Μαξίμου: Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου.

Πολιτική 21.05.2026, 06:30
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπασκάκης

Απαρατήρητες δεν πέρασαν στο εσωκομματικό ακροατήριο οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο για το θέμα των εκλογών. Τα στελέχη της ΝΔ άκουσαν τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και να στέλνει και το μήνυμα στους υπουργούς του ότι πρέπει να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Αλλά, από την άλλη πλευρά, τον άκουσαν ταυτόχρονα να λέει στα στελέχη του κόμματος να μην περιμένουν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, παροτρύνοντάς τα να βγουν έξω και να φορτσάρουν ουσιαστικά στην προεκλογική τους εκστρατεία, με αποτέλεσμα να εισπράξουν την αίσθηση ότι οι εκλογές φαίνονται πιο κοντά από τη λήξη της τετραετίας.

Μάλιστα και ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης συνεχίζει τις δικές του περιοδείες και αύριο Πέμπτη θα επισκεφτεί τον Μυστρά στη Λακωνία, προκειμένου να παρευρεθεί σε εκδήλωση του υπουργείου Πολιτισμού και να πραγματοποιήσει εκεί την πρώτη του, μετά το συνέδριο, περιοδεία. Σε μία στιγμή που το ίδιο το συνέδριο ανέδειξε το βάθος των εσωκομματικών ρηγμάτων στη ΝΔ και επισφράγισε την έναρξη της σκιώδους κούρσας διαδοχής στο κυβερνών κόμμα.

Το μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει τώρα, μετά και την τελευταία σοβαρή εσωκομματική αναταραχή, να ξαναφέρει στο προσκήνιο την προεκλογική του ατζέντα και η περιοδεία στον Μυστρά, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, θεωρείται ότι δίνει στον πρωθυπουργό την ευκαιρία να αξιοποιήσει συμβολισμούς προκειμένου να απευθυνθεί στο δεξιό ακροατήριο, μέσα σε μια μακρά περίοδο που ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί πάση θυσία να μαζέψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.

Κανονικά στο τραπέζι το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ίδιες πηγές, το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο παραμένει κανονικά στο τραπέζι του Μαξίμου και μάλιστα, όπως πληροφορείται το in, επιμένουν οι εισηγήσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός ακόμα και από στενούς του συνεργάτες και οι οποίες τον παροτρύνουν να πάει σε εκλογές το Φθινόπωρο.

Στα κεντρικά επιχειρήματα όσων εισηγούνται τις πρόωρες εκλογές, παραμένει ο φόβος στο Μαξίμου για την έλευση νέων δικογραφιών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και για μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μεγάλη έντασης που θα έχει στο επίκεντρό της τις σκανδαλώδεις υποθέσεις που κλυδωνίζουν την κυβέρνηση. Παρεμπιπτόντως σήμερα Πέμπτη έχει προγραμματιστεί στη Βουλή η συζήτηση για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που η κυβερνητική πλειοψηφία θα καταψηφίσει και την Παρασκευή θα γίνει η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές που το Μαξίμου επεξεργάζεται ακόμα πώς θα μπλοκάρει, ενώ αναμένει να δει και πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ και αν θα προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας, με τη συζήτηση αυτή να είναι ανοιχτή.

Στα κεντρικά επιχειρήματα για εκλογές το Φθινόπωρο παραμένει επίσης ο κυβερνητικός φόβος για τη φθορά που θα προκαλέσει στην κυβέρνηση ένας δύσκολος και βαρύς χειμώνας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Οικονομίας, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά να δημιουργούν ένα εκρηκτικό υπόστρωμα στην κοινωνία.

Επιχειρήματα κατά

Από την άλλη πλευρά βέβαια, στο μέγαρο Μαξίμου επενδύουν εκλογικά στις εξαγγελίες των παροχών που πρόκειται να κάνει ο πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο από το βήμα της ΔΕΘ. Και σε αυτό το πλαίσιο ζυγίζουν ότι οι εξαγγελίες αυτές θα μπορούν να δώσουν μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη, όχι όταν εξαγγελθούν, αλλά όταν εφαρμοστούν. Ως εκ τούτου στο Μαξίμου υπολογίζουν ότι Σεπτέμβριο θα εξαγγελθούν, Δεκέμβριο θα ψηφιστούν, Ιανουάριο θα εφαρμοστούν και Φεβρουάριο θα μπορούν να γίνουν ορατά «στην τσέπη» των πολιτών. Με άλλα λόγια οι υπολογισμοί αυτοί πηγαίνουν τις εκλογές στον Μάρτιο – Απρίλιο και αποτελούν αυτή τη στιγμή και το βασικό επιχείρημα όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Άλλα επιχειρήματα στην ίδια κατεύθυνση της εξάντλησης της τετραετίας επικαλούνται τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ λένε ότι εφόσον ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει σε πρόωρες εκλογές δεν θα μπορεί να επικαλείται θεσμική προσήλωση (η οποία βέβαια εξαντλείται μόνο στην τετραετή παραμονή στην εξουσία και έχει εξαϋλωθεί μέσα από σοβαρές υποθέσεις όπως αυτή των υποκλοπών).

Βέβαια στο τελευταίο επιχείρημα έχει απαντήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας (ΟΝΕ): «Τι σόι πρόωρες εκλογές θα είναι» αν γίνουν «5-6 μήνες από το τέλος της κανονικής θητείας;», αποσυνδέοντας έτσι τις φθινοπωρινές εκλογές από τον χαρακτηρισμό «πρόωρες».

Εσωκομματική στόχευση

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν εντέλει οι εκλογές, οι ίδιες οι διαρροές για πρόωρες κάλπες και μάλιστα με ημερομηνίες όπως η 27η Σεπτεμβρίου ή η 4η Οκτωβρίου, έχουν και μία εσωκομματική στόχευση: Να δημιουργούν στους βουλευτές της ΝΔ την αίσθηση ότι οι κάλπες είναι κοντά, ούτως ