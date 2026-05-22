Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

World 22.05.2026, 07:12
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Μια απόφαση-σταθμό που δημιουργεί δεδικασμένο για εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ).

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη, κατά τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος, τα ειδικά προνόμια και τις προϋποθέσεις που συνδέονται με ιδιαίτερα επίπονες, βαριές ή ανθυγιεινές εργασίες, ακόμη και αν αυτές είχαν πραγματοποιηθεί στο έδαφος άλλου κοινοτικού κράτους.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η υπόθεση που έφτασε μέχρι το Λουξεμβούργο αφορά έναν Σλοβάκο υπήκοο, ο οποίος εργάστηκε από το 1976 έως το 1995 ως μεταλλωρύχος στην περιοχή Καρβινά (σημερινή Τσεχία), διανύοντας περιόδους εργασίας τόσο πριν όσο και μετά τη διάλυση της ενιαίας Τσεχοσλοβακίας.

Η τότε τσεχοσλοβακική νομοθεσία αναγνώριζε ειδικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους στα υπόγεια ορυχεία, επιτρέποντάς τους να βγουν σε πρόωρη σύνταξη από το 55ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας. Ωστόσο, το 2013, οι αρχές της Σλοβακίας αρνήθηκαν να του χορηγήσουν τη συγκεκριμένη σύνταξη, αρνούμενες να προσμετρήσουν το διάστημα που εργάστηκε σε τσεχικό έδαφος μετά το 1992, χρονιά κατά την οποία οι δύο χώρες διαχωρίστηκαν και η Τσεχία άρχισε να καταργεί σταδιακά το εν λόγω ειδικό εργασιακό καθεστώς.

Ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς απώλεια προνομίων

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το ΔΕΕ υπενθύμισε με σαφήνεια ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχουν ως πρωταρχικό στόχο να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι «δεν θα χάνουν τα ωφελήματα» των ειδικών αυτών καθεστώτων «απλώς και μόνο επειδή έκαναν χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας τους, μεταφέροντας την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος».

Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι περίοδοι εργασίας στη σημερινή Τσεχική Δημοκρατία πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης στη Σλοβακία, καθώς αντιστοιχούν πλήρως στην άσκηση του επαγγέλματος του μεταλλωρύχου σε υπόγειες δομές.

Διευρύνεται η προστασία των ασφαλισμένων

Το ΔΕΕ προχώρησε σε μια κρίσιμη διευκρίνιση, τονίζοντας ότι η προστασία αυτή εφαρμόζεται ακόμη και αν δεν υφίσταται πλέον ένα αυτόνομο, ειδικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης (διαχωρισμένο από το γενικό σύστημα), αλλά και στην περίπτωση που οι περίοδοι ασφάλισης και εισφορών είναι προγενέστερες της επίσημης προσχώρησης των δύο εμπλεκόμενων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την ξεκάθαρη απάντηση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, η τελική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς επιστρέφει πλέον στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Σλοβακίας, το οποίο είχε υποβάλει το σχετικό προδικαστικό ερώτημα και υποχρεούται τώρα να εκδώσει την οριστική του απόφαση εναρμονισμένο πλήρως με την κοινοτική νομολογία.

Πηγή: in.gr

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

