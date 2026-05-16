B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία εβδομάδα μετά τη βράβευση των καλύτερων μαθητικών εφημερίδων, η μαθητική δημιουργικότητα πήρε το μικρόφωνο ξανά στην αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την τελετή βράβευσης του B/innovate, του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών που διοργάνωσαν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι 12 μαθητικές ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε σύντομα pitches τεσσάρων λεπτών. Οι ομάδες αυτές ξεκίνησαν από μια αρχική ιδέα, αξιολογήθηκαν, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και mentoring και στη συνέχεια εργάστηκαν συστηματικά για να εξελίξουν τις προτάσεις τους.

Στόχος, φυσικά, δεν ήταν μόνο η ανάδειξη των καλύτερων ιδεών, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία: συνεργασία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία και δημιουργική παρουσίαση.

Οι τρεις ομάδες που βραβεύτηκαν

Τρεις ομάδες ξεχώρισαν και απέσπασαν τα βραβεία του B/innovate, αποδεικνύοντας ότι μια ιδέα που ξεκινά από τη σχολική αίθουσα μπορεί να εξελιχθεί σε πρόταση με πραγματική εφαρμογή.

1ο Βραβείο – LifeBudget, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Το 1ο Βραβείο του B/innovate απέσπασε η ομάδα LifeBudget από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Ναταλία Ολυμπία Γεωργιάδη, Αράμ Εζεκελιάν, Δανάη Κώτη, Σωτήρης Μπραΐμης, Σταυρούλα Φωτιάδου), με την ιδέα «LifeBudget – Ψηφιακό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού».

Το LifeBudget AI είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για νέους 15 έως 25 ετών. Η ιδέα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς νέους: την έλλειψη οικονομικής παιδείας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κακές οικονομικές αποφάσεις, υπερχρέωση ή έκθεση σε ψηφιακές απάτες.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής εσόδων και εξόδων, προβλέπει το μελλοντικό υπόλοιπο του χρήστη και υπολογίζει έναν δείκτη οικονομικού κινδύνου. Παράλληλα, παρέχει προσωποποιημένη καθοδήγηση ανάλογα με το στάδιο ζωής του χρήστη — για παράδειγμα σπουδές ή πρώτη εργασία — και εξηγεί με πρακτικό τρόπο βασικές οικονομικές έννοιες, όπως τα επιτόκια και τα δάνεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία ScamShield, που εκπαιδεύει τους νέους στην αναγνώριση ψηφιακών απατών, όπως το phishing, ενισχύοντας την ψηφιακή οικονομική τους ασφάλεια.

2ο Βραβείο – Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων, Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω

Το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα από το Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω (Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Αργυρώ Σβύνου, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους – Γεροβασίλης), για την ιδέα «Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων».

Η ιδέα αφορά μια εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός τρόπου ζωής, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης για εφήβους. Στόχος της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με τη διατροφή, τον εαυτό τους και την ποιότητα ζωής τους. Η ομάδα εστιάζει ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι επηρεάζονται από τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά πρότυπα και την πίεση της καθημερινότητας. H εφαρμογή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές και προσαρμοσμένο περιβάλλον για τους εφήβους, όπου η αυτοβελτίωση συνδέεται με την υποστήριξη και όχι με την ενοχή.

3ο Βραβείο – CrisisLink, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Το 3ο Βραβείο απέσπασε η ομάδα CrisisLink από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές Νικόλαος Κρέτσης, Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης και Αθηνά Χατζηαντωνίου, με το CrisisLink να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, τη δυναμική χαρτογράφηση ασφαλών σημείων, τον συντονισμό εθελοντών και διασωστών, καθώς και τη βέλτιστη κατανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ιδέα της ομάδας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα συντονισμού, ώστε η αντίδραση σε μια κρίση να είναι ταχύτερη, πιο οργανωμένη και πιο αποτελεσματική. Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές, οι έκτακτες ανάγκες και οι κρίσεις απαιτούν γρήγορη ανταπόκριση και σωστή πληροφόρηση, το CrisisLink δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί σε υπηρεσία της κοινωνίας.

«Είστε όλοι νικητές»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media, Σπύρος Ζαβιτσάνος, υπογράμμισε τον σκοπό της δράσης, δηλώνοντας: «Για εμάς στην Alter Ego Media αυτή είναι ακόμα μια πρωτοβουλία για να δίνουμε ευκαιρίες, να εκφράζουν τις ιδέες, τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Οι μαθητές μάς έκαναν κοινωνούς στις ιδέες τους. Συνεχίστε με το ίδιο κέφι και ενθουσιασμό».

