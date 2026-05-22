Πετρέλαιο: Πάνω από 104 δολάρια μετά τις δηλώσεις για Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Commodities 22.05.2026, 08:12
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Πάνω από 104 δολάρια μετά τις δηλώσεις για Ορμούζ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο την Παρασκευή καθώς οι νέες δηλώσεις από την πλευρά του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται γύρω από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,66 δολάρια, ή 1,6%, στα 104,24 δολάρια το βαρέλι στις 06:05 ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 1,11 δολάρια, ή 1,2%, στα 97,46 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε κατά 4,6% και το WTI μειώθηκε κατά 7,6%, με τις τιμές να κυμαίνονται απότομα καθώς μετατοπίστηκαν οι προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι τα χάσματα με τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά οι χώρες εξακολουθούν να είναι διχασμένες για το απόθεμα ουρανίου της Τεχεράνης και τους ελέγχους στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να κινούνται χαμηλότερα μόνο όταν βελτιωθούν σημαντικά τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου, κάτι που φαίνεται ότι θα επεκταθεί και στο 2027», δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ Όξλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος εμπορευμάτων στην Capital Economics.

πετρελαιο

Το πετρέλαιο συνεχίζει να εξαρτάται από τα τεκταινόμενα στο Ορμούζ

Έξι εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν δείξει μικρή πρόοδο, ενώ οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

«Το WTI είναι πιθανό να παραμείνει στο εύρος των 90-110 δολαρίων την επόμενη εβδομάδα, όπως έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό από τα τέλη Μαρτίου», δήλωσε ο Σατόρου Γιόσιντα, αναλυτής εμπορευμάτων στην Rakuten Securities.

Η BMI, μια μονάδα της Fitch Solutions, αύξησε τη μέση πρόβλεψη για την τιμή του Brent για το 2026 στα 90 δολάρια από 81,50 δολάρια, ώστε να αντικατοπτρίζει το έλλειμμα εφοδιασμού, τον χρόνο που απαιτείται για την επισκευή των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και το χρονικό παράθυρο ομαλοποίησης έξι έως οκτώ εβδομάδων μετά τη σύγκρουση.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών διήλθε από το Στενό πριν από τον πόλεμο, ο οποίος έχει αφαιρέσει 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα – ή το 14% της παγκόσμιας προσφοράς – από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Η πλήρης ροή πετρελαίου μέσω των Στενών δεν θα επιστρέψει πριν από το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει τώρα, δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των ΗΑΕ ADNOC.

Επτά κορυφαίες χώρες παραγωγής πετρελαίου του ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα συμφωνήσουν σε μια μέτρια αύξηση της παραγωγής του Ιουλίου όταν συναντηθούν στις 7 Ιουνίου, ανέφεραν τέσσερις πηγές, αν και η παράδοση για αρκετές παραμένει διαταραγμένη από τον πόλεμο του Ιράν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σχέδια βελτίωσης: Από Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων
AGRO

Από Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια βελτίωσης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό, με τζίρο από ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο το ταμπλό στο ΧΑ, με τζίρο από ΔΕΗ
Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Deloitte: GenZ & Millennials επιδιώκουν την πρόοδο με τους δικούς τους όρους – Ποια η εικόνα στην Ελλάδα
Executive

Deloitte: Τι επιδιώκουν GenZ & Millennials στην αγορά εργασίας
Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
World

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
Επιβατική κίνηση: Ισχυρή αύξηση 8,8% στα 24 αεροδρόμια το α’ τετράμηνο
Τουρισμός

Πέταξε η επιβατική κίνηση - Ποιο αεροδρόμιο ξεχωρίζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες - Οι παροχές του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Πάνω από 104 δολάρια μετά τις δηλώσεις για Ορμούζ
Commodities

Πάνω από 104 δολ. το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις για Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Κακάο: Οι τιμές καταρρέουν και η πραγματική σοκολάτα… επιστρέφει
World

Η σοκολάτα αποκτά πάλι γεύση... κακάο

Μετά από περίπου 10 μήνες θα φτάσουν οι μειωμένες τιμές του κακάο στις λιανικές τιμές της σοκολάτας

Δημήτρης Σταμούλης
Πετρέλαιο: Πτωτικά οι τιμές μετά τη δήλωση Τραμπ για ταχεία λήξη του πολέμου
Commodities

Πτωτικά αλλά... πάνω από τα 110 δολ. το πετρέλαιο

Οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τα «ήξεις, αφήξεις» του Τραμπ και τα δεδομένα της προβληματικής προσφοράς στο πετρέλαιο

Χρυσός: Βουτιά άνω του 2%
Commodities

Απώλειες που ξεπερνούν το 2% καταγράφει ο χρυσός

Το ισχυρό δολάριο, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων πιέζουν το πολύτιμο μέταλλο

Πετρέλαιο: Πτωτικά στα 109 δολάρια – Η ανακοίνωση Τραμπ που γύρισε το πρόσημο
Commodities

Κάτω από τα 110 δολ. το πετρέλαιο - Ο Τραμπ ακύρωσε επίθεση στο Ιράν

Το πετρέλαιο έπεσε εν μέσω προοπτικών για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Commodities

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια

Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη παρά τη φαινομενική σταθερότ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Ανατροπή – Ξαναγύρισε ανοδικά
Commodities
Upd: 19:24

Καρδιογράφημα οι τιμές του πετρελαίου- Ξανά ανοδικά ο μαύρος χρυσός

Οι ειδήσεις για την έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ- Ιράν αλλάζουν το πρόσημο με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Σχέδια βελτίωσης: Από Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων
AGRO

Από Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Τι αναφέρει για τα νέα σχέδια βελτίωσης η Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΑΠ 2023 - 2027

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό, με τζίρο από ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο το ταμπλό στο ΧΑ, με τζίρο από ΔΕΗ

Μεικτή η εικόνα - Η ΔΕΗ συνεχίζει να κυριαρχεί σε συναλλακτική δραστηριότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Deloitte: GenZ & Millennials επιδιώκουν την πρόοδο με τους δικούς τους όρους – Ποια η εικόνα στην Ελλάδα
Executive

Deloitte: Τι επιδιώκουν GenZ & Millennials στην αγορά εργασίας

Προσαρμοστικές είναι οι γενιές GenZ και Millennials στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της Deloitte, σε ένα πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική
World

Ντομπρόβσκις: «Εθνική αρμοδιότητα» η στεγαστική πολιτική

Τι είπε ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Eurogroup

Επιβατική κίνηση: Ισχυρή αύξηση 8,8% στα 24 αεροδρόμια το α’ τετράμηνο
Τουρισμός

Πέταξε η επιβατική κίνηση - Ποιο αεροδρόμιο ξεχωρίζει

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Fraport Greece για την επιβατική κίνηση

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε ο Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ

Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ

ΕΕ: Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος
AGRO

Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος

Tο 2024, η ΕΕ εισήγαγε 2 εκατ. τόνους αμμωνίας και 5,9 εκατ. τόνους ουρίας, κυρίως για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»
Economy

Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής»

Τι είπε ο πρόεδρος του Eurogroup για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
ΑΑΔΕ: Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων
AGRO

Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων

Τι προβλέπει τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους των αιτημάτων

Πετρέλαιο: Οι χώρες χρειάζονται σαφήνεια για τον πόλεμο πριν αξιοποιήσουν τα αποθέματα, λέει η Γαλλία
World

Η διάρκεια του πολέμου καταλύτης για τη διαχείριση των αποθεμάτων πετρελαίου

Δεν μπορούμε να απελευθερώνουμε αποθέματα στο πετρέλαιο χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies