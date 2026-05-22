ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 27 Νοεμβρίου 2026, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Μαϊου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρα 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.