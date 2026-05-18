Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΕΛΧΑ ρίχνουν την αγορά

Με σημαντικές απώλειες κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παραμένει σε τροχιά αυξημένης ρευστότητας, τόσο στη σκιά της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ όσο και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,13% στις 2.221,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 92,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,17% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.628,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,86% στις 2.489,39 μονάδες.

Κρίσιμες οι 2.225 και οι 2.320 μονάδες

Σε φάση συσσώρευσης και επιλεκτικών κινήσεων παραμένει το ελληνικό χρηματιστήριο, με την εικόνα της αγοράς να χαρακτηρίζεται μεικτή, καθώς ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να δίνει αρνητικά σήματα, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων blue chips διατηρεί ακόμη θετική τεχνική εικόνα.

Σύμφωνα με την Fast Finance, ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να κινείται σε βραχυπρόθεσμο καθοδικό σχηματισμό («short»), την ώρα που αρκετοί μη τραπεζικοί τίτλοι παραμένουν σε ανοδική τάση («long»), αποτρέποντας προς το παρόν μια πιο έντονη διόρθωση στην αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης φαίνεται πως οδεύει εκ νέου προς δοκιμή της κρίσιμης ζώνης των 2.225 μονάδων, επίπεδο το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Μόνο μια πειστική κατοχύρωση της περιοχής 2.300–2.320 μονάδων θα μπορούσε να δώσει νέα ουσιαστική ανοδική δυναμική στην αγορά και να επαναφέρει στο προσκήνιο τα υψηλά έτους.

Παράλληλα, η αγορά κάλυψε το ανοδικό χάσμα που είχε δημιουργηθεί στις 6 Μαΐου, στην περιοχή 2.230–2.254 μονάδων και θα πρέπει τώρα να αντιδράσει, εάν δεν θέλει να δοκιμάσει την περιοχή των 2.187 μονάδων, επίπεδο που λειτουργεί ως βασικό stop για τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι ΕΛΧΑ και Cenergy σημειώνουν απώλειες 5,72% και 3,84% αντίστοιχα, με τις Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Aegean και Aktor να χάνουν πάνω από 2%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Βιοχάλκο, Alpha Bank, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Allwyn.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Λάμδα, Τιτάν, Coca Cola, Motor Oil, ΔΑΑ και Σαράντης, ενώ ήπια ανοδικά οι Helleniq Energy, Optima, Jumbo, Κύπρου και ΕΥΔΑΠ. Η ΔΕΗ κερδίζει 2,08%.