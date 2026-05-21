Anthropic: Η εντυπωσιακή ανάπτυξη φέρνει το πρώτο της κερδοφόρο τρίμηνο

Η Anthropic αναμένει αύξηση εσόδων κατά 130% στα 10,9 δισ. δολάρια το τρίμηνο του Ιουνίου και τα πρώτα λειτουργικά της κέρδη, αψηφώντας τους σκεπτικιστές για την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 21.05.2026, 16:39
Σχολιάστε
Anthropic: Η εντυπωσιακή ανάπτυξη φέρνει το πρώτο της κερδοφόρο τρίμηνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα έσοδα της Anthropic στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν στα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ένας εκρηκτικός ρυθμός ανάπτυξης θα τη βοηθήσει να αποφέρει λειτουργικά κέρδη για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η εταιρεία αποκάλυψε τα στοιχεία στους επενδυτές στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου γύρου χρηματοδότησης που είναι πιθανό να ωθήσει την αποτίμησή της πάνω από την αποτίμησή της OpenAI. Οι προβλέψεις, οι οποίες εξετάστηκαν από την Wall Street Journal, παρέχουν μια εικόνα για την ραγδαία άνοδο μιας νεοφυούς επιχείρησης που μπήκε καθυστερημένα στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης αψηφώντας την κοινή άποψη ότι οι τεράστιες ανάγκες δαπανών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης εμποδίζουν την βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

Η Anthropic σημείωσε πωλήσεις 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο. Τα τριμηνιαία έσοδά της αυξάνονται τώρα ταχύτερα από ό,τι το Zoom κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η Google και το Facebook κατά την προετοιμασία για τις αρχικές δημόσιες προσφορές τους. Αναμένεται να αποφέρει λειτουργικά κέρδη 559 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίμηνο του Ιουνίου.

Η Anthropic μοιράστηκε οικονομικά στοιχεία με επενδυτές το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία υποδήλωναν ότι η εταιρεία δεν ανέμενε να αποφέρει κέρδη για ολόκληρο το έτος και τουλάχιστον μέχρι το 2028. Ωστόσο, η εταιρεία ενδέχεται να μην παραμείνει κερδοφόρα για ολόκληρο το έτος, καθώς σχεδιάζει αυξήσεις δαπανών λόγω των τεράστιων αναγκών της σε υπολογιστές. Τα λειτουργικά της κέρδη περιλαμβάνουν το κόστος εκπαίδευσης νέων μοντέλων και εξαιρούν τις αποδοχές που βασίζονται σε μετοχές.

Οι πωλήσεις της Anthropic έχουν εκτοξευθεί από την αρχή του έτους, καθώς επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να υιοθετήσουν το δημοφιλές σύνολο εργαλείων κωδικοποίησης.

Κούρσα εταιρειών ΑΙ για IPO

Οι Anthropic, OpenAI και SpaceX βρίσκονται σε αγώνα δρόμου προς δημόσιες καταχωρίσεις που μπορεί να αποτιμούν καθεμία από τις τρεις εταιρείες σε περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μια απόδειξη των προσδοκιών που έχουν οι επενδυτές για την τεχνητή νοημοσύνη να αναδιαμορφώσει τις βιομηχανίες και τις αγορές. Η OpenAI μπορεί να υποβάλει έγγραφα ήδη από την Παρασκευή, υποδεικνύοντας ότι σχεδιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO), και η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX αναμένεται ήδη από τον Ιούνιο, ανέφερε η Journal.

Το μοντέλο Claude AI της Anthropic έχει γίνει viral, καθώς οι χρήστες άρχισαν να δοκιμάζουν την ικανότητά του να εκτελεί «πρακτικές» εργασίες ή να εργάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ικανοποιεί ερωτήματα χρηστών.

Στο συνέδριο προγραμματιστών της εταιρείας, που διοργανώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι αστειεύτηκε ότι η αύξηση των εσόδων της είχε γίνει «πολύ δύσκολη στη διαχείριση» και ότι ήλπιζε για «μερικούς πιο φυσιολογικούς αριθμούς».

