξερευνούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές [νομίσματος]», δήλωσε στους FT ο Τζον Σερβιντέα, συνεπικεφαλής της παγκόσμιας χρηματοδότησης επενδυτικού βαθμού στην JPMorgan.

Η αύξηση του χρέους σε ξένα νομίσματα τους επιτρέπει να «αφήνουν μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ της αξιοποίησης της αγοράς των ΗΠΑ και της δημιουργίας κάποιας αξίας σπανιότητας», είπε ο Σερβιντέα.

Η πλημμύρα πώλησης χρέους που σχετίζεται με την AI από διάφορες εταιρείες στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να κατακλύζει τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί και μερικές φορές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για συμφωνίες που θεωρούν πιο επικίνδυνες.

Η απόφαση της Alphabet να δανειστεί σε ευρώ και καναδικά δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται εν μέρει στην πρόσφατη πώληση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων της Meta, η οποία εξάντλησε την όρεξη των επενδυτών για παρόμοιους τεχνολογικούς δανειολήπτες, δήλωσε άτομο εξοικειωμένο με την απόφαση στους Financial Times.

Νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο και το ευρώ προσφέρουν ελκυστικό κόστος δανεισμού λόγω πολιτικής χαμηλότερων επιτοκίων. Ορισμένοι δανειολήπτες εξετάζουν επίσης τη δυνατότητα άντλησης χρέους σε αυστραλιανά και σιγκαπουριανά δολάρια, σύμφωνα με τραπεζίτες.

Για να περιορίσουν το κόστος της ανταλλαγής νομισμάτων, «μερικοί μπορεί να σκεφτούν να αφήσουν ένα μέρος των εσόδων σε τοπικά νομίσματα και να ανταλλάξουν ένα μέρος πίσω σε δολάρια», δήλωσε ο Νταν Μιντ, αναλυτής στην Bank of America. Το ξένο χρέος πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνολικού δανεισμού των hyperscalers, σύμφωνα με την Bank of America.

Την Τρίτη, η Amazon ακολούθησε την Alphabet για να απευθυνθεί στην ελβετική αγορά με μια έκδοση ομολόγων που συγκέντρωσε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (3,6 δισεκατομμύρια δολάρια), εβδομάδες μετά τη σύναψη δανείου ύψους 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (16,9 δισεκατομμύρια δολάρια) στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πώληση ευρωομολόγων της. Ο Τέντι Χότζσον, παγκόσμιος συν-επικεφαλής των κεφαλαιαγορών χρέους επενδυτικού βαθμού στη Morgan Stanley, δήλωσε ότι οι τεχνολογικές ομάδες κινούνται γρήγορα για να καθιερωθούν σε ξένες αγορές, οι οποίες είναι μικρότερες από το αμερικανικό χαρτοφυλάκιο χρέους, προτού εξαντληθούν οι επενδυτές.

Σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δανειολήπτες τεχνολογίας μπορούν επίσης να αποκομίσουν τα οφέλη από την εξασφάλιση εξαιρετικά μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Η Alphabet πούλησε ένα σπάνιο ομόλογο 100 ετών σε στερλίνα τον Φεβρουάριο.

Οι εταιρείες τεχνολογίας προτιμούν ομόλογα με μεγάλη διάρκεια για να αποφύγουν τις συχνές αναχρηματοδοτήσεις, δήλωσε ο Σκοτ Σιούλτε, παγκόσμιος αναλυτής στην Barclays, η οποία ανέλαβε το ομόλογο αιώνα της Alphabet. «Είναι αναμφισβήτητα ο σύγχρονος σιδηρόδρομος», είπε ο Σιούλτε. «Είναι λογικό να εκδίδουν λήξεις μεγαλύτερης διάρκειας επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μακροπρόθεσμη υποδομή».