BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα

Η συμβολή της στη συνολική παραγωγικότητα είναι σήμερα μόλις 0,1% ετησίως

Tεχνητή νοημοσύνη 21.05.2026, 13:39
Σχολιάστε
BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, ωστόσο ο αντίκτυπός της σε μακροοικονομικό επίπεδο παραμένει προς το παρόν περιορισμένος, διαπιστώνει η Bank of America. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση της τράπεζας, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει σήμερα τη συνολική παραγωγικότητα μόλις κατά 0,1% ετησίως, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που καταγράφονται σε επιμέρους εργασίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη λοιπόν μεταφραστεί σε μεγάλη μακροοικονομική ώθηση, όμως οι προϋποθέσεις για μια σημαντική απογείωση της παραγωγικότητας διαμορφώνονται σταδιακά, σημειώνει η BofA. Το μεγάλο άλμα φαίνεται πως έρχεται, όχι όμως άμεσα – και όσοι κινηθούν πιο γρήγορα στην υιοθέτηση της AI ενδέχεται να αποκτήσουν ένα διαρκές προβάδισμα στην παγκόσμια οικονομία.

Κρίσιμος πολλαπλασιαστής θεωρείται η επίδραση της AI στην ίδια την καινοτομία

Η εικόνα δείχνει ότι τα μεγάλα οφέλη της AI στην οικονομία δεν έχουν ακόμη περάσει σε ευρεία κλίμακα. Σε συγκεκριμένες και καλά ορισμένες δραστηριότητες, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά άλματα παραγωγικότητας, όπως +55% στην ανάπτυξη λογισμικού και +40% στη συγγραφή. Ωστόσο, η αργή υιοθέτηση, τα κενά δεξιοτήτων και οι οργανωτικές δυσκολίες περιορίζουν μέχρι στιγμής τη συνολική επίδραση στην παραγωγή.

Παρά τη σημερινή περιορισμένη συμβολή, οι προοπτικές είναι πολύ μεγαλύτερες. Η AI διαφέρει από προηγούμενες τεχνολογίες, καθώς μπορεί να αναλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών και να επεκτείνει διαρκώς τις δυνατότητές της. Καθώς τα μοντέλα βελτιώνονται, η χρήση τους εξαπλώνεται και το κόστος μειώνεται, η επίδραση στην παραγωγικότητα θα μπορούσε να γίνει έως και δέκα φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή, υπολογίζει η BofA.

Με την παγκόσμια ανάπτυξη να κινείται στο 3,5%, τα σημερινά οφέλη παραγωγικότητας από την AI προσθέτουν περίπου 10 μονάδες βάσης ετησίως. Σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως μέσα στην επόμενη δεκαετία, ανεβάζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη έως το 4,5%.

Κρίσιμος πολλαπλασιαστής θεωρείται η επίδραση της AI στην ίδια την καινοτομία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αυξάνει μόνο την αποδοτικότητα υφιστάμενων εργασιών, αλλά μπορεί να επιταχύνει την παραγωγή νέων ιδεών, να βελτιώσει την έρευνα και να ενισχύσει τον μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης. Ακόμη και μικρές βελτιώσεις σε αυτό το πεδίο μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσουν σε πολύ ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, η διάχυση της AI δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη. Οι χώρες που υιοθετούν ταχύτερα την τεχνολογία, κυρίως οι ΗΠΑ και η Κίνα, εκτιμάται ότι θα αποκομίσουν νωρίτερα και σε μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη παραγωγικότητας. Αντίθετα, οικονομίες που κινούνται πιο αργά, όπως η Ευρώπη και αρκετές αναδυόμενες αγορές, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, με το παραγωγικό χάσμα να διευρύνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η ταχύτερη υιοθέτηση της AI θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τα ουδέτερα επιτόκια, το λεγόμενο r*. Οι οικονομίες που ενσωματώνουν πιο γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, είναι πιθανό να δουν υψηλότερα ουδέτερα επιτόκια, καθώς η αυξημένη παραγωγικότητα ενισχύει την απόδοση των επενδύσεων και τη ζήτηση για κεφάλαιο. Αντίθετα, όσες χώρες την υιοθετούν πιο αργά ενδέχεται να καταγράψουν μικρότερη άνοδο στα ουδέτερα επιτόκια, λόγω χαμηλότερης παραγωγικής δυναμικής.