Η αύξηση των εσόδων δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι τύχες των διαφόρων παικτών καθώς η κούρσα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται.

Πριν από λίγους μήνες, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την εταιρεία ως κίνδυνο ασφαλείας και ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τους δεσμούς τους με την Anthropic. Η εταιρεία είχε αρνηθεί να συμφωνήσει με την απαίτηση του Υπουργείου Άμυνας να επιτρέψει την ανάπτυξη της τεχνολογίας της για «όλες τις νόμιμες χρήσεις».

Έκτοτε, η σχέση έχει βελτιωθεί, συμπεριλαμβανομένης και της επανειλημμένης συνάντησης της Anthropic με αξιωματούχους της κυβέρνησης σχετικά με το μοντέλο Mythos, το οποίο κυκλοφόρησε σε μια επιλεγμένη ομάδα εταιρειών λόγω πιθανών κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Anthropic

Εκτοξεύτηκε η ζήτηση για τα προϊόντα της Anthropic

Η ζήτηση για τα προϊόντα της Anthropic έχει πιέσει τους υπολογιστικούς της πόρους και την έχει αναγκάσει να περιορίσει την πρόσβαση για ορισμένους χρήστες. Η εταιρεία υπέγραψε μια σειρά από νέες συμφωνίες για κέντρα δεδομένων τις τελευταίες εβδομάδες για να την βοηθήσει να επεκτείνει τη χωρητικότητά της.

Το πρώτο τρίμηνο, η Anthropic δαπάνησε 71 σεντς σε υπολογιστική ισχύ για κάθε δολάριο που έβγαζε. Το τρέχον τρίμηνο, αναμένει να δαπανήσει 56 σεντς ανά δολάριο, ένα σημάδι ότι η επιχείρηση γίνεται πιο αποτελεσματική καθώς αναπτύσσεται.

Η Anthropic χρησιμοποιεί κυρίως τσιπ που αναπτύχθηκαν από την Google και την Amazon, τα οποία συνήθως είναι φθηνότερα από εκείνα της Nvidia, και έχει υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση από την αντίπαλη OpenAI στις δεσμεύσεις της για μελλοντικές δαπάνες για κέντρα δεδομένων. Η εταιρεία έχει επίσης μια μικρότερη επιχείρηση για καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επιδοτεί τόσους δωρεάν χρήστες όσο κάνει η OpenAI για το ChatGPT.

Δεν είναι σαφές ποιες λογιστικές μεθόδους έχει χρησιμοποιήσει η Anthropic για την καταγραφή εσόδων και εξόδων, καθώς η εταιρεία δεν υποχρεούται ακόμη να ακολουθεί τις απαιτήσεις οικονομικής αναφοράς μιας εισηγμένης εταιρείας.

Η Anthropic και η OpenAI λογιστικοποιούν τα έσοδα με διαφορετικό τρόπο, με τρόπους που μπορούν να δυσχεράνουν τις συγκρίσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Anthropic υπολογίζει τις πωλήσεις της τεχνολογίας της μέσω συνεργατών cloud ως έσοδα, ενώ η OpenAI όχι. Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις τυπικές λογιστικές πρακτικές, επειδή η εταιρεία είναι ο κύριος εντολέας στη συναλλαγή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Wall Street: Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «έφερε» νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Wall Street

Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «γύρισε» θετικά την Wall Street
ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα
Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Συνάλλαγμα

Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Airbnb: Ισχυρή δυναμική στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι – Υψηλές τιμές για τα καταλύματα 
Ακίνητα

Ισχυρό rebound για το Airbnb στην Ελλάδα - Ανεβαίνουν οι τιμές 

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για την πορεία της ζήτησης καταλυμάτων Airbnb - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο CEO της Bouygues, Olivier Roussat

BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

BofA: Μακρύς ο δρόμος της ΑΙ για την παραγωγικότητα

Η συμβολή της στη συνολική παραγωγικότητα είναι σήμερα μόλις 0,1% ετησίως

AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Deloitte: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος

Στο Human Capital Trends Event, η Deloitte Ελλάδας ανέδειξε ότι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα θα κριθούν από τη σύνδεση τεχνολογίας, δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης

