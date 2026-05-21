Ελληνικές τράπεζες: Συγκρατημένα αισιόδοξη η Autonomous Research

Συγκρατημένα αισιόδοξη για τις προοπτικές σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες και της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται η Autonomous Research, μετά από σειρά επαφών που πραγματοποίησε στην Αθήνα με τραπεζικά στελέχη και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την έκθεση της Autonomous, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εκτιμούν ότι η οικονομία της χώρας παραμένει ανθεκτική παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενώ η ανάπτυξη των χορηγήσεων στηρίζεται σημαντικά στην αυξημένη ζήτηση για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF). Οι διοικήσεις δεν αναμένουν απότομη επιβράδυνση μετά τη λήξη των προθεσμιών του προγράμματος, καθώς τα υπόλοιπα κεφάλαια αναμένεται να εκταμιευθούν σταδιακά τα επόμενα δύο χρόνια.

Όπως σημειώνεται, οι αιτήσεις για δάνεια RRF έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την επίσπευση της προθεσμίας υποβολής έως τα τέλη Μαΐου. Παρότι οι συμβάσεις πρέπει να υπογραφούν έως τα τέλη Αυγούστου, οι εκταμιεύσεις δεν θα πραγματοποιηθούν άμεσα. Από τα συνολικά 18 δισ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα, απομένουν περίπου 6 δισ. ευρώ προς εκταμίευση, τα οποία εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν στην οικονομία έως και το 2027.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού που επικαλείται η έκθεση, το 35% των δανείων RRF που έχουν ήδη χορηγηθεί κατευθύνθηκε σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης, το 25% στον ξενοδοχειακό κλάδο και το 20% στη μεταποίηση, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Η πορεία των επενδύσεων και οι ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με την Autonomous, οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να βλέπουν τις επενδύσεις ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τη χώρα να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η διατήρηση διψήφιου ρυθμού αύξησης των εταιρικών δανείων μετά το 2027 πιθανόν να απαιτήσει νέα ευρωπαϊκά κίνητρα και προγράμματα.

Αντίθετα, η ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων παραμένει ασθενέστερη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομείωσης των παλαιών χαρτοφυλακίων. Η Eurobank εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου τρία χρόνια για να επιτευχθεί ουσιαστική ανάκαμψη στον τομέα της στεγαστικής πίστης.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην αγορά «θεραπευμένων» μη εξυπηρετούμενων δανείων (reperforming loans), σημειώνοντας ότι οι τράπεζες εμφανίζονται λιγότερο ενθουσιώδεις από ορισμένους επενδυτές. Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων διαθέτουν χαρτοφυλάκια περίπου 80 δισ. ευρώ, οι κανονιστικοί περιορισμοί καθιστούν δύσκολη την αξιοποίησή τους από τις ίδιες τις τράπεζες.

Πολιτικό περιβάλλον και οικονομική πολιτική

Η Autonomous εκτιμά ότι οι επερχόμενες εκλογές έως τις αρχές του 2027 δεν αναμένεται να αλλάξουν ουσιαστικά την οικονομική πολιτική της χώρας. Παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία διατηρούν σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, η πιθανότητα κυβέρνησης συνεργασίας με κόμματα της Κεντροαριστεράς δεν θεωρείται ότι θα ανατρέψει τη γραμμή δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται αισιόδοξο για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, μετά το πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025, το οποίο ξεπέρασε τους στόχους. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων.

Παράλληλα, η Autonomous υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στις τράπεζες θεωρείται εξαιρετικά περιορισμένο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επικαλείται εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα έστελνε αρνητικό μήνυμα στους ξένους επενδυτές και θα υπονόμευε τη δυναμική πιστωτικής επέκτασης του τραπεζικού συστήματος.

Στο μέτωπο του χρέους, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος κάτω από το επίπεδο της Ιταλίας, στο 137%, με στόχο να πλησιάσει το 100% έως το 2032-2033. Παρότι δεν αναμένονται νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μέσα στο 2026 λόγω γεωπολιτικών κινδύνων, η επόμενη αναβάθμιση εκτιμάται το 2027.

Ωστόσο, η Autonomous επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός επανέρχεται ως σημαντικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 2,7% τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζεται πρόσθετο δημοσιονομικό «μαξιλάρι» έως 300 εκατ. ευρώ.

Τιμές στόχοι

Η Autonomous δίνει τιμή-στόχο στα 5,40 ευρώ για τη Eurobank με σύσταση outperform, για την Εθνική στα 18,30 επίσης με σύσταση outperform, για την Τράπεζα Πειραιώς 9,50 ευρώ με ουδέτερη σύσταση και για την Alpha στα 3,60 ευρώ, με σύσταση underperform.

Για την Εθνική

Η Autonomous σημειώνει ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σημαντική ευελιξία ως προς τη διανομή και αξιοποίηση κεφαλαίων. Η διοίκηση προβλέπει διανομή μερίσματος 60% στο επιχειρηματικό πλάνο τριετίας, χωρίς να αποκλείει πρόσθετες κινήσεις επιστροφής κεφαλαίου, όπως επαναγορές μετοχών.

Η τράπεζα συνεχίζει να εξετάζει εξαγορές στους τομείς τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις που ενισχύουν την κερδοφορία χωρίς να απαιτούν εξαγορά ολόκληρων οργανισμών.

Η επένδυση στην Allianz Ελλάδος θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, καθώς η διοίκηση θεωρεί ότι η συμμετοχή μειοψηφίας ευθυγραμμίζει καλύτερα τα κίνητρα μεταξύ των δύο πλευρών.

Για την Πειραιώς

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη για τις προοπτικές της οικονομίας και του τουρισμού. Παρά τη μείωση του δείκτη CET1 στο 12,6% το πρώτο τρίμηνο, η τράπεζα θεωρεί ότι αυτό αποτελεί το κατώτατο σημείο και σχεδιάζει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της μέσω συναλλαγών μεταφοράς κινδύνου (SRTs).

Η τράπεζα επιδιώκει επίσης επιτάχυνση των πωλήσεων ακινήτων από κατασχέσεις, με στόχο πωλήσεις άνω των 270 εκατ. ευρώ το 2025.

Για τη Eurobank

Η Eurobank μετέφερε ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό, κυρίως στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Στην Κύπρο, η διοίκηση επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της Hellenic Bank, με τις συνέργειες να εκτιμάται ότι θα αποδώσουν περίπου 140 εκατ. ευρώ. Στη Βουλγαρία, το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος και η προοπτική ένταξης στην Ευρωζώνη ενισχύουν τις επενδύσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Για τις CrediaBank και Optima bank

Η Autonomous αφιερώνει σημαντικό μέρος της έκθεσης στις μικρότερες αλλά ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές τράπεζες.

Η CrediaBank, μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε δυναμική επέκταση των χορηγήσεων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, προχωρά στην εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Η Optima bank διατηρεί ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για το 2026, προβλέποντας υψηλή κερδοφορία και αύξηση δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δύο αυτές τράπεζες αντιπροσωπεύουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος της νέας πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα.