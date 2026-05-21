Ινδονησία: Η πλούσια σε πόρους χώρα, θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους εξαγωγών

Nα συγκεντρώσει τις εξαγωγές βασικών προϊόντων μέσω μιας κρατικής υπηρεσίας σχεδιάζει η πλούσια σε πόρους Ινδονησία , σε μια κίνηση που αναμένεται να ανατρέψει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου εξαγωγέα φοινικέλαιου, θερμικού άνθρακα και νικελίου στον κόσμο, μεταδίδουν οι Financial Times.

Η Τζακάρτα θα ιδρύσει μια κρατική επιχείρηση που θα είναι ο μοναδικός εξαγωγέας πολλών βασικών προϊόντων που παράγονται στη χώρα, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο.

«Οι πωλήσεις όλων των φυσικών μας πόρων, ξεκινώντας από το φοινικέλαιο, τον άνθρακα και τα σιδηροκράματα, πρέπει να γίνονται μέσω μιας κρατικής επιχείρησης που ορίζεται από την ινδονησιακή κυβέρνηση ως ο μοναδικός εξαγωγέας», δήλωσε ο Πραμπόβο στο κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος δεν προσδιόρισε ποια σιδηροκράματα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει ορισμένες ποικιλίες νικελίου, ενός βασικού συστατικού για την κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα και μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η δημιουργία μιας υπηρεσίας εξαγωγών φέρνει περισσότερο και αυστηρότερο κρατικό έλεγχο σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ινδονησιακής οικονομίας. Είναι επίσης πιθανό να διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα βασικά προϊόντα της Ινδονησίας και να μειώσει τα κέρδη των εταιρειών πόρων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Η Ινδονησία τρομάζει τους εμπόρους φοινικελαίου

Η τιμή αναφοράς του φοινικέλαιου που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Μαλαισίας αυξήθηκε σχεδόν 2% μετά την ανακοίνωση λόγω ανησυχιών ότι οι έλεγχοι εξαγωγών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προσφορά. Οι τιμές του νικελίου αυξήθηκαν επίσης λόγω ανησυχιών για την προσφορά.

Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, οι παραγωγοί βασικών προϊόντων θα πρέπει να πωλούν τα προϊόντα τους στην κρατική υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια θα διαπραγματεύεται με αγοραστές από το εξωτερικό, δήλωσε ο Πραμπόβο, προσθέτοντας ότι «οι τιμές όλων των βασικών προϊόντων πρέπει να καθορίζονται στη χώρα μας».

Ο κανόνας θα εφαρμοστεί σε φάσεις από την 1η Ιουνίου. Προς το παρόν, οι παραγωγοί στην Ινδονησία μπορούν να πωλούν απευθείας στους αγοραστές.

O Πραμπόβο δήλωσε ότι το μέτρο ήταν απαραίτητο για την καταπολέμηση της φερόμενης απάτης στις εξαγωγές μέσω υποτιμολόγησης, η οποία, όπως είπε, κόστισε στη χώρα 900 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 1991 και 2024.

«Τα βασικά ερωτήματα τώρα είναι πώς θα καθοριστούν οι τιμές, πώς θα αντιμετωπίζονται οι υπάρχουσες συμβάσεις, πόσο περιθώριο κέρδους θα αποκομίσει η οντότητα και εάν οι εξαγωγείς θα διατηρήσουν επαρκή εμπορική ευελιξία», δήλωσε στους FT ο Ντέντι Ντινάρτο, αναπληρωτής διευθυντής στην εταιρεία στρατηγικής συμβουλευτικής FGS Global. «Εάν οι επενδυτές το δουν αυτό ως μέρος μιας ευρύτερης στροφής προς τον διακριτικό κρατικό έλεγχο, θα μπορούσε να επηρεάσει τη μελλοντική επενδυτική όρεξη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ινδονησία επιβάλλει αιφνίδιους ελέγχους στις εξαγωγές. Το 2020, η Τζακάρτα απαγόρευσε την εξαγωγή ακατέργαστου μεταλλεύματος νικελίου για να αναγκάσει ξένες εταιρείες να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νικελίου και να αυξήσουν την αξία των εξαγωγών προσθέτοντας αξία στη χώρα. Αυτή η κίνηση κατέστησε την Ινδονησία τον κυρίαρχο παράγοντα νικελίου στον κόσμο.

Ωστόσο, ο Έντι Μαρτόνο, πρόεδρος της Ινδονησιακής Ένωσης Φοινικέλαιου, δήλωσε ότι οι όγκοι των εξαγωγών θα μπορούσαν να επηρεαστούν εάν ο νέος οργανισμός δεν διοικείται σωστά.

«Οι εμπορικές εταιρείες που χειρίζονται μικρούς όγκους είναι πιθανό να επηρεαστούν σοβαρότερα, με ορισμένες να αντιμετωπίζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις», είπε.

Ένα ακόμη λαϊκιστικό μέτρο του Πραμπόβο;

Η αναθεώρηση έρχεται σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές ήδη αντιμετωπίζουν την αυξημένη συγκέντρωση υπό τον Πραμπόβο και τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές του. Η προειδοποίηση του παγκόσμιου παρόχου δεικτών MSCI στις αρχές του έτους για πιθανή υποβάθμιση σε καθεστώς αγοράς αιχμής έχει επίσης πλήξει την εμπιστοσύνη.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στο 5,25% — η πρώτη αύξηση εδώ και δύο χρόνια — για να σταθεροποιήσει τη ρουπία, η οποία έχει φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο νέος οργανισμός αποτελεί μέρος των κυβερνητικών προσπαθειών για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, καθώς οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2024, ο Πραμπόβο έχει επικεντρωθεί σε δαπανηρές λαϊκιστικές πολιτικές, όπως ένα πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων για μαθητές, που έχουν επιβαρύνει τα οικονομικά της μεγαλύτερης οικονομίας της νοτιοανατολικής Ασίας. Οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά, καθώς η Ινδονησία επιδοτεί σε μεγάλο βαθμό τα καύσιμα.

Ο τομέας των πόρων ήδη κλονίζεται από την προσπάθεια του Πραμπόβο να κατασχέσει εκατομμύρια εκτάρια γης από εταιρείες φοινικέλαιου και εξόρυξης για περιβαλλοντικές παραβιάσεις, αν και οι επιχειρήσεις έχουν ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε την δέουσα διαδικασία.