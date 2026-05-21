Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ. ευρώ

Τη θετική στάση για τη Metlen, επιβεβαιώνει η Citi, εκτιμώντας ότι οι μεσοπρόθεσμοι αναπτυξιακοί καταλύτες της εταιρείας παραμένουν ισχυροί, μετά και τη δημοσιοποίηση guidance για EBITDA το 2026 στην περιοχή των 1 – 1,15 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, το εύρος της πρόβλεψης κινείται σε γενικές γραμμές κοντά στη συναίνεση της αγοράς, η οποία τοποθετείται στα 1,075 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνει ότι η άνοδος των τιμών του αλουμινίου θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια ανόδου προς το δεύτερο μισό της χρονιάς.

Η Citi θεωρεί ότι το guidance αντανακλά μια πλήρως «ομαλοποιημένη» λειτουργική κερδοφορία για το 2026, καθώς οι έκτακτες αρνητικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα EPC που επηρέασαν το 2025 φαίνεται να έχουν πλέον υποχωρήσει. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διοίκηση εστιάζει στη πειθαρχημένη εκτέλεση στα βασικά μέταλλα και στην ενέργεια, ενώ οι στρατηγικές κινήσεις στους τομείς των κυκλικών μετάλλων και της άμυνας αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω τις επιδόσεις της χρονιάς.

Η Citi εκτιμά ότι οι προβλέψεις της αγοράς θα κινηθούν σταδιακά προς το άνω όριο του guidance, ενώ την περίοδο 2027-2028 η εταιρεία θα μπορούσε να προσεγγίσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ. Η επενδυτική σύσταση παραμένει «Buy», με αμετάβλητη τιμή-στόχο στα 52 ευρώ.

Πειθαρχημένη εκτέλεση του πλάνου για Metlen

Όπως αναφέρει η Citi, η πορεία του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει σταθερά ήδη από το πρώτο τρίμηνο, οδηγώντας ενδεχομένως τα EBITDA κοντά στα 1,15 δισ. ευρώ. Οι βασικές δραστηριότητες της Metlen στους τομείς των μετάλλων και της ενέργειας συνεισφέρουν περίπου το 90% των συνολικών EBITDA του ομίλου, ενώ η δραστηριότητα EPC έχει πλέον περιορισμένη βαρύτητα.

Μετά τις δυσανάλογες πιέσεις που δέχθηκε ο τομέας EPC το 2025, η διοίκηση επαναλαμβάνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η πειθαρχημένη εκτέλεση στα βασικά επιχειρηματικά πεδία. Η Citi εκτιμά ότι οι δραστηριότητες αλουμινίου, ηλεκτροπαραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συνεχίσουν να εμφανίζουν σταθερή λειτουργική απόδοση μέσα στο 2026, ενώ οι ευνοϊκές συνθήκες στις τιμές ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία, οδηγώντας τα EBITDA προς το ανώτερο επίπεδο του guidance.

Η αμερικανική τράπεζα βλέπει επιπλέον σημαντικές προοπτικές ανόδου για τη δραστηριότητα μετάλλων από το 2027 και μετά. Οι διεθνείς τιμές αλουμινίου και τα φυσικά premiums έχουν ενισχυθεί λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων προσφοράς στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που δημιουργεί θετικές προοπτικές για την κερδοφορία της Metlen. Ωστόσο, λόγω της πολιτικής προπωλήσεων που εφαρμόζει η εταιρεία, μέρος της θετικής επίδρασης εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί κυρίως το 2027.

Η Citi προβλέπει ότι τα EBITDA της δραστηριότητας αλουμινίου θα διαμορφωθούν στα 450 εκατ. ευρώ το 2027, καταγράφοντας αύξηση περίπου 40% σε σχέση με το 2025, ενώ η επέκταση σε αλουμίνα και γάλλιο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα αποτελέσματα το 2028.

Αναπτυξιακοί καταλύτες

Παράλληλα, η Citi επισημαίνει ότι υπάρχουν επιπλέον αναπτυξιακοί καταλύτες μπροστά για τη Metlen. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 118 εκατ. ευρώ για την επέκταση στις δραστηριότητες αλουμίνας και γαλλίου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ανάπτυξη του τομέα κυκλικών μετάλλων.

Η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας το 2026 θεωρείται κρίσιμο βήμα, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας και να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για την κερδοφορία της Metlen τα επόμενα χρόνια.