Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα

Ανοδικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με τις αγορές να οδεύουν προς μια ακόμη εβδομάδα κερδών παρά την αυξημένη μεταβλητότητα που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,56% στις 50.569 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,60% στις 7.490 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,63% στις 26.459 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχεται η Futu, η χρηματιστηριακή εταιρεία με έδρα το Hong Kong και εισηγμένη στις ΗΠΑ, με τη μετοχή να καταγράφει πτώση 36%. Η πτώση έρχεται μετά την απόφαση της Κίνας να ξεκινήσει αυστηρή καταστολή παράνομων διασυνοριακών συναλλαγών σε ξένες αγορές.

Αντίθετα, η μετοχή της Booz Allen Hamilton σημειώνει άνοδο άνω του 5%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο χρήσης της.

Κέρδη άνω του 3% καταγράφει και η Generac, μετά την αναβάθμιση της μετοχής από τη Jefferies σε «buy» από «hold». Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η αυξημένη κατασκευή data centers θα λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή, σημειώνοντας ότι η προοπτική αυτή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως στην αγορά.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,5% σε εβδομαδιαία βάση και βρίσκεται σε τροχιά όγδοης συνεχόμενης εβδομάδας κερδών. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τα τέλη του 2023, όταν ο δείκτης είχε σημειώσει εννέα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες.

Ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά 1,5% αυτή την εβδομάδα και κατευθύνεται προς την τρίτη θετική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις. Ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,3%, καταγράφοντας την έβδομη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες οκτώ.

Τα αμερικανικά ομόλογα

Η μεταβλητότητα στις αγορές αυξήθηκε σημαντικά αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη μεγάλη άνοδο στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το 5,19%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Σήμερα υποχωρεί στο 5,09%.

Σύμφωνα με τον Adam Crisafulli, ιδρυτή της Vital Knowledge, το βασικό σενάριο παραμένει μια συμφωνία με το Ιράν, αν και η αγορά φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει αυτή την εξέλιξη. Όπως σημείωσε, η σύγκρουση αναμένεται να έχει στασιμοπληθωριστικές επιπτώσεις στην οικονομία για αρκετά ακόμη τρίμηνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Donald Trump αναμένεται σήμερα να ορκίσει τον Kevin Warsh ως νέο επικεφαλής της Federal Reserve, διάδοχο του Jerome Powell. Η τελετή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αγορών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη μελλοντική κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.