Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank

Δριμεία κριτική άσκησε στη γερμανική κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς ντε Γκίντος, για το γεγονός ότι αντιτάχθηκε στην προσφορά της ιταλικής UniCredit για την Commerzbank, προειδοποιώντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις σε διασυνοριακές συμφωνίες είναι αντίθετες στο πνεύμα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

«Είναι πολύ δύσκολο για τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν ότι είναι υπέρ της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων αν στη συνέχεια πουν “όχι, είμαστε κατά αυτής της συγκεκριμένης συναλλαγής”», σχολίασε, μιλώντας στους FT ο κορυφαίος ευρωπαίος τραπεζίτης.

Ο «πολυκατακερματισμένος τραπεζικός κλάδος» της Γερμανίας χρειάζεται εκσυγχρονισμό καθώς η χώρα αντιμετωπίζει «μεγάλες» οικονομικές προκλήσεις, είπε ο ντε Γκίντος σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις πριντη λήξη της οκταετούς θητείας του στην ΕΚΤ.

Η UniCredit έχει χτίσει μερίδιο λίγο κάτω από 30% στη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα της Γερμανίας και το τελευταίο διάστημα υπέβαλε μια προσφορά εξαγοράς μετοχών για τις υπόλοιπες μετοχές της Commerzbank, αποτιμώντας το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας σε περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ομως, τόσο ο γερμαός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και η διοίκηση της Commerzbank αντιτίθενται σθεναρά στη συγχώνευση. Ο Μερτς κατηγόρησε την ιταλική τράπεζα για «εχθρικές» και «επιθετικές» τακτικές. Οπως είπε προ εβδομάδων, το γεγονός ότι Γερμανία χρειάζεται μεγαλύτερες τράπεζες, «δεν σημαίνει ότι κάθε είδους εξαγορά είναι ευπρόσδεκτη».

Όταν ζητήθηκε από τον Ντε Γκίντος να σχολιάζει την αντίθεση του Βερολίνου στην προσφορά της UniCredit, είπε ότι η στάση της Γερμανίας είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα κρατών μελών της ΕΕ που προσπαθούν να παρέμβουν σε επιχειρηματικές αποφάσεις: «Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, συμβαίνει παντού», είπε, προσθέτοντας ότι «τέτοιες κινήσεις αντιβαίνουν στο πνεύμα μιας ενιαίας αγοράς» και «υπονομεύουν την αξιοπιστία της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων».

Ο Ντε Γκίντος, το χαρτοφυλάκιο του οποίου κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΕΚΤ αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αρνήθηκε να σχολιάσει τα πλεονεκτήματα μιας πιθανής συγχώνευσης μεταξύ της UniCredit και της Commerzbank, ωστόσο, τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι γενικά «υπέρ της διασυνοριακής ενοποίησης» μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι μεγαλύτερες τράπεζες μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, υψηλότερες αποτιμήσεις και φθηνότερη χρηματοδότηση, σημείωσε, προσθέτοντας: «Μια πραγματικά μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις αμερικανικές».

Αναλογιζόμενος την θητεία του στην ΕΚΤ, ο ντε Γκίντος αναγνώρισε ότι η κεντρική τράπεζα «άργησε» να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο πληθωρισμό το 2021 και το 2022, λέγοντας ότι η εσωτερική «ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες του πληθωρισμού» εκείνη την εποχή καθυστέρησε τη δράση.

Τέτοιες συζητήσεις «είναι καλές στα πανεπιστήμια και στα ακαδημαϊκά» φόρουμ, είπε ο Ισπανός, «αλλά στις κεντρικές τράπεζες, πρέπει να λαμβάνεις αποφάσεις».

Τόνισε ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού που οφείλονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ήταν χαμηλότεροι από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια και είπε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αποφύγει την υπερβολική αντίδραση στο τρέχον ενεργειακό σοκ, καθώς η ζημιά που προκαλεί στην ανάπτυξη μέχρι στιγμής είναι ελάχιστα ορατή.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Η εντύπωσή μου είναι ότι τα στοιχεία για την ανάπτυξη τις επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι καλά», προσθέτοντας ότι τέτοιες εξελίξεις θα απαιτούσαν «σύνεση» από την ΕΚΤ.

Ο κίνδυνος αύξησης του χρέους

Το υψηλό και αυξανόμενο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη, με φόντο τα γενναιόδωρα πακέτα στήριξης που παρέχουν ρισμένες κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαιτίας του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετους πονοκεφάλους για την ΕΚΤ, πρόσθεσε.

Ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί από τον Μάρτιο, οι αγορές «έχουν παραμείνει πολύ ήσυχες μέχρι στιγμής», είπε, προβλέποντας ότι «θα δώσουν μεγαλύτερη προσοχή [στο αυξανόμενο δημόσιο χρέος] κάποια στιγμή».

Πρόσθεσε ότι τόσο οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων όσο και τα spreads μεταξύ διαφορετικών χωρών ενδέχεται να αυξηθούν, με αποτέλεσμα αυστηρότερες νομισματικές συνθήκες ακόμη και με αμετάβλητα τα επιτόκια πολιτικής της ΕΚΤ. «Η σύσφιγξη μπορεί να προέλθει από τις αγορές», είπε.