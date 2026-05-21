easyJet: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και πληρότητα 90% στο α΄εξάμηνο

Μεταφορές 21.05.2026, 12:48
Αυξημένες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ανακοίνωσε η easyJet για το εξάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λόγω υψηλότερου κόστους καυσίμων και περιορισμένης ορατότητας ως προς τη μελλοντική ζήτηση.

Οι μελλοντικές κρατήσεις έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε μετατόπιση της καμπύλης κρατήσεων προς πιο κοντινές ημερομηνίες αναχώρησης. Ωστόσο, οι κρατήσεις κατά τον μήνα αναχώρησης παρουσιάζουν συνεχιζόμενη ετήσια ενίσχυση

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένη ζημία προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 στα £(552) εκατ.  και επίσης χωρητικότητα (ASK) +8% σε ετήσια βάση (θέσεις: +4%), αύξηση επιβατών: +6% σε ετήσια βάση, με τον συντελεστή πληρότητας να αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 90%, RASK: +1% σε ετήσια βάση (Q2 FY26: +3%), επωφελούμενο από την ωρίμανση δρομολογίων, τις συναλλαγματικές επιδράσεις και τη νωρίτερη περίοδο του Πάσχα και συνολικό CASK με αύξηση 5% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και επιπλέον κόστους καυσίμων £25 εκατ. τον Μάρτιο. easyJet holidays: προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων £61 εκατ., με αύξηση πελατών κατά 22%

Βελτίωση λειτουργικής απόδοσης και ικανοποίησης πελατών

o Ποσοστό έγκαιρης εκτέλεσης πτήσεων: 78% (+1 ποσοστιαία μονάδα)

o CSAT αεροπορικής δραστηριότητας: 84% (+2 μονάδες)

o CSAT easyJet holidays: 85% (+1 μονάδα)

Διαχείριση της βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας από θέση ισχύος

-Ισχυρός ισολογισμός:

  • £4,7 δισ. ρευστότητα και καθαρό ταμειακό υπόλοιπο £434 εκατ.
  • Λογιστική αξία ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων £5,0 δισ.

– Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και να εκτελεί το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων

Δηλώσεις CEO easyJet

Ο Kenton Jarvis, Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet, σχολίασε τα αποτελέσματα ως εξής:

«Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η easyJet βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διαχειριστεί το τρέχον περιβάλλον, υποστηριζόμενη από έναν από τους πιο ισχυρούς ισολογισμούς επενδυτικής βαθμίδας στην ευρωπαϊκή αεροπορία. Καταγράψαμε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με τη θετική ζήτηση να οδηγεί σε συντελεστή πληρότητας 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, καθώς και περαιτέρω βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών, παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη της easyJet holidays.  Η easyJet δεν αντιμετωπίζει καμία διαταραχή στον εφοδιασμό καυσίμων, συνεχίζουμε να λειτουργούμε κανονικά και οι πελάτες μας μπορούν να προχωρούν σε κρατήσεις με εμπιστοσύνη, επωφελούμενοι από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές μας. Η στρατηγική μας είναι σαφής: μέσω πειθαρχημένης ανάπτυξης, επιτάχυνσης του upgauging και περαιτέρω επέκτασης της easyJet holidays, στοχεύουμε να ανακάμψουμε από τις επιπτώσεις της τρέχουσας συγκυρίας και να προχωρήσουμε προς τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς μας στόχους, αποδίδοντας αξία στους μετόχους καθώς το περιβάλλον ομαλοποιείται.»

Επισκόπηση

Η απόδοση της easyJet για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 ήταν σύμφωνη με την ενημέρωση εμπορικής δραστηριότητας της 16ης Απριλίου 2026. Η ζήτηση για ταξίδια παρέμεινε θετική, με τον αριθμό επιβατών να αυξάνεται κατά 6% σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε συντελεστή πληρότητας 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Ο τομέας easyJet holidays συνέχισε να καταγράφει ισχυρή ζήτηση, με τον αριθμό πελατών να αυξάνεται κατά 22% σε ετήσια βάση.

Οι στρατηγικές επενδύσεις στη Milan Linate και στη Rome Fiumicino απέδωσαν σύμφωνα με τις προσδοκίες κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους στη χειμερινή περίοδο, με συνολικό κόστος επένδυσης £30 εκατ. Η ετήσια επίδοση σε άλλες αγορές επηρεάστηκε από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε χωρητικότητα για τη βελτίωση της αξιοποίησης των αεροσκαφών κατά τον χειμώνα, από την ανταγωνιστική υπερπροσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας σε ορισμένες τουριστικές αγορές, καθώς και από πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος που επιβάρυναν κυρίως το πρώτο εξάμηνο.

Αυτό αντανακλά την ετήσια ενσωμάτωση των μέτρων ανθεκτικότητας για το καλοκαίρι 2025, την εφαρμογή αυξήσεων στα τέλη αεροδρομίων άνω του πληθωρισμού, τους υψηλότερους χειμερινούς συντελεστές πληρότητας και τη συνεχιζόμενη επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση του Απριλίου, το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 θα επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με αυξημένο κόστος καυσίμων και βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα ως προς τη ζήτηση. Παρατηρείται θετική δυναμική στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής από την έναρξη της σύγκρουσης, ωστόσο οι συνολικές κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο υπολείπονται σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό σημείο.

Καθώς ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτή τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα από θέση ισχύος, η easyJet παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της που στοχεύουν στη μεσοπρόθεσμη βελτίωση των περιθωρίων και της κερδοφορίας. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να στηρίξουν ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους, καθώς η εταιρεία επιστρέφει σταδιακά σε ένα ομαλοποιημένο λειτουργικό περιβάλλον.