Παρόλα αυτά, η συνολική πορεία του παγκόσμιου r* παραμένει αβέβαιη. Παράγοντες όπως η αύξηση των ανισοτήτων, η μείωση του μεριδίου της εργασίας στο εισόδημα και η γήρανση του πληθυσμού θα μπορούσαν να ενισχύσουν την τάση των νοικοκυριών για αποταμίευση, αντισταθμίζοντας μέρος της ανοδικής πίεσης που θα προερχόταν από τις επενδύσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Adecco: H AI αλλάζει την εργασία αλλά μόνον το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο
Executive

Adecco: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι AI-ready
ΗΠΑ: Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν πλήττουν τους αγρότες
AGRO

Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος πλήττουν τους αγρότες
Πλαφόν κέρδους: Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία - Τα ποσά που καταλογίστηκαν
ΕΚΠΟΙΖΩ: Καταγγελία και από την Ελλάδα για τις διαφημίσεις απατεώνων σε Meta, TikTok και Google
Τεχνολογία

Στο στόχαστρο Meta, TikTok και Google για online απάτες
Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία
AGRO

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία
Μπιρόλ (ΔΟΕ): Η αγορά πετρελαίου ενδέχεται να εισέλθει στην «κόκκινη ζώνη» έως τον Ιούλιο
Πετρέλαιο

Σε «κόκκινη ζώνη» η αγορά πετρελαίου από Ιούλιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικό χρέος: Τι σημαίνει η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Πώς αλλάζει το σκηνικό
Economy

Τα ομόλογα «φωνάζουν» πληθωρισμό - Tι σημαίνει για το ελληνικό χρέος

Οι μετοχές ανεβαίνουν, αλλά τα ομόλογα «βλέπουν» νέα αύξηση επιτοκίων – Το καμπανάκι για την Αθήνα και το ελληνικό χρέος

Αθανασία Ακρίβου
Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας
World

Τα 3 μηνύματα από τις επαφές Σι-Πούτιν

Κίνα και Ρωσία δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον αγωγό «Power of Siberia 2», γεγονός που αποτελεί πλήγμα για τη Μόσχα

Δημήτρης Σταμούλης
Airbnb: Ισχυρή δυναμική στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι – Υψηλές τιμές για τα καταλύματα 
Ακίνητα

Ισχυρό rebound για το Airbnb στην Ελλάδα - Ανεβαίνουν οι τιμές 

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για την πορεία της ζήτησης καταλυμάτων Airbnb - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα
Τράπεζες

Το Ορμούζ «κλειδί» για τα business plan των τραπεζών

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί ενεργά διάφορα αρνητικά σενάρια για τις ελληνικές τράπεζες

Αγης Μάρκου
Χωροταξικό ΑΠΕ: «Ελευθέρας» για νέα αιολικά πάρκα σε 15 μεγάλα νησιά – «Φρένο» σε όλα τα υπόλοιπα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Νέα αιολικά μόνο σε 15 νησιά, στο νέο χωροταξικό

Τέλος στα αιολικά πάνω από 1.200 μέτρα υψόμετρο -Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα - Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

Μάχη Τράτσα
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

BofA: Μακρύς ο δρόμος της ΑΙ για την παραγωγικότητα

Η συμβολή της στη συνολική παραγωγικότητα είναι σήμερα μόλις 0,1% ετησίως

Deloitte: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος

Στο Human Capital Trends Event, η Deloitte Ελλάδας ανέδειξε ότι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα θα κριθούν από τη σύνδεση τεχνολογίας, δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης

Nvidia: Με deals 90 δισ. δολ. o Χουάνγκ χρηματοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Με deals 90 δισ. η Nvidia «δένει» την ΑΙ στο άρμα της

Οι δαπάνες της Nvidia ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των Big Tech, συνδέοντας πελάτες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με την τεχνολογία της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Google και Blackstone θα δημιουργήσουν νέα εταιρεία ΑΙ στο cloud
Tεχνητή νοημοσύνη

Google και Blackstone δημιουργούν εταιρεία ΑΙ στο cloud

Η Blackstone θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επιχείρηση που θα χρησιμοποιεί τα τσιπ της Google για τεχνητή νοημούνη