Nvidia: Με deals 90 δισ. δολ. o Χουάνγκ χρηματοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Με deals 90 δισ. η Nvidia «δένει» την ΑΙ στο άρμα της

Οι δαπάνες της Nvidia ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των Big Tech, συνδέοντας πελάτες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με την τεχνολογία της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Google και Blackstone θα δημιουργήσουν νέα εταιρεία ΑΙ στο cloud
Tεχνητή νοημοσύνη

Google και Blackstone δημιουργούν εταιρεία ΑΙ στο cloud

Η Blackstone θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επιχείρηση που θα χρησιμοποιεί τα τσιπ της Google για τεχνητή νοημούνη

Latest News
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο CEO της Bouygues, Olivier Roussat

Wall Street: Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «έφερε» νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Wall Street

Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «γύρισε» θετικά την Wall Street

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 270 μονάδες και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν

ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ

Νέες επενδύσεις σε data centers έχει στα σκαριά ο ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός - Στρατηγικές κινήσεις του CEO εκτίναξαν την αξία της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Συνάλλαγμα

Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Η θέση του νέου προέδρου της Fed για τις swap lines και η συζήτηση των μελών της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη

Πώς οι γεωπολιτικές κρίσεις επαναφέρουν τους φόβους για το κρατικό χρέος - Οι πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση και ο γρίφος της ΕΚΤ

Αλέξανδρος Κλώσσας
PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων
Economy

«Έρχεται» το... PosoKanei

H νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων σούπερ μάρκετ θα αντικαταστήσει τη σημερινή e-katanalotis

Μαρία Σιδέρη
Report: Greece’s Airbnb Market Surges Ahead of Summer Season
English Edition

Report: Greece’s Airbnb Market Surges Ahead of Summer Season

Strong demand and rising prices position Greece among Europe’s top-performing short-term rental markets despite spring slowdown and geopolitical uncertainty

Κίνα: Πώς βοηθά… διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία
Κόσμος

Πώς η Κίνα βοηθά... διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία

Οι εταιρείες από την Κίνα εξάγουν drones, νιτροκυτταρίνη για πυραύλους και άλλα προϊόντα

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.
Business

Τελική ευθεία για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ - Η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε ΑΜΚ - Στόχος η άντληση κεφαλαίων 530 εκατ. ευρώ για να συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΔΝΤ: Πώς πρέπει να απαντούν οι κυβερνήσεις στο σοκ τιμών ενέργειας και τροφίμων
Economy

Η σωστή στάση απέναντι στο ενεργειακό σοκ - Οι συστάσεις του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ προτείνει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και την στήριξη επιχειρήσεων με εργαλεία ρευστότητας - Οι γενικευμένες επιδοτήσεις και τα πλαφόν θεωρούνται λύσεις έσχατης ανάγκης

Γιώργος Πολύζος
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές
Τράπεζες

Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση της CrediaBank, οργανικά και με εξαγορές

Το πλάνο της CrediaBank παρουσίασε την Πέμπτη το απόγευμα η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2026

Αγης Μάρκου
Βρετανία: Τι σημαίνει η συμφωνία 3,7 δισ. λιρών με κράτη του Κόλπου
World

Τι σημαίνει η εμπορική συμφωνία Βρετανίας με κράτη του Κόλπου

Η ιστορική εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Βρετανία με το GCC αναμένεται να εμβαθύνει τους δεσμούς των ΗΑΕ με επενδύσεις, εμπόριο και υπηρεσίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Housing Crisis Moves to the Heart of Europe’s Agenda
English Edition

Housing Crisis Moves to the Heart of Europe’s Agenda

In Greece, official data show nearly 794,000 homes standing empty, despite tax incentives introduced to encourage owners to return properties to the long-term rental market

Deal: Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων AvalonBay και Equity Residential κοντά σε συμφωνία συγχώνευσης
World

Deal συγχώνευσης αμερικανικών κολοσσών αστικών ακινήτων

Το deal θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και την Πέμπτη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies