Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος, με ρεκόρ τζίρου στη ΔΕΗ

Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ να παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,68% στις 2.257,21 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 216,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,78% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.729,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,67% στις 2.551,39 μονάδες.

Μια συνεδρίαση… ΔΕΗ

Η μετοχή της ΔΕΗ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, καθώς πάνω από τα μισά κεφάλαια του μέχρι τώρα τζίρου, περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, έχουν διακινηθεί μέσω της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον τίτλο.

Η αυξημένη ζήτηση για τις νέες μετοχές φαίνεται πως οδηγεί πολλά χαρτοφυλάκια στην αναζήτηση επιπλέον τεμαχίων από το ταμπλό, προκειμένου να ενισχύσουν τις θέσεις τους. Παράλληλα, θετική είναι η εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι αγοραστές επιστρέφουν δυναμικά, στηρίζοντας περαιτέρω την ανοδική πορεία της αγοράς.

Ωστόσο, την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, το κλίμα επηρεάζεται ελαφρώς αρνητικά από τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, εξαιτίας των επιπτώσεων από το ενεργειακό κόστος, το οποίο διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την κατανάλωση.

Παρά την επιβράδυνση, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε ισχυρή τροχιά, με βασικό μοχλό τη συνεχιζόμενη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για το 2027, η Κομισιόν προβλέπει περαιτέρω ήπια υποχώρηση της ανάπτυξης στο 1,6%, καθώς η υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημειώνει κέρδη 5,62%, με την Eurobank να ακολουθεί με +4,70% και την Πειραιώς +3,72%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε Εθνική, Allwyn και Βιοχάλκο και άνω του 1% σε Alpha Bank, Jumbo και Metlen. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Κύπρου, ΔΑΑ, Optima, Coca Cola, Motor Oil, Σαράντης, ΟΤΕ, Cenergy και Τιτάν.

Στον αντίποδα, Helleniq ENergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχωρούν κατά 1,72% και 1,10% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Aktor, Λάμδα και ΕΛΧΑ. Η ΕΥΔΑΠ είναι χωρίς μεταβολή.