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Latest News
Adecco: H AI αλλάζει την εργασία αλλά μόνον το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο
Executive

Adecco: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι AI-ready

Η επιτυχία στην εποχή της AI εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και την ανθρωποκεντρική ηγεσία - Τι δείχνει η έρευνα Έρευνα Business Leaders της Adecco

ΗΠΑ: Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν πλήττουν τους αγρότες
AGRO

Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος πλήττουν τους αγρότες

Η ξηρασία επεκτείνεται στο 60% της ηπειρωτικής χώρας των ΗΠΑ – Οικονομία στα λιπάσματα κάνουν οι αγρότες

Πλαφόν κέρδους: Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία - Τα ποσά που καταλογίστηκαν

«Καμπάνες» σε δύο εταιρείες τροφίμων και ποτών για παράβαση του πλαφόν κέρδους - Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

ΕΚΠΟΙΖΩ: Καταγγελία και από την Ελλάδα για τις διαφημίσεις απατεώνων σε Meta, TikTok και Google
Τεχνολογία

Στο στόχαστρο Meta, TikTok και Google για online απάτες

H EΚΠΟΙΖΩ και οργανώσεις καταναλωτών από ακόμα 26 ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν τις πλατφόρμες για απροθυμία αντιμετώπισης της διαδικτυακής απάτης.

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία
AGRO

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία

Στη Λεμεσό ο Μαργαρίτης Σχοινάς για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας

Μπιρόλ (ΔΟΕ): Η αγορά πετρελαίου ενδέχεται να εισέλθει στην «κόκκινη ζώνη» έως τον Ιούλιο
Πετρέλαιο

Σε «κόκκινη ζώνη» η αγορά πετρελαίου από Ιούλιο

Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι η σημαντικότερη λύση για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό – Οι έξι παρεμβάσεις
AGRO

Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό - Οι έξι παρεμβάσεις

Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Aθ. Καββαδάς από τη Λέσβο - Οι δράσεις του ΥΠΑΑΤ εντατικοποιούνται

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα
Business

Τα «όπλα» της Metlen στον δρόμο για EBITDA 2 δισ.

Τι ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τα σχέδια της Metlen, στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων

Μελίνα Ζιάγκου
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι για τα ακίνητα που θα βγουν στην αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Κατοικίες με φθηνά ενοίκια - Οι «τυχεροί» [πίνακας]

Με εισοδηματικά κριτήρια και ενοίκιο κάτω από τις τιμές αγοράς η κοινωνική αντιπαροχή

Stellantis: Σχέδιο ανασυγκρότησης 60 δισ. ευρώ, στόχος η θετική ταμειακή ροή έως το 2028
World

Σχέδιο ανασυγκρότησης της Stellantis - Πού θα ρίξει 60 δισ. ευρώ

Ο CEO της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα, θα παρουσιάσει την Πέμπτη ένα νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο ύψους 60 δισ. ευρώ

Ελληνικές τράπεζες: Συγκρατημένα αισιόδοξη η Autonomous Research
Τράπεζες

Autonomous: Συγκρατημένα αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες δεν αναμένουν απότομη επιβράδυνση μετά τη λήξη των προθεσμιών του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος, με ρεκόρ τζίρου στη ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή άνοδος στο ΧΑ, με ρεκόρ τζίρου στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ. ευρώ
Business

Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ.

Η Citi θεωρεί ότι το guidance της Metlen αντανακλά μια πλήρως «ομαλοποιημένη» λειτουργική κερδοφορία για το 2026

BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

BofA: Μακρύς ο δρόμος της ΑΙ για την παραγωγικότητα

Η συμβολή της στη συνολική παραγωγικότητα είναι σήμερα μόλις 0,1% ετησίως

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στη Λευκωσία για Eurogroup και άτυπο ECOFIN
Economy

Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN

Κεντρικό θέμα της ατζέντας του Eurogroup θα αποτελέσει η προσιτή στέγαση, έπειτα από πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Γιάννης Στουρνάρας: Τα fake news για τον διοικητή της ΤτΕ
Τράπεζες

Τα fake news για τον Γιάννη Στουρνάρα

Ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies