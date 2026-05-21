Τραμπ για Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση – Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο»–της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

«Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη «μεγάλη δυσπιστία» της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον.

Επανέλαβε αξιώσεις τις Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφτηκαν μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μερικές ημέρες στην Τεχεράνη του πακιστανού υπουργού Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι.

«Δεν βιάζεται» ο Τραμπ – Έξαλλος ο Νετανιάχου

Στην άλλη πλευρά, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοικτή την πόρτα της διπλωματίας, διαβεβαιώνοντας πως δεν «βιάζεται».

«Θα δούμε τι θα γίνει. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή θα λάβουμε λίγο πιο σκληρά μέτρα. Αλλά ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε εκεί», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

«Βρισκόμαστε πάνω στο όριο, πιστέψτε με. Αν εξασφαλίσουμε καλές απαντήσεις, αυτό μπορεί να εξελιχτεί πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δράσουμε. Πρέπει να λάβουμε καλές απαντήσεις. Πρέπει να είναι απόλυτα, 100% ικανοποιητικές», επέμεινε.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας πρόσθεσε ότι η σύναψη συμφωνίας θα επιτρέψει στο Ιράν να εξοικονομήσει «πολύ χρόνο, ενέργεια και ζωές», κι ότι θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Η ελπίδα πως θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μείωσε τις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλία αναφοράς στις διεθνείς αγορές, υποχώρησε κατά 5,63%, στα 105,02 δολάρια. Ευρωπαϊκά και το αμερικανικό χρηματιστήριο έκλεισαν καταγράφοντας καθαρές ανόδους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη για το Ιράν, ανέφεραν ο Axios και η Wall Street Journal χθες Τετάρτη. Αντιπαρατέθηκαν για την πρόταση να τερματιστεί ο πόλεμος· ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, σημείωσαν τα δυο μέσα ενημέρωσης.

«Πέραν της περιοχής»

Προχθές Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως δίνει «δυο ή τρεις ημέρες» διορία στην Τεχεράνη για να κλείσει συμφωνία. Το τελεσίγραφο απορρίφθηκε από την ιρανική πλευρά.

«Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει ποτέ εξαιτίας εκφοβισμών» και «ενισχύει τις προετοιμασίες (του) για να δώσει δυναμική απάντηση σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», τόνισε ο ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Προειδοποίησε πως ο εχθρός «δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς στόχους του» και «επιδιώκει νέο πόλεμο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν–διεμήνυσαν από την πλευρά τους ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, «θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν».

Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, οι συνομιλίες οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη κάνουν σημειωτόν και η ανταλλαγή απειλών και ύβρεων εντείνεται.

Η μόνη μέχρι σήμερα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο πλευρών, την 11η Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ, ήταν άκαρπη. Έκτοτε γίνονται ζυμώσεις στους διαδρόμους.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Έχει ταυτόχρονα προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, πυροδοτώντας αλματώδη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και μεγάλες ελλείψεις πρώτων υλών, λόγω του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

«Ευκαιρία»

Στον Κόλπο, που δοκιμάζεται σκληρά από τον πόλεμο, το Ριάντ εντείνει την πίεση στο Ιράν. Εκφράζοντας ικανοποίηση επειδή ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία», ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, υπέδειξε στην Τεχεράνη να αδράξει την ευκαιρία να αποφύγει νέα «κλιμάκωση».

Σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον του το Ιράν εξαπέλυσε αντεπίθεση σε όλη την περιοχή, βάζοντας ειδικά στο στόχαστρο τις πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Στο Ισραήλ, ο στρατός αύξησε το επίπεδο επαγρύπνησής του στο μέγιστο επίπεδο, δηλώνοντας «προετοιμασμένος για οποιαδήποτε εξέλιξη».

Μείζον διακύβευμα του πολέμου, το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, παραμένει υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, που επισημοποίησε στις αρχές της εβδομάδας την ίδρυση οργανισμού αρμόδιου για την επίβλεψη της θαλάσσιας αρτηρίας και την καταβολή διοδίων.

Κάπου 26 πλοία το διέσχισαν σε 24 ώρες, ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους νοτιοκορεατικό δεξαμενόπλοιο «σε συντονισμό με το Ιράν», για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε δυνάμεις να επιβιβαστούν σε δεξαμενόπλοιο με αργό υπό ιρανική σημαία διότι υπήρχαν «υποψίες» πως προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