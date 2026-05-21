Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα πρώτου τριμήνου ύψους 81,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 78,86 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε η LSEG. Τα έσοδα από κέντρα δεδομένων το τρίμηνο ανήλθαν σε 75,2 δισεκατομμύρια δολάρια, συγκριτικά με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 72,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε προσαρμοσμένη βάση, η εταιρεία κέρδισε 1,87 δολάρια ανά μετοχή, συγκριτικά με τις εκτιμήσεις της αγοράς για 1,76 δολάρια.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι προβλέπει πως τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες της Wall Street την Τετάρτη, και ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της εταιρείας ήταν ελαφρώς μειωμένες στην εκτεταμένη διαπραγμάτευση.

Η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο αναμένει έσοδα 91 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συν ή πλην 2%, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των 86,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε η LSEG. Τα αποτελέσματα της Nvidia θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ένα βαρόμετρο για την υγεία της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα τσιπ της χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε μεγάλο κέντρο δεδομένων στον κόσμο, τροφοδοτώντας τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα μοντέλα.

Η εταιρεία επίσης ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το τριμηνιαίο μερίσμα μετρητών από 1 σεντ ανά μετοχή σε 25 σεντ ανά μετοχή. Η δαπάνη για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, με τους τεχνολογικούς γίγαντες των Η.Π.Α., όπως οι Alphabet, Amazon και Microsoft, να αναμένεται να ξοδέψουν περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη φέτος, μια απότομη αύξηση από περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ενώ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους ακριβούς επεξεργαστές της Nvidia, οι εταιρείες επίσης διοχετεύουν κεφάλαια στην ανάπτυξη των δικών τους προσαρμοσμένων τσιπ για την εκτέλεση μοντέλων, θέτοντας σε κίνδυνο την μακροχρόνια κυριαρχία της Nvidia στη βιομηχανία μικροτσίπ. Αυτά τα τσιπ απευθύνονται στο inferencing – τη διαδικασία με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη απαντά σε ερωτήματα χρηστών – η οποία αντιπροσωπεύει μια πολύ μεγαλύτερη αγορά από την εκπαίδευση.

Η Nvidia αντιμετωπίζει ανταγωνισμό όχι μόνο από τις Big Tech αλλά και από άλλους ανταγωνιστές στο χώρο των τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των Intel και Advanced Micro Devices (AMD), οι οποίοι έχουν μια μεγάλη ευκαιρία εσόδων από την αγορά των inference.