Η τ. πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media, Φωτεινή Υψηλάντη, σημείωσε πως «το μέλλον δεν είναι αόριστο, γεννιέται στις σκέψεις και τη φαντασία των νέων ανθρώπων», συμπληρώνοντας ότι το ουσιαστικό διακύβευμα είναι να προσφέρει η κοινωνία στους νέους εφόδια, ευκαιρίες και αυτοπεποίθηση, με τον όμιλο να παραμένει αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. «Είστε όλοι νικητές», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Βασδέκης, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία ξεκινά από την περιέργεια και την παρατήρηση. «Η επιχειρηματικότητα δεν είναι θέμα αριθμών, πρωτίστως είναι θέμα ανθρώπων. Βραβεύουμε την τόλμη και την ωριμότητα να συνεργαστείτε μεταξύ σας, την πίστη ότι η γνώση μπορεί να γίνει πράξη. Το μέλλον δεν το προβλέπουμε, το σχεδιάζουμε, το χτίζουμε όλοι μαζί», επεσήμανε.

Οι χαιρετισμοί της πολιτικής ηγεσίας και των φορέων

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εστίασε στη δυναμική της νέας γενιάς, τονίζοντας στο μαγνητοσκοπημένο της μήνυμα: «Σήμερα εδώ βλέπουμε τα παιδιά μας να μην περιμένουν παθητικά το αύριο, αλλά να το σχεδιάζουν, να το δοκιμάζουν και να τολμούν να του δώσουν μορφή. Το πρόγραμμα B/Innovate είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη φαντασία και την πράξη, ανάμεσα στη σχολική τάξη και τον κόσμο των ιδεών».

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία πρωτοποριακή, σημειώνοντας ότι προσφέρει μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία με άξονες τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση της νεανικής ανεργίας, η οποία από το 39,5% έχει υποχωρήσει κάτω από το 16%.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, προέτρεψε τους μαθητές να μην αποθαρρύνονται, να τολμούν και να επιχειρούν, ανεξάρτητα από το πόσο παράξενη μπορεί να φαίνεται αρχικά μια ιδέα. Τέλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, ανέφερε ότι η επένδυση στις ιδέες των νέων αποκτά ξεχωριστή σημασία, προσθέτοντας: «Η καινοτομία δεν είναι απλά ένας όρος, είναι η τόλμη να πει κάποιος “έχω μια ιδέα”. Σημαίνει να θέτεις ερωτήματα που αμφισβητούν τα δεδομένα, να αναζητάς νέες διαδρομές και να αποδέχεσαι την αποτυχία».

Η Managing Director του ACE, Αγγελική Καραγιαννάκη, ανέφερε ότι οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι επιχειρηματίες και πέρασαν βιωματικά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας καινοτομίας ενώ η καθηγήτρια του ΟΠΑ και επιστημονική υπεύθυνη του ACE, Κατερίνα Πραματάρη, υπογράμμισε ότι το βασικότερο μήνυμα είναι η άμεση υλοποίηση των εφαρμογών, καθώς η τεχνολογία παρέχει πλέον τα απαραίτητα εργαλεία. «Το πρώτο μήνυμα είναι να σταματήσουν οι γονείς να είναι εμπόδιο στην υλοποίηση των εφαρμογών. Το δεύτερο είναι για τα παιδιά, να μην περιμένετε ότι από την πρώτη σας προσπάθεια αυτό θα γίνει με επιτυχία».

Η Rosie Allimonos (Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media) προσδιορίσε την καινοτομία ως νοοτροπία και τρόπο σκέψης που ξεκινά από ένα υπαρκτό πρόβλημα και μια ανάγκη των ανθρώπων, συμπληρώνοντας ότι απαιτεί θάρρος και διάθεση να βλέπει κανείς τα πράγματα αλλιώς.

Στο ζήτημα της διαχείρισης της αποτυχίας στάθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΦΑΡΟΣ AI FACTORY, Θάνος Παπαδημητρίου, παροτρύνοντας τους νέους να μην τη φοβούνται. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νικ Αρβανιτίδης από τη Silicon Valley μετέφερε το δικό του μήνυμα προς τους συμμετέχοντες: «Βρείτε αυτό που θα ερωτευτείτε, όχι αυτό που νομίζετε ότι θα σας προσφέρει χρήματα. Επιτυχία για μένα είναι βασικά να αισθάνεσαι καλά για αυτό που ζεις και αυτό που δημιούργησες».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση ότι στο πρόγραμμα «B/innovate» δεν υπήρξαν ηττημένοι, καθώς η μετατροπή της έμπνευσης σε δράση αποτελεί από μόνη της το μεγαλύτερο κέρδος για τη νέα γενιά.

Πηγή: tovima.gr