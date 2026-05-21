CrediaBank: Σταθερή άνοδος με ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης και ισχυρή κεφαλαιακή θωράκιση

Ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης, ισχυρή κερδοφορία και κεφαλαιακή ενίσχυση στο α’ τρίμηνο 2026 για την CrediaBank

Τράπεζες 21.05.2026, 18:55
Σχολιάστε
CrediaBank: Σταθερή άνοδος με ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης και ισχυρή κεφαλαιακή θωράκιση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ισχυρό μομέντουμ μπήκε στο 2026 η CrediaBank, καταγράφοντας στο α’ τρίμηνο της χρονιάς επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Η τράπεζα ανακοίνωσε νέα ιστορικά υψηλά σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, εντυπωσιακή αύξηση των βασικών εσόδων, θεαματική πιστωτική επέκταση και αισθητή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε επιτυχημένα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή της βάση.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 459 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ετήσια άνοδο και ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες επιδόσεις της περασμένης χρονιάς. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 964 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 43% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να διευρύνει με ταχείς ρυθμούς την παρουσία της στην αγορά χρηματοδοτήσεων. Σε επίπεδο χορηγήσεων προ προβλέψεων, και εξαιρουμένων των ομολόγων των τιτλοποιήσεων, το χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις της CrediaBank

Το χαρτοφυλάκιο της CrediaBank παραμένει ισχυρά προσανατολισμένο στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αποτελούν το 86% των συνολικών χορηγήσεων. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη είχαν οι σύνθετες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 180% σε ετήσια βάση, καθώς και η ναυτιλία, με αύξηση 85%, και οι μεγάλες επιχειρήσεις, με άνοδο 20%. Παράλληλα, θετική ήταν και η συμβολή των χορηγήσεων προς νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, που ενισχύθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η τράπεζα διατηρεί ισχυρή έκθεση σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στην ενέργεια, τις υποδομές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 46,8 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, διευρύνθηκε κατά 21 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 2,20%, αποτυπώνοντας καλύτερη αξιοποίηση του ενεργητικού και ενισχυμένη αποδοτικότητα. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν οριακά, ωστόσο η συνολική εικόνα παραμένει σαφώς θετική, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να επωφελείται από τη διεύρυνση των όγκων δανείων.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η βελτίωση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 11,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 55% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, στη διαχείριση κεφαλαίων και στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον στο 17,9% των επαναλαμβανόμενων εσόδων, έναντι 12,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα τη μετατόπιση του μείγματος εσόδων προς πιο διαφοροποιημένες και επαναλαμβανόμενες πηγές. Για μια τράπεζα που επιδιώκει να χτίσει ένα πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ οι καταθέσεις

Ως συνέπεια αυτών των επιδόσεων, τα βασικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 57,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 12% και έφτασαν τα 61,2 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες αυτοί αναδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της CrediaBank δεν στηρίζεται σε συγκυριακές ή μη επαναλαμβανόμενες πηγές, αλλά σε ισχυρή οργανική παραγωγή εσόδων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μη βασικά έσοδα υποχώρησαν σημαντικά, κάτι που καθιστά το προφίλ κερδοφορίας πιο «καθαρό» και πιο προβλέψιμο για τις επόμενες περιόδους.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 37,1 εκατ. ευρώ, χάρη στη μείωση των διοικητικών εξόδων και των αποσβέσεων. Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα βελτιώθηκε αισθητά, περιοριζόμενος στο 60,7% από 65,2% ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι η τράπεζα αυξάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητά της και διαχειρίζεται πιο πειθαρχημένα τη βάση κόστους της. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης και οι δράσεις εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου επιχειρησιακού μοντέλου.

Παρά την ισχυρή πιστωτική επέκταση, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υποχώρησαν στα 150,2 εκατ. ευρώ από 160,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, οδηγώντας τον δείκτη NPE σε ιστορικό χαμηλό 2,5%. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ενισχύθηκε στο 54,7%, αποτυπώνοντας πιο ισχυρή θωράκιση απέναντι σε ενδεχόμενους πιστωτικούς κινδύνους. Το οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όμως η εξέλιξη αυτή θεωρείται αναμενόμενη σε ένα περιβάλλον τόσο ταχείας ανάπτυξης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 14% σε ετήσια βάση, με ρυθμό αύξησης πολύ υψηλότερο από εκείνον του τραπεζικού συστήματος. Το μείγμα των καταθέσεων βελτιώθηκε, καθώς οι λογαριασμοί όψεως και ταμιευτηρίου αυξάνουν το βάρος τους στο σύνολο. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 72,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε στο 122%, επίπεδο που δείχνει ισχυρή άνεση στη διαχείριση του ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, η CrediaBank εμφανίζεται πλέον σαφώς ενισχυμένη. Ο δείκτης CET1, pro forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε στο 16,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφτασε στο 22,4%. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται αισθητά πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια και πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση προσφέρει στην τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία για περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

H Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η επιτυχία της ΑΜΚ υπήρξε, από μόνη της, ξεχωριστό ορόσημο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο νέο στρατηγικό αφήγημα της τράπεζας. Παράλληλα, η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λογική της διεύρυνσης των εσόδων από προμήθειες και της παροχής πιο σύνθετων επενδυτικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, ο μετασχηματισμός της CrediaBank συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Το πρόγραμμα Aurora, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η λειτουργική αριστεία και η αναβάθμιση των καναλιών εξυπηρέτησης συνθέτουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, στη μείωση της πολυπλοκότητας και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου τραπεζικού οργανισμού. Οι 45 δράσεις operational excellence που υλοποιήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο δείχνουν ότι η διοίκηση επιδιώκει να μεταφράσει τη στρατηγική σε συγκεκριμένες λειτουργικές βελτιώσεις.

Συνολικά, το α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η CrediaBank διανύει μια φάση έντονης επιχειρησιακής και οικονομικής ενδυνάμωσης. Η πιστωτική επέκταση, η άνοδος των βασικών εσόδων, η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, η ενίσχυση των καταθέσεων και η κεφαλαιακή θωράκιση συνθέτουν μια εικόνα τράπεζας που αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά και επιχειρεί να εδραιώσει ένα νέο, πιο ισχυρό και πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda
ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου
Μεταφορές

Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου
Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας
Business

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Τράπεζες
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου
Μεταφορές

Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου

Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διακοπεί προσωρινά ενόψει της ενσωμάτωσης στο δίκτυο της επέκτασης προς την Καλαμαριά

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας
Business

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας

H Tetra Pak Hellas συνεργάζεται με γνωστές εταιρείες τροφίμων

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Latest News
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Κοινωνία

Η οριστική λίστα των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
World

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Οι καταστροφικές καταιγίδες στοίχισαν στην Πορτογαλία

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies