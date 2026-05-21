Βρετανία: Τι σημαίνει η συμφωνία 3,7 δισ. λιρών με κράτη του Κόλπου

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών υπέγραψε η Βρετανία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική». Η Βρετανία έγινε με τον τρόπο αυτό το πρώτο κράτος της G7 που εξασφαλίζει εμπορική συμφωνία με το εξαμελές GCC που περιλαμβάνει τα ΗΑΕ.

Η συμφωνία αναμένεται να εμβαθύνει τον ρόλο των ΗΑΕ ως περιφερειακής πύλης για το εμπόριο, την εφοδιαστική, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις επενδυτικές ροές μεταξύ της Βρετανίας και του Κόλπου, ενισχύοντας παράλληλα τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα σε τομείς που κυμαίνονται από τις υποδομές και την αεροπορία έως την τεχνολογία και τις επαγγελματικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την εφημερίδα του Ντουμπάι Gulf News, που τονίζει τον ρόλο των Εμιράτων.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Βρετανίας δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 3,7 δισεκατομμύρια λίρες (4,9 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μακροπρόθεσμα και να αυξήσει το διμερές εμπόριο κατά σχεδόν 20%. Το GCC περιλαμβάνει τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Κατάρ.

Βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου HSBC, Ζορζ Ελεντερί, δήλωσε ότι η συμφωνία θα ξεκλειδώσει ευρύτερες επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες σε ολόκληρο τον Κόλπο.

«Το GCC είναι μια περιοχή αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας και μακροπρόθεσμων ευκαιριών, και μια περιοχή όπου η κληρονομιά της HSBC είναι βαθιά ριζωμένη», δήλωσε ο Ελεντερί σε σχόλια που δημοσίευσε η βρετανική κυβέρνηση. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις αγορές μας και έχουμε παρουσία και στα έξι κράτη του GCC. Βλέπουμε από πρώτο χέρι την ευκαιρία που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή η συμφωνία και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών και να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να συνδεθούν, να επενδύσουν και να αναπτυχθούν».

Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην άρση των εμπορικών φραγμών, στην επιτάχυνση των εκτελωνισμών και στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά για εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στις αγορές του GCC.

Σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, οι δασμοί αξίας περίπου 580 εκατομμυρίων λιρών ετησίως στις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον Κόλπο θα καταργηθούν τελικά, με περίπου 360 εκατομμύρια λίρες να καταργούνται αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Οι βρετανικές εξαγωγές που αναμένεται να ωφεληθούν περιλαμβάνουν δημητριακά, τυρί τσένταρ, σοκολάτα, βούτυρο, ιατρικό εξοπλισμό και προηγμένα προϊόντα μεταποίησης.

Υπηρεσίες και επενδυτικές ροές

Για τα ΗΑΕ, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει το καθεστώς τους ως κόμβου για πολυεθνικές εταιρείες που διαχειρίζονται δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εφοδιαστική και τις ψηφιακές βιομηχανίες, συμπεραίνει η Gulf News.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το ψηφιακό εμπόριο που θα επιτρέψουν στις βρετανικές εταιρείες να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εκτός της περιοχής του Κόλπου για πρώτη φορά, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος που συνδέεται με τις τοπικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων.

Εισάγει επίσης τελωνειακές διατάξεις βάσει των οποίων οι αποστολές αναμένεται να εκτελωνίζονται εντός 48 ωρών, ενώ τα ευπαθή αγαθά θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε λιγότερο από έξι ώρες μόλις πληρούνται οι απαιτήσεις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντική ώθηση για τις βρετανικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί τεράστια νίκη για τις βρετανικές επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους που θα νιώσουν τα οφέλη τα επόμενα χρόνια μέσω υψηλότερων μισθών και περισσότερων ευκαιριών», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ανθεκτικότητα εν μέσω εντάσεων

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι τα κράτη του Κόλπου παρέμειναν βασικοί οικονομικοί εταίροι για τη Βρετανία.

Το Reuters ανέφερε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν, με τους Βρετανούς αξιωματούχους να τοποθετούν τη συμφωνία ως μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης εμπορικής βεβαιότητας.

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε ότι η συμφωνία έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα οικονομικής εμπιστοσύνης σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Υπηρεσίες, κινητικότητα, υποδομές

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων και στη βελτίωση της επιχειρηματικής κινητικότητας για επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συμβούλων και μηχανικών, που δραστηριοποιούνται μεταξύ των αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου και του GCC.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των βρετανικών εξαγωγών προς τις χώρες του GCC, με τις εξαγωγές υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου προς το μπλοκ να υπερβαίνουν τα 20 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Η περιφερειακή διευθύνουσα εταίρος της EY UK, Άννα Άντονι, δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες για εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στις αγορές του Κόλπου.

«Οι διατάξεις της συμφωνίας για τη διαφάνεια των θεωρήσεων και το ψηφιακό εμπόριο θα διευκολύνουν τους επαγγελματίες του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέχουν υπηρεσίες αυτοπροσώπως και διασυνοριακά, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη σαφήνεια και την εμπιστοσύνη για να ανταγωνιστούν σε αυτές τις αγορές», δήλωσε η Άντονι.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι διμερείς επενδύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του GCC έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια λίρες το 2024, υποστηρίζοντας υποδομές και στρατηγικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Heathrow.