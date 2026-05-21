Wall Street: Επανέρχονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες

Υπό πίεση βρίσκονται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι αγορές αξιολογούν κατά πόσο τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τον κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,55% στις 49.732 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,44% στις 7.400 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,39% στις 26.167 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μετοχές εταιρειών κβαντικής υπολογιστικής, οι οποίες καταγράφουν ισχυρά κέρδη μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει επιδοτήσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων σε εννέα εταιρείες του κλάδου, αποκτώντας παράλληλα και συμμετοχές στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Η Rigetti Computing ενισχύεται κατά 15%, η D-Wave Quantum σημειώνει άνοδο 17%, ενώ η Quantum Computing κινείται υψηλότερα κατά σχεδόν 14%. Κέρδη καταγράφουν επίσης οι IonQ, IBM και GlobalFoundries.

Αντίθετα, η Walmart υποχωρεί κατά 2%, καθώς η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής στον κόσμο ανακοίνωσε εκτιμήσεις για τα κέρδη της χρήσης και του τρέχοντος τριμήνου χαμηλότερες από τις προβλέψεις της αγοράς. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν μεταξύ 2,75 και 2,85 δολαρίων, έναντι προσδοκιών για 2,91 δολάρια.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Rocket Lab, με τη μετοχή να χάνει 6%, μετά την κατάθεση ενημερωτικού δελτίου από τη SpaceX στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημόσια εισαγωγή στο Nasdaq. Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει παρουσιάσεις προς επενδυτές στις 8 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο μετά από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε εντολή να παραμείνει εντός της χώρας το εμπλουτισμένο ουράνιο, εξέλιξη που περιπλέκει περαιτέρω τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate ενισχύονταν κατά 2,9%, στα 101,04 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει άνοδο 2,3%, στα 107,36 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου συνοδεύτηκε από αύξηση και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,615%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου κινήθηκε υψηλότερα κατά 3 μονάδες βάσης, στο 3,665%.

Στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένει και η Nvidia, η οποία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και προβλέψεων, ανακοινώνοντας παράλληλα αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματός της στα 25 σεντς ανά μετοχή. Ωστόσο, η αγορά έχει πλέον συνηθίσει τον κατασκευαστή μικροτσίπ να υπερβαίνει σταθερά τις προβλέψεις, εν μέσω της εκρηκτικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα η μετοχή να κινείται ελαφρώς πτωτικά.