Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

World 22.05.2026, 06:45
Σχολιάστε
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντιμέτωπο με βαθιά κρίση που απειλεί τη λειτουργικότητα και τη διεθνή του εικόνα βρίσκεται το Γιοχάνεσμπουργκ, η μεγαλύτερη οικονομική μητρόπολη της Αφρικής και ιστορικό κέντρο του χρυσού πλούτου της Νότιας Αφρικής.

Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην παρακμή της Δημοτικής Πινακοθήκης Τέχνης του Γιοχάνεσμπουργκ, ενός ιστορικού κτιρίου ηλικίας 111 ετών, όπου η οροφή καταρρέει από τις ζημιές της βροχής, οι ανελκυστήρες δεν λειτουργούν και τα πατώματα έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, σημειώνει το Bloomberg.

Η αδυναμία συντήρησης του κτιρίου οδήγησε στη μεταφορά μεγάλου μέρους της συλλογής των 9.000 έργων τέχνης σε άλλους χώρους, ακόμη και ιδιωτικές γκαλερί. Έργα καλλιτεχνών όπως ο Κλοντ Μονέ και ο Πάμπλο Πικάσο φιλοξενούνται πλέον αλλού, γεγονός που συμβολίζει τη γενικότερη αποσύνθεση της πόλης.

Η καθημερινότητα στο Γιοχάνεσμπουργκ χαρακτηρίζεται από συχνές διακοπές νερού και ρεύματος, κατεστραμμένους δρόμους γεμάτους λακκούβες και εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο, πολλά από τα οποία έχουν καταληφθεί από ένοπλες συμμορίες που εκμεταλλεύονται οικονομικά τους καταληψίες.

Παράλληλα, μεγάλα αναπτυξιακά έργα έχουν παγώσει, ενώ η πόλη αδυνατεί να εισπράξει τεράστια ποσά χρεών. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, έχουν συναφθεί μακροπρόθεσμα δάνεια ακόμη και για την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών εξόδων, κάτι που θεωρείται ένδειξη σοβαρής οικονομικής δυσλειτουργίας.

Η κρίση έφτασε σε κρίσιμο σημείο όταν ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Αφρικής, Ένοχ Γκοντονγκουάνα, προειδοποίησε τον δήμαρχο Ντάντα Μορέρο ότι η πόλη κινδυνεύει να χάσει σημαντική κρατική χρηματοδότηση αν δεν περιορίσει τις σπατάλες δισεκατομμυρίων ραντ και αν δεν ακυρώσει τις προγραμματισμένες αυξήσεις μισθών των δημοτικών υπαλλήλων.

Ο Δήμαρχος Ντάντα Μορέρο

Η ισχυρή φορολογική βάση του Γιοχάνεσμπουργκ

Παρότι το Γιοχάνεσμπουργκ διαθέτει ισχυρή φορολογική βάση, φιλοξενεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας και έχει περισσότερους εκατομμυριούχους από κάθε άλλη αφρικανική πόλη, αυτό δεν μεταφράζεται σε αποτελεσματική διοίκηση.

Αναλυτές τονίζουν στο Bloomberg ότι η οικονομική ισχύς μιας πόλης δεν εγγυάται απαραίτητα καλή διακυβέρνηση. Το Γιοχάνεσμπουργκ αποτελεί την «καρδιά» της οικονομίας της Νότιας Αφρικής και η παρακμή του προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα. Η επικεφαλής της οργάνωσης Business Leadership South Africa προειδοποίησε ότι η κατάρρευση της πόλης θα έχει επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή παράγει περίπου το ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.

Η βασική αιτία της κρίσης θεωρείται η πολιτική αστάθεια. Από το 2016, όταν το κυβερνών κόμμα ANC έχασε την πλειοψηφία στις δημοτικές εκλογές, το Γιοχάνεσμπουργκ διοικείται από εύθραυστες κυβερνήσεις συνεργασίας. Μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξαν δέκα δήμαρχοι, ενώ στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούνται 18 διαφορετικά κόμματα. Οι συνεχείς αλλαγές συμμαχιών και εξουσίας οδήγησαν σε ασυνέπεια πολιτικών, καθυστερήσεις έργων, σκάνδαλα διαφθοράς και σπατάλη δημόσιων πόρων.

Η αστάθεια αυτή έχει απομακρύνει τη διοίκηση από τα προβλήματα των πολιτών. Ο δήμαρχος Μορέρο είχε δεσμευθεί να καθαρίσει συγκεκριμένες περιοχές που επρόκειτο να επισκεφθούν ξένοι αξιωματούχοι για συνόδους της G20, μετά από επικρίσεις του προέδρου Σίριλ Ραμαφόζα ότι η πόλη είναι «ρυπαρή».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις κατοίκων άλλων υποβαθμισμένων περιοχών, οι οποίοι αισθάνθηκαν εγκαταλελειμμένοι. Επιπλέον, ο επικεφαλής της επαρχίας Γκαουτένγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι χρησιμοποιεί ξενοδοχεία για να κάνει μπάνιο λόγω των συχνών διακοπών νερού.

Οι βαθιές ρίζες της κρίσης

Η σημερινή κρίση έχει βαθιές ρίζες. Την περίοδο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2010, η Νότια Αφρική βρισκόταν σε φάση οικονομικής ανάπτυξης και το Γιοχάνεσμπουργκ υλοποιούσε μεγάλα έργα υποδομών. Δημιουργήθηκαν αυτοκινητόδρομοι, ξεκίνησε η ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας και σχεδιάστηκαν νέες γραμμές λεωφορείων για τη σύνδεση του κέντρου με τις φτωχότερες περιοχές. Στόχος ήταν η αναζωογόνηση του υποβαθμισμένου κέντρου, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από επιχειρήσεις και εύπορους κατοίκους.

Ωστόσο, μετά το τέλος του Μουντιάλ, πολλά έργα εγκαταλείφθηκαν ή έμειναν ημιτελή. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν επεκτάθηκε ποτέ όπως είχε σχεδιαστεί και πολλοί σταθμοί λεωφορείων παραμένουν ανενεργοί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Οι φτωχότεροι κάτοικοι συνεχίζουν να εξαρτώνται από ακριβές και αναποτελεσματικές μεταφορές, ξοδεύοντας έως και το 40% του εισοδήματός τους στις μετακινήσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε επί προεδρίας Τζέικομπ Ζούμα, όταν το ANC βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς. Από τότε, κάθε πολιτική απόφαση έγινε αντικείμενο εσωτερικών συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων συμφερόντων. Σήμερα, το Γιοχάνεσμπουργκ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η πιθανότητα περικοπής κρατικής χρηματοδότησης απειλεί να οδηγήσει την πόλη σε αδυναμία πληρωμών, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού απειλεί ακόμη και με διακοπές ρεύματος λόγω ανεξόφλητων χρεών.

Μπροστά στην αδυναμία του δήμου, ιδιωτικές εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν μέρος των κενών: ασφαλιστικές εταιρείες χρηματοδοτούν επισκευές δρόμων, επιχειρήσεις τοποθετούν φωτισμό στο κέντρο και τράπεζες φιλοξενούν έργα τέχνης της δημοτικής πινακοθήκης. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές παραμένουν απαισιόδοξοι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι καμία παράταξη δεν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, γεγονός που σημαίνει ότι η πολιτική αστάθεια πιθανότατα θα συνεχιστεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου
Περσικός Κόλπος: Πεταλίδες και μέδουσες μαστίζουν τα παγιδευμένα πλοία
World

Θαλάσσιοι οργανισμοί μαστίζουν τα παγιδευμένα στον Κόλπο πλοία
Ινδία: Ο Μόντι προετοιμάζει τους Ινδούς για οικονομικό σοκ μετά από «δεκαετία καταστροφών».
World

Ο Μόντι προειδοποιεί για οικονομικό σοκ
ΕΕ: Μεγαλώνει η εξάρτηση της βιομηχανίας απο την Κίνα
World

Μεγαλώνει η εξάρτηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απο την Κίνα
EE: «Ποντάρει» στη Γερμανία για… εμπορικό πόλεμο με την Κίνα
World

Γιατί η ΕΕ «ποντάρει» στη Γερμανία για... εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
Περσικός Κόλπος: Πεταλίδες και μέδουσες μαστίζουν τα παγιδευμένα πλοία
World

Θαλάσσιοι οργανισμοί μαστίζουν τα παγιδευμένα στον Κόλπο πλοία

Θαλάσσιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουνι την ικανότητα των πλοίων να εγκαταλείψουν τον Κόλπο όταν τελειώσει η σύγκρουση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία: Ο Μόντι προετοιμάζει τους Ινδούς για οικονομικό σοκ μετά από «δεκαετία καταστροφών».
World

Ο Μόντι προειδοποιεί για οικονομικό σοκ

Οι τιμές των καυσίμων στην Ινδία αυξάνονται καθώς ο Μόντι λέει ότι δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τους πολίτες από τις επιπτώσεις του πολέμου και άλλων παγκόσμιων γεγονότων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Μεγαλώνει η εξάρτηση της βιομηχανίας απο την Κίνα
World

Μεγαλώνει η εξάρτηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απο την Κίνα

Ο αυξανόμενος όγκος εξαρτημάτων που εισάγονται από την Κίνα συνιστά προειδοποίηση για «κανιβαλισμό» των ευρωπαϊκών βιομηχανιών

EE: «Ποντάρει» στη Γερμανία για… εμπορικό πόλεμο με την Κίνα
World

Γιατί η ΕΕ «ποντάρει» στη Γερμανία για... εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

Οι φόβοι για την παρακμή των βιομηχανιών έχουν δημιουργήσει την ευκαιρία στην ΕΕ να υιοθετήσΕΙ σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο

ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ

Νέες επενδύσεις σε data centers έχει στα σκαριά ο ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός - Στρατηγικές κινήσεις του CEO εκτίναξαν την αξία της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies