Deal: Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων AvalonBay και Equity Residential κοντά σε συμφωνία συγχώνευσης

Σε μια συμφωνία συγχώνευσης πλησιάζουν δύο μεγάλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στις ΗΠΑ, η AvalonBay Communities και η Equity Residential, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν έναν γίγαντα ακινήτων – πολυκατοικιών, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν στην Wall Street Journal.

Μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη την Πέμπτη, ανέφεραν οι πηγές της Journal υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες δεν θα αποτύχουν.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που διέρρευσαν οι πηγές στην WSJ, οι μέτοχοι της AvalonBay θα λάβουν 2,793 μετοχές της Equity Residential για κάθε μετοχή της AvalonBay.

Η AvalonBay είχε χρηματιστηριακή αξία περίπου 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Τετάρτη, ενώ της Equity Residential ήταν περίπου στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές και των δύο εταιρειών είχαν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω ισχυρής απόδοσης.

Το deal σε νούμερα

Οι μέτοχοι της AvalonBay αναμένεται να κατέχουν λίγο πάνω από το 51% της συνδυασμένης οντότητας, με την Equity να κατέχει το υπόλοιπο, αναφέρει η Journal.

Η AvalonBay και η Equity Residential είναι δομημένες ως επενδυτικά trusts ακινήτων (REIT), τα οποία υποχρεούνται νομικά να καταβάλλουν τουλάχιστον το 90% του φορολογητέου εισοδήματος στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων.

Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να καταβάλει ένα αρχικό ετήσιο μέρισμα στους μετόχους ύψους 2,81 δολαρίων ανά μετοχή – το ίδιο με την τρέχουσα πληρωμή μερίσματος της Equity Residential και υψηλότερο από αυτό της AvalonBay, ανέφεραν οι πηγές.

Το Bloomberg News ανέφερε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι δύο εταιρείες πλησίαζαν σε συγχώνευση.

Μια συγχώνευση μεταξύ των δύο REIT θα έφερνε σε μία οντότητα περισσότερα από 180.000 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα και θα τους επέτρεπε να συνενώσουν τους πόρους τους.

Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να επικεντρωθεί στην αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτής στέγασης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφεραν οι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Equity Residential, που ξεκίνησε από τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο επενδυτή ακινήτων Σαμ Ζελ, διαθέτει ακίνητα συγκεντρωμένα σε μεγάλες παράκτιες αγορές στις ΗΠΑ, καθώς και σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Ατλάντα, το Ντένβερ και το Όστιν του Τέξας.

Η AvalonBay διαθέτει ακίνητα γύρω από τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το Σιάτλ και την Καλιφόρνια και έχει επεκταθεί σε αγορές όπως το Ντάλας, η Νοτιοανατολική Φλόριντα και το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.