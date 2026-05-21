Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τους στόχους μας». Αυτό τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μetlen, δηλώνοντας παράλληλα αισιόδοξος για την επίτευξη ρεκόρ εσόδων για τη φετινή χρονιά.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, έκανε ειδική αναφορά στις δύο κινητήριες δυνάμεις του ομίλου, στα μέταλλα και στην ενέργεια, σκιαγραφώντας την επόμενη μέρα του ομίλου με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε μέταλλα, άμυνα και υποδομές και στην επόμενη φάση METKA.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της περσινής χρονιάς, ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στην εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο, λέγοντας: «Αυτό το ορόσημο ενίσχυσε το διεθνές μας προφίλ, διεύρυνε τη βάση των επενδυτών μας και μας εξασφάλισε την ένταξη στον FTSE 100 και σημαντικούς παγκόσμιους δείκτες».

Η επόμενη μέρα

Αναφορικά με την επόμενη μέρα και τις προκλήσεις, ο κ. Μυτιληναίο επεσήμανε: «Κοιτάζοντας το μέλλον βλέπουμε ότι το περιβάλλον θα παραμείνει προκλητικό. Η αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα θα συνεχίσει να υπάρχει.

Ο ρυθμός αλλαγών σε ενέργεια, βιομηχανία και στα γεωπολιτικά ζητήματα θα συνεχίσει να επιταχύνεται. Ωστόσο, η Metlen εισέρχεται σε αυτή τη φάση από μια θέση ισχύος. Διότι ήδη έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, μια ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, αποδεδειγμένες ικανότητες εκτέλεσης και μια σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Και το πιο σημαντικό, έχουμε ένα πολύ καλά καταρτισμένο και αφοσιωμένο προσωπικό που οδηγεί την εταιρεία στην επιτυχία».

Υπογράμμισε, δε, ότι η εταιρεία αναμένει πως η απόδοση θα ενισχυθεί περαιτέρω σε όλη τη διάρκεια του έτους του τρέχοντος έτους και είναι δεσμευμένη στο μεσοπρόθεσμο των 2 δισ. ευρώ EBITDA για το 2026. Η Εταιρεία αναμένει να επιτύχει ρεκόρ τζίρου, ίσως φτάνοντας σε ένα νέο ιστορικό ψηλό.