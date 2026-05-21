Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ολοκληρώθηκε χθες με την ανακοίνωση της Alpha Bank η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026 για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, οι διοικήσεις των οποίων εμφανίστηκαν αισιόδοξες για την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην κερδοφορία της εφετινής χρήσης.

Σημείωσαν ωστόσο πως όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, τόσο παραμένουν ενεργά διάφορα αρνητικά σενάρια για τις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Ήδη όλες οι τράπεζες έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη, που εκτιμάται πλέον κάτω από το 2% και για τον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να υπερβεί το 3%.

Σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο ωστόσο, «ακόμη και με αυτήν την επιδείνωση, δεν θίγονται τα τριετή επιχειρησιακά πλάνα που έχουμε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά».

Η προθεσμία για τις ελληνικές τράπεζες

Προσθέτουν όμως πως οι υποθέσεις τους θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό εάν δεν ανοίξουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως λένε, σε αντίθετη περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου θα οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία και κατ΄ επέκταση τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εγχώριοι όμιλοι.

Ως εκ τούτου, ευελπιστούν ότι ο πόλεμος θα λήξει μέσα στις επόμενες 5 – 6 εβδομάδες, ώστε να ξεκινήσει η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

«Αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, οι κίνδυνοι για τα business plans είναι περιορισμένοι. Είμαστε στημένοι μετά και τις τελευταίες εξαγορές με τέτοιο τρόπο που μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας στους τομείς που έχουμε δώσει έμφαση», σημειώνει χαρακτηριστικά τραπεζικό στέλεχος.

Αν όμως, συμπληρώνει η ίδια πηγή, «η κρίση διαρκέσει περισσότερο, δύσκολα θα αποφύγουμε μία νέα δυσμενέστερη καθοδήγηση για την πορεία των μεγεθών μας».

Το α’ τρίμηνο 2026

Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς πάντως, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ τριμήνου 2026, είναι θετικό.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι εμφάνισαν αθροιστικά τα ακόλουθα μεγέθη:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 1,92% σε ετήσια βάση και κατά 1,68% σε τριμηνιαία.

Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα καταγράφηκε παρά το μειωμένα επιτόκια το 2026.

Πρόκειται για μία ενίσχυση που σχετίζεται κατά βάση με την ενοποίηση των αποτελεσμάτων από συναλλαγές εξαγορών που έχουν ολοκληρωθεί.

Αναμφίβολα στήριξη στα σχετικά μεγέθη προσέφεραν και οι υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης που σημειώθηκαν πέρυσι, οδηγώντας σε μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου επί του οποίου οι τράπεζες κερδίζουν τόκους.

Τέλος, βοήθησε η αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων τόσο του ενεργητικού, όσο και του παθητικού.

– Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 667 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 22,80% σε μη προσαρμοσμένη βάση σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025.

Και σε αυτήν την περίπτωση η άνοδος των μεγεθών ήταν πολυπαραγοντική. Ειδικότερα, προήλθε κυρίως από:

Τους αυξημένους όγκους νέων δανείων

Τις εργασίες στο asset management

Τις πωλήσεις τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων

Τις εξαγορές που ολοκληρώθηκαν και προσμετρώνται πλέον στα μεγέθη των συστημικών ομίλων

– Ενισχυμένες είναι οι λειτουργικές δαπάνες, κυρίως λόγω της ενοποίησης των εταιρειών που εξαγοράστηκαν πέρυσι.

Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,05 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025.

Σημαντικό ρόλο για αυτήν την άνοδο έπαιξε η ετήσια αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά 34%.

– Οι προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα των τεσσάρων μεγάλων του κλάδου με 210 εκατ. ευρώ περίπου στο α΄ τρίμηνο.

– Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,07 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 126 εκατ. ευρώ ή 11% σε ετήσια βάση.