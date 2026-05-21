Motor Oil: Τροχιά ισχυρής κερδοφορίας το 2026 «βλέπει» η Optima Bank

Oι αναλυτές της εκτιμούν ότι, εξαιρουμένων των αποθεματικών κερδών και έκτακτων στοιχείων, τα προσαρμοσμένα EBITDA της Motor Oil θα διαμορφωθούν στα 373 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Business 21.05.2026, 12:21
Τη θετική της στάση για τη Motor Oil, επιβεβαιώνει η Optima Bank, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Buy» και θέτοντας τιμή-στόχο στα 40,7 ευρώ ανά μετοχή, καθώς εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας και το 2026.

Στην ανάλυσή της ενόψει των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2026, τα οποία η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει στις 27 Μαΐου μετά το κλείσιμο της αγοράς, η Optima Bank κάνει λόγο για «δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς», υπογραμμίζοντας ότι οι προοπτικές του κλάδου διύλισης παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Ειδικότερα, οι αναλυτές της εκτιμούν ότι, εξαιρουμένων των αποθεματικών κερδών και έκτακτων στοιχείων, τα προσαρμοσμένα EBITDA της Motor Oil θα διαμορφωθούν στα 373 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 72,7% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 215 εκατ. ευρώ, έναντι 96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη αποθεματικά κέρδη ύψους 135 εκατ. ευρώ, η Optima Bank προβλέπει ότι τα EBITDA βάσει IFRS θα ανέλθουν στα 508 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 151,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 320 εκατ. ευρώ, έναντι 85 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil έχει ανακοινώσει τελικό μέρισμα 1,40 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή για το 2025 στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή.

Ισχυρό περιβάλλον διύλισης για τη Motor Oil

Η Optima Bank αποδίδει τις ισχυρές επιδόσεις κυρίως στο ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, το οποίο ενισχύθηκε από τα υψηλά περιθώρια στα πετρελαϊκά προϊόντα, ιδιαίτερα τον Μάρτιο, μετά από πιο ήπια εικόνα στις αρχές του έτους.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η πλήρης επαναλειτουργία του διυλιστηρίου μετά την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων το τρίτο τρίμηνο του 2025 επέτρεψε στη μονάδα να λειτουργήσει ξανά σε επίπεδα άνω του 100% της ονομαστικής δυναμικότητάς της.

Η χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι το «καθαρό» μεικτό περιθώριο διύλισης της Motor Oil ανήλθε στα 18,6 δολάρια ανά βαρέλι, από 16,2 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και μόλις 8,6 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η παραγωγή του διυλιστηρίου εκτιμάται ότι κινήθηκε περίπου στο 116% της ονομαστικής δυναμικότητας, με τις πωλήσεις διυλισμένων προϊόντων να φτάνουν τους 3,3 εκατ. τόνους και τις συνολικές πωλήσεις τους 3,5 εκατ. τόνους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Optima Bank προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του τομέα διύλισης θα διαμορφωθούν στα 310 εκατ. ευρώ, έναντι 152 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 280 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σταθερή εικόνα στην ενέργεια

Στον τομέα εμπορίας καυσίμων, η Optima Bank αναμένει ελαφρώς χαμηλότερα EBITDA σε ετήσια βάση, στα 27 εκατ. ευρώ, λόγω της ασθενέστερης εγχώριας ζήτησης, παρά τη διατήρηση υγιών περιθωρίων στο δίκτυο λιανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για τον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η χρηματιστηριακή εκτιμά EBITDA 26 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,1% σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την ομαλοποίηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις αυξημένες περικοπές παραγωγής (curtailments), αλλά και τη βελτιωμένη απόδοση των αιολικών πάρκων και την υψηλότερη παραγωγή από εγκατεστημένη ισχύ 847 MW.

Παράλληλα, οι λοιπές δραστηριότητες του ομίλου, μεταξύ των οποίων οι Ηλέκτωρ, Elin Verd και Thalis, αναμένεται να συνεισφέρουν EBITDA 15 εκατ. ευρώ.

Θετικές προοπτικές για το 2026

Η Optima Bank εκτιμά ότι η Motor Oil βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή θέση για να επιτύχει ισχυρή κερδοφορία φέτος, επικαλούμενη:

– το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης λόγω του πολέμου με το Ιράν και της εκτίναξης των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα,

– τη συμβολή της νέας μονάδας propylene splitter,

– τη σταθερή λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής CCGT στην Κομοτηνή,

– καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Η Optima θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου στις εκτιμήσεις της για EBITDA 1,1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 604 εκατ. ευρώ σε επίπεδο έτους.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η μετοχή της Motor Oil διαπραγματεύεται με ελκυστικό δείκτη P/E 6,6 φορές για το 2026, στοιχείο που ενισχύει τη θετική επενδυτική της άποψη.

Η Optima Bank υπενθυμίζει επίσης ότι η Motor Oil περιλαμβάνεται στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2026.

