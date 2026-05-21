Φοιτητικές εστίες: Δημιουργία νέων μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 737,5 εκατ. ευρώ

Στους επόμενους μήνες θα «τρέξουν» διαγωνισμοί 220 εκατ. ευρώ για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σε επιπλέον 18 φοιτητικές εστίες

Κατασκευές 21.05.2026, 19:54
Σε 737, 5 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για νέες φοιτητικές εστίες που θα κατασκευασθούν μέσω Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ άλλα 220 εκατ. ευρώ από διαγωνισμούς που θα «τρέξουν» τους επόμενους μήνες θα διατεθούν για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση υφισταμένων.

Φοιτητικές εστίες: Στόχος επιπλέον 10.000 νέες κλίνες

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, «ο στόχος που έχουμε θέσει και υλοποιούμε είναι να προσθέσουμε επιπλέον 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη δημιουργία νέων εστιών και την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι χρόνια αποφασιστικής στήριξης και ανάπτυξης των φοιτητικών εστιών γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινίσεων, ενώ εντάξαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια έξι μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση επιπλέον 18 φοιτητικών εστιών. Ταυτόχρονα προχωρούν οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ πχ σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία», προσέθεσε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Πού θα δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες

Αναλυτικότερα, αναφορικά με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών μέσω των συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, ο συνολικός αριθμός θέσεων στις εστίες θα φτάσει τις 8.609, και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 737.500.000 ευρώ.

Και συγκεκριμένα:

  • Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δυο νέα συγκροτήματα: στο Ρέθυμνο θα καλύπτουν επιπλέον 2.710 φοιτητές. Στο Ηράκλειο θα καλύπτουν 2.136 φοιτητές
  • Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δυο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών: στο Βόλο θα καλυφθούν επιπλέον 640 φοιτητές και στη Λαμία 123 φοιτητές
  • Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα δημιουργηθούν δυο συγκροτήματα: σε Αλεξανδρούπολη για 350 φοιτητές και Κομοτηνή επίσης 350 φοιτητές
  • Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα: Σε Κοζάνη για 350 φοιτητές, Φλώρινα για 150, Καστοριά 150 και Πτολεμαΐδα 100 ωφελούμενοι φοιτητές
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συνολικά 1100 ωφελούμενοι φοιτητές
  • Η ανακαίνιση της φοιτητικής Εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα καλύψει 450 ωφελούμενους φοιτητές.

