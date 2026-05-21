Anthropic: Η εντυπωσιακή ανάπτυξη φέρνει το πρώτο της κερδοφόρο τρίμηνο

Τα έσοδα της Anthropic στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν στα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ένας εκρηκτικός ρυθμός ανάπτυξης θα τη βοηθήσει να αποφέρει λειτουργικά κέρδη για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η εταιρεία αποκάλυψε τα στοιχεία στους επενδυτές στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου γύρου χρηματοδότησης που είναι πιθανό να ωθήσει την αποτίμησή της πάνω από την αποτίμησή της OpenAI. Οι προβλέψεις, οι οποίες εξετάστηκαν από την Wall Street Journal, παρέχουν μια εικόνα για την ραγδαία άνοδο μιας νεοφυούς επιχείρησης που μπήκε καθυστερημένα στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης αψηφώντας την κοινή άποψη ότι οι τεράστιες ανάγκες δαπανών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης εμποδίζουν την βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

Η Anthropic σημείωσε πωλήσεις 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο. Τα τριμηνιαία έσοδά της αυξάνονται τώρα ταχύτερα από ό,τι το Zoom κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η Google και το Facebook κατά την προετοιμασία για τις αρχικές δημόσιες προσφορές τους. Αναμένεται να αποφέρει λειτουργικά κέρδη 559 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίμηνο του Ιουνίου.

Η Anthropic μοιράστηκε οικονομικά στοιχεία με επενδυτές το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία υποδήλωναν ότι η εταιρεία δεν ανέμενε να αποφέρει κέρδη για ολόκληρο το έτος και τουλάχιστον μέχρι το 2028. Ωστόσο, η εταιρεία ενδέχεται να μην παραμείνει κερδοφόρα για ολόκληρο το έτος, καθώς σχεδιάζει αυξήσεις δαπανών λόγω των τεράστιων αναγκών της σε υπολογιστές. Τα λειτουργικά της κέρδη περιλαμβάνουν το κόστος εκπαίδευσης νέων μοντέλων και εξαιρούν τις αποδοχές που βασίζονται σε μετοχές.

Οι πωλήσεις της Anthropic έχουν εκτοξευθεί από την αρχή του έτους, καθώς επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να υιοθετήσουν το δημοφιλές σύνολο εργαλείων κωδικοποίησης.

Κούρσα εταιρειών ΑΙ για IPO

Οι Anthropic, OpenAI και SpaceX βρίσκονται σε αγώνα δρόμου προς δημόσιες καταχωρίσεις που μπορεί να αποτιμούν καθεμία από τις τρεις εταιρείες σε περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μια απόδειξη των προσδοκιών που έχουν οι επενδυτές για την τεχνητή νοημοσύνη να αναδιαμορφώσει τις βιομηχανίες και τις αγορές. Η OpenAI μπορεί να υποβάλει έγγραφα ήδη από την Παρασκευή, υποδεικνύοντας ότι σχεδιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO), και η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX αναμένεται ήδη από τον Ιούνιο, ανέφερε η Journal.

Το μοντέλο Claude AI της Anthropic έχει γίνει viral, καθώς οι χρήστες άρχισαν να δοκιμάζουν την ικανότητά του να εκτελεί «πρακτικές» εργασίες ή να εργάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ικανοποιεί ερωτήματα χρηστών.

Στο συνέδριο προγραμματιστών της εταιρείας, που διοργανώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι αστειεύτηκε ότι η αύξηση των εσόδων της είχε γίνει «πολύ δύσκολη στη διαχείριση» και ότι ήλπιζε για «μερικούς πιο φυσιολογικούς αριθμούς».

Η αύξηση των εσόδων δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι τύχες των διαφόρων παικτών καθώς η κούρσα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται.

Πριν από λίγους μήνες, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την εταιρεία ως κίνδυνο ασφαλείας και ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τους δεσμούς τους με την Anthropic. Η εταιρεία είχε αρνηθεί να συμφωνήσει με την απαίτηση του Υπουργείου Άμυνας να επιτρέψει την ανάπτυξη της τεχνολογίας της για «όλες τις νόμιμες χρήσεις».

Έκτοτε, η σχέση έχει βελτιωθεί, συμπεριλαμβανομένης και της επανειλημμένης συνάντησης της Anthropic με αξιωματούχους της κυβέρνησης σχετικά με το μοντέλο Mythos, το οποίο κυκλοφόρησε σε μια επιλεγμένη ομάδα εταιρειών λόγω πιθανών κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Εκτοξεύτηκε η ζήτηση για τα προϊόντα της Anthropic

Η ζήτηση για τα προϊόντα της Anthropic έχει πιέσει τους υπολογιστικούς της πόρους και την έχει αναγκάσει να περιορίσει την πρόσβαση για ορισμένους χρήστες. Η εταιρεία υπέγραψε μια σειρά από νέες συμφωνίες για κέντρα δεδομένων τις τελευταίες εβδομάδες για να την βοηθήσει να επεκτείνει τη χωρητικότητά της.

Το πρώτο τρίμηνο, η Anthropic δαπάνησε 71 σεντς σε υπολογιστική ισχύ για κάθε δολάριο που έβγαζε. Το τρέχον τρίμηνο, αναμένει να δαπανήσει 56 σεντς ανά δολάριο, ένα σημάδι ότι η επιχείρηση γίνεται πιο αποτελεσματική καθώς αναπτύσσεται.

Η Anthropic χρησιμοποιεί κυρίως τσιπ που αναπτύχθηκαν από την Google και την Amazon, τα οποία συνήθως είναι φθηνότερα από εκείνα της Nvidia, και έχει υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση από την αντίπαλη OpenAI στις δεσμεύσεις της για μελλοντικές δαπάνες για κέντρα δεδομένων. Η εταιρεία έχει επίσης μια μικρότερη επιχείρηση για καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επιδοτεί τόσους δωρεάν χρήστες όσο κάνει η OpenAI για το ChatGPT.

Δεν είναι σαφές ποιες λογιστικές μεθόδους έχει χρησιμοποιήσει η Anthropic για την καταγραφή εσόδων και εξόδων, καθώς η εταιρεία δεν υποχρεούται ακόμη να ακολουθεί τις απαιτήσεις οικονομικής αναφοράς μιας εισηγμένης εταιρείας.

Η Anthropic και η OpenAI λογιστικοποιούν τα έσοδα με διαφορετικό τρόπο, με τρόπους που μπορούν να δυσχεράνουν τις συγκρίσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Anthropic υπολογίζει τις πωλήσεις της τεχνολογίας της μέσω συνεργατών cloud ως έσοδα, ενώ η OpenAI όχι. Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις τυπικές λογιστικές πρακτικές, επειδή η εταιρεία είναι ο κύριος εντολέας στη συναλλαγή.