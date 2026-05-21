Ροδάκινα: Τι συμβαίνει με τις ξερές και «τυφλές» βέργες και τους παραμορφωμένους καρπούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αναστάτωση επικρατεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα με ξερές και «τυφλές» βέργες, παραμορφωμένα ροδάκινα σε καλλιέργειες ροδακινιάς, οδηγώντας τους αγρότες σε απόγνωση.

Το φαινόμενο αυτό έχει ήδη πλήξει ροδακινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, όπως την Ημαθία και την Πέλλα, ενώ πρώτη φορά είχε παρουσιαστεί το 2023. Σήμερα η εξάπλωση του φαινομένου έχει προκαλέσει εύλογες ανησυχίες στους παραγωγούς, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει εξακριβωθεί η ακριβής αιτία.

Η ζημιά ξεκινά το προηγούμενο καλοκαίρι και φθινόπωρο και το Μάιο εκδηλώνεται η παραμόρφωση των καρπών, η οποία κορυφώνεται στη συγκομιδή

Ήδη η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ροδάκινου έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην συγκέντρωση στοιχείων των αγροτεμαχίων που έχουν πληγεί από την ασθένεια της με ηλεκτρονικό τρόπο.

Συγκεκριμένα θα στηριχτεί στην βάση δεδομένων των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, θα διαμορφώσει ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα για την καταχώρηση δεδομένων, φωτογραφιών και άλλων δικαιολογητικών που θα διασφαλίζουν την ειλικρίνεια και ακρίβεια των στοιχείων που θα καταχωρούνται. Η βάση δεδομένων θα ενημερώνεται από τα ΚΥΔ, θα είναι στην διάθεση των Κρατικών Υπηρεσιών καθώς και της Επιστημονικής Επιτροπής που δημιουργείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων της Νάουσας , το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Διεπαγγελματική Ροδακίνων.

Πού οφείλεται το φαινόμενο στα ροδάκινα

Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τα αίτια του φαινομένου η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ροδάκινου (ΕΔΙΟΡΟ) με ανακοίνωσή της παραθέτει οδηγίες πρόληψης προς τους παραγωγούς για την αντιμετώπισή του.

Όπως αναφέρει η ΕΔΙΟΡΟ, οι παραμορφωμένοι καρποί και οι τυφλές βέργες οφείλονται στα ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae που εισέρχονται μέσα στους οφθαλμούς οι οποίοι θα δώσουν την επόμενη χρονιά τους καρπούς και τους βλαστούς, μολύνοντάς τους και με το ιοειδές του Μωσαϊκού της ροδακινιάς (PLMVd).

Η ζημιά συμβαίνει το προηγούμενο καλοκαίρι και φθινόπωρο, και εκδηλώνεται δημιουργώντας την άνοιξη τυφλές – όχι ξερές – βέργες, ενώ το Μάιο εκδηλώνεται η παραμόρφωση των καρπών, η οποία κορυφώνεται στη συγκομιδή.

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προσβολές

Οι προσβολές μπορούν να αντιμετωπιστούν εφαρμόζοντας τα ακόλουθα:

Έναν ή και δύο ψεκασμούς Αμπαμεκτίνης όσο τα φύλλα είναι ακόμη φρέσκα το Μάιο.

Εξαπόλυση Ωφέλιμων Αρπακτικών 10-15 ημέρες μετά την εφαρμογή της Αμπαμεκτίνης.

Μείωση της χρήσης Πυρεθρινοειδών και αντικατάσταση με εκλεκτικά εντομοκτόνα.

Ψεκασμούς ανά 15-20 μέρες με θειούχα το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο πριν κλείσουν τα λέπια των οφθαλμών. Το Θειασβέστιο διαθέτει πιο έντονη διεισδυτική δράση ακόμη και στις πιο δροσερές ημέρες του φθινοπώρου.

Στο φούσκωμα των οφθαλμών η χρήση Θειασβεστίου ενάντια στον Εξώασκο, στο ροζ μπουμπούκι η εφαρμογή θερινών λαδιών, και μετά την πτώση του Κάλυκα οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του Ωιδίου, του Κορύνεου και του Κλαδοσπορίου, όταν γίνονται με Βρέξιμο Θείο ή Θειασβέστιο, ελέγχουν ταυτόχρονα και τα ακάρεα.

Οι ξερές βέργες οφείλονται στο μύκητα Fusicoccum amygdali όταν προσβάλει τους βλαστούς κυρίως κατά την πτώση των φύλλων το φθινόπωρο και λιγότερο κατά την έκπτυξη των οφθαλμών την άνοιξη.

Οι προσβολές αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν εφαρμόζοντας τα ακόλουθα: