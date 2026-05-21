Φοιτητικές εστίες: Δημιουργία νέων μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 737,5 εκατ. ευρώ

Σε 737, 5 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για νέες φοιτητικές εστίες που θα κατασκευασθούν μέσω Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ άλλα 220 εκατ. ευρώ από διαγωνισμούς που θα «τρέξουν» τους επόμενους μήνες θα διατεθούν για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση υφισταμένων.

Φοιτητικές εστίες: Στόχος επιπλέον 10.000 νέες κλίνες

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, «ο στόχος που έχουμε θέσει και υλοποιούμε είναι να προσθέσουμε επιπλέον 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη δημιουργία νέων εστιών και την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι χρόνια αποφασιστικής στήριξης και ανάπτυξης των φοιτητικών εστιών γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινίσεων, ενώ εντάξαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια έξι μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση επιπλέον 18 φοιτητικών εστιών. Ταυτόχρονα προχωρούν οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ πχ σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία», προσέθεσε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Πού θα δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες

Αναλυτικότερα, αναφορικά με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών μέσω των συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, ο συνολικός αριθμός θέσεων στις εστίες θα φτάσει τις 8.609, και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 737.500.000 ευρώ.

Και συγκεκριμένα: