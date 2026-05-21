Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η δεύτερη δόση στους δικαιούχους

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο

Economy 21.05.2026, 19:00
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διαδικασία σε σχέση με την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026, κάτι που αποτελεί μια πάγια ενίσχυση για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα.

Στις 29 Μαΐου 2026 είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης και το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο.

Η τρίτη δόση για το επίδομα θέρμανσης

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής (60%) που δόθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την επικείμενη πληρωμή του Μαΐου, το χρονοδιάγραμμα κλείνει με την τρίτη δόση. Αυτή αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως τις καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται αργότερα.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών επιλογών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Η επιδότηση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ).

Ειδικότερα, η δεύτερη δόση περιλαμβάνει:

-Υγρά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια: Αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

-Καυσόξυλα και πέλετ: Αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

-Παραστατικά: Καλύπτονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (βάσει του δείκτη ΣΟ-Μ) μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο υπολογισμός γίνεται με βάση γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια, ενώ απαράβατος όρος είναι η αξία του τιμολογίου να είναι τουλάχιστον διπλάσια του αναλογούντος επιδόματος.

