Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διορθώνουν την Πέμπτη

Διορθωτικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά από δύο ημέρες ισχυρής ανόδου, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia αλλά και τις εξελίξεις γύρω από τις ελπίδες για αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,23% στις 618 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,37% στις 10.393 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,28% στις 24.666 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,21% στις 8.100 μονάδες.

Η Nvidia

Η Nvidia ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά σε τριμηνιαίες πωλήσεις και κέρδη, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για προηγμένα συστήματα data centers και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των λεγόμενων «AI agents».

Οι πωλήσεις της εταιρείας για το τρίμηνο Απριλίου αυξήθηκαν κατά 85% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 81,6 δισ. δολάρια και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 58,3 δισ. δολάρια, περισσότερο από τριπλάσια σε σχέση με πέρυσι και σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις της Wall Street.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, έκανε λόγο για την έναρξη της «εποχής της agentic AI», σημειώνοντας ότι η μετάβαση προς μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες για λογαριασμό των χρηστών έχει οδηγήσει τη ζήτηση σε «εκθετική» ανάπτυξη.

Παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε οριακά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Αναλυτές που επικαλείται το Reuters επεσήμαναν ότι οι προβλέψεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνουν πωλήσεις στην Κίνα και κινούνται μόλις ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στη Μ. Ανατολή

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ένα νέο τελεσίγραφο στο Ιράν εξέδωσαν οι ΗΠΑ. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την ηγεσία του Ιράν εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν–ΗΠΑ, οι οποίες δε φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο.

Παρόλα αυτά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour μεταδίδει πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σχετικά με τη διατύπωση ενός προτεινόμενου εγγράφου εκεχειρίας.