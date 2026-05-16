B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Κοινωνία 16.05.2026, 21:48
Σχολιάστε
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία εβδομάδα μετά τη βράβευση των καλύτερων μαθητικών εφημερίδων, η μαθητική δημιουργικότητα πήρε το μικρόφωνο ξανά στην αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την τελετή βράβευσης του B/innovate, του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών που διοργάνωσαν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι 12 μαθητικές ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε σύντομα pitches τεσσάρων λεπτών. Οι ομάδες αυτές ξεκίνησαν από μια αρχική ιδέα, αξιολογήθηκαν, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και mentoring και στη συνέχεια εργάστηκαν συστηματικά για να εξελίξουν τις προτάσεις τους.

Στόχος, φυσικά, δεν ήταν μόνο η ανάδειξη των καλύτερων ιδεών, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία: συνεργασία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία και δημιουργική παρουσίαση.

Οι τρεις ομάδες που βραβεύτηκαν

Τρεις ομάδες ξεχώρισαν και απέσπασαν τα βραβεία του B/innovate, αποδεικνύοντας ότι μια ιδέα που ξεκινά από τη σχολική αίθουσα μπορεί να εξελιχθεί σε πρόταση με πραγματική εφαρμογή.

1ο Βραβείο – LifeBudget, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Η ομάδα LifeBudget από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, που κέρδισε το πρώτο βραβείο (Σταυρούλα Φωτιάδου, Αράμ Εζεκελιάν, Ναταλία Ολυμπία Γεωργιάδη και Σωτήρης Μπραΐμης)

Το 1ο Βραβείο του B/innovate απέσπασε η ομάδα LifeBudget από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Ναταλία Ολυμπία Γεωργιάδη, Αράμ Εζεκελιάν, Δανάη Κώτη, Σωτήρης Μπραΐμης, Σταυρούλα Φωτιάδου), με την ιδέα «LifeBudget – Ψηφιακό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού».

Το LifeBudget AI είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για νέους 15 έως 25 ετών. Η ιδέα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς νέους: την έλλειψη οικονομικής παιδείας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κακές οικονομικές αποφάσεις, υπερχρέωση ή έκθεση σε ψηφιακές απάτες.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής εσόδων και εξόδων, προβλέπει το μελλοντικό υπόλοιπο του χρήστη και υπολογίζει έναν δείκτη οικονομικού κινδύνου. Παράλληλα, παρέχει προσωποποιημένη καθοδήγηση ανάλογα με το στάδιο ζωής του χρήστη — για παράδειγμα σπουδές ή πρώτη εργασία — και εξηγεί με πρακτικό τρόπο βασικές οικονομικές έννοιες, όπως τα επιτόκια και τα δάνεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία ScamShield, που εκπαιδεύει τους νέους στην αναγνώριση ψηφιακών απατών, όπως το phishing, ενισχύοντας την ψηφιακή οικονομική τους ασφάλεια.

2ο Βραβείο – Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων, Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω

Οι μαθήτριες από την Κω, Κωνσταντίνα Καραγιάννη και Αργυρώ Σβύνου, που κέρδισαν το δεύτερο βραβείο

Το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα από το Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω (Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Αργυρώ Σβύνου, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους – Γεροβασίλης), για την ιδέα «Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων».

Η ιδέα αφορά μια εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός τρόπου ζωής, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης για εφήβους. Στόχος της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με τη διατροφή, τον εαυτό τους και την ποιότητα ζωής τους. Η ομάδα εστιάζει ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι επηρεάζονται από τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά πρότυπα και την πίεση της καθημερινότητας. H εφαρμογή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές και προσαρμοσμένο περιβάλλον για τους εφήβους, όπου η αυτοβελτίωση συνδέεται με την υποστήριξη και όχι με την ενοχή.

3ο Βραβείο – CrisisLink, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Οι μαθητές από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Νικόλαος Κρέτσης, Αθηνά Χατζηαντωνίου και Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης, κέρδισαν το 3ο βραβείο

Το 3ο Βραβείο απέσπασε η ομάδα CrisisLink από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές Νικόλαος Κρέτσης, Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης και Αθηνά Χατζηαντωνίου, με το CrisisLink να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, τη δυναμική χαρτογράφηση ασφαλών σημείων, τον συντονισμό εθελοντών και διασωστών, καθώς και τη βέλτιστη κατανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ιδέα της ομάδας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα συντονισμού, ώστε η αντίδραση σε μια κρίση να είναι ταχύτερη, πιο οργανωμένη και πιο αποτελεσματική. Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές, οι έκτακτες ανάγκες και οι κρίσεις απαιτούν γρήγορη ανταπόκριση και σωστή πληροφόρηση, το CrisisLink δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί σε υπηρεσία της κοινωνίας.

«Είστε όλοι νικητές»

Σ. Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος ΔΣ της Alter Ego Media

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media, Σπύρος Ζαβιτσάνος, υπογράμμισε τον σκοπό της δράσης, δηλώνοντας: «Για εμάς στην Alter Ego Media αυτή είναι ακόμα μια πρωτοβουλία για να δίνουμε ευκαιρίες, να εκφράζουν τις ιδέες, τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Οι μαθητές μάς έκαναν κοινωνούς στις ιδέες τους. Συνεχίστε με το ίδιο κέφι και ενθουσιασμό».

Η τ. πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media, κ. Φωτεινή Υψηλάντη

Η τ. πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media, Φωτεινή Υψηλάντη, σημείωσε πως «το μέλλον δεν είναι αόριστο, γεννιέται στις σκέψεις και τη φαντασία των νέων ανθρώπων», συμπληρώνοντας ότι το ουσιαστικό διακύβευμα είναι να προσφέρει η κοινωνία στους νέους εφόδια, ευκαιρίες και αυτοπεποίθηση, με τον όμιλο να παραμένει αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. «Είστε όλοι νικητές», τόνισε.

Σπύρος Βασδέκης, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Βασδέκης, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία ξεκινά από την περιέργεια και την παρατήρηση. «Η επιχειρηματικότητα δεν είναι θέμα αριθμών, πρωτίστως είναι θέμα ανθρώπων. Βραβεύουμε την τόλμη και την ωριμότητα να συνεργαστείτε μεταξύ σας, την πίστη ότι η γνώση μπορεί να γίνει πράξη. Το μέλλον δεν το προβλέπουμε, το σχεδιάζουμε, το χτίζουμε όλοι μαζί», επεσήμανε.

Οι χαιρετισμοί της πολιτικής ηγεσίας και των φορέων

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εστίασε στη δυναμική της νέας γενιάς, τονίζοντας στο μαγνητοσκοπημένο της μήνυμα: «Σήμερα εδώ βλέπουμε τα παιδιά μας να μην περιμένουν παθητικά το αύριο, αλλά να το σχεδιάζουν, να το δοκιμάζουν και να τολμούν να του δώσουν μορφή. Το πρόγραμμα B/Innovate είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη φαντασία και την πράξη, ανάμεσα στη σχολική τάξη και τον κόσμο των ιδεών».

Κώστας Καραγκούνης – υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία πρωτοποριακή, σημειώνοντας ότι προσφέρει μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία με άξονες τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση της νεανικής ανεργίας, η οποία από το 39,5% έχει υποχωρήσει κάτω από το 16%.

Ο Υφουπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, προέτρεψε τους μαθητές να μην αποθαρρύνονται, να τολμούν και να επιχειρούν, ανεξάρτητα από το πόσο παράξενη μπορεί να φαίνεται αρχικά μια ιδέα. Τέλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, ανέφερε ότι η επένδυση στις ιδέες των νέων αποκτά ξεχωριστή σημασία, προσθέτοντας: «Η καινοτομία δεν είναι απλά ένας όρος, είναι η τόλμη να πει κάποιος “έχω μια ιδέα”. Σημαίνει να θέτεις ερωτήματα που αμφισβητούν τα δεδομένα, να αναζητάς νέες διαδρομές και να αποδέχεσαι την αποτυχία».

Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Η Managing Director του ACE, Αγγελική Καραγιαννάκη, ανέφερε ότι οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι επιχειρηματίες και πέρασαν βιωματικά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας καινοτομίας ενώ η καθηγήτρια του ΟΠΑ και επιστημονική υπεύθυνη του ACE, Κατερίνα Πραματάρη, υπογράμμισε ότι το βασικότερο μήνυμα είναι η άμεση υλοποίηση των εφαρμογών, καθώς η τεχνολογία παρέχει πλέον τα απαραίτητα εργαλεία. «Το πρώτο μήνυμα είναι να σταματήσουν οι γονείς να είναι εμπόδιο στην υλοποίηση των εφαρμογών. Το δεύτερο είναι για τα παιδιά, να μην περιμένετε ότι από την πρώτη σας προσπάθεια αυτό θα γίνει με επιτυχία».

Κατερίνα Πραματάρη, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονική υπεύθυνη του ACE

Η Rosie Allimonos (Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media) προσδιορίσε την καινοτομία ως νοοτροπία και τρόπο σκέψης που ξεκινά από ένα υπαρκτό πρόβλημα και μια ανάγκη των ανθρώπων, συμπληρώνοντας ότι απαιτεί θάρρος και διάθεση να βλέπει κανείς τα πράγματα αλλιώς.

Στο ζήτημα της διαχείρισης της αποτυχίας στάθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΦΑΡΟΣ AI FACTORY, Θάνος Παπαδημητρίου, παροτρύνοντας τους νέους να μην τη φοβούνται. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νικ Αρβανιτίδης από τη Silicon Valley μετέφερε το δικό του μήνυμα προς τους συμμετέχοντες: «Βρείτε αυτό που θα ερωτευτείτε, όχι αυτό που νομίζετε ότι θα σας προσφέρει χρήματα. Επιτυχία για μένα είναι βασικά να αισθάνεσαι καλά για αυτό που ζεις και αυτό που δημιούργησες».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση ότι στο πρόγραμμα «B/innovate» δεν υπήρξαν ηττημένοι, καθώς η μετατροπή της έμπνευσης σε δράση αποτελεί από μόνη της το μεγαλύτερο κέρδος για τη νέα γενιά.

Πηγή: tovima.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Κοινωνία
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά
Επικαιρότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά

«Σύνδρομο περικύκλωσης» από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη γαλλική συμμαχία

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 17 Μαίου
Κοινωνία

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Κυριακή 17 Μαίου

Δυόμιση ώρες νωρίτερα θα κλείνουν από αύριο τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω εργασιών

Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα σκευασμάτων – μαϊμού
Επικαιρότητα

Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα σκευασμάτων – μαϊμού

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Τραμπ: Έχει δίκιο που αποσύρει γερμανικά στρατεύματα από τη Γερμανία
Κόσμος

Τραμπ: Έχει δίκιο που αποσύρει γερμανικά στρατεύματα από τη Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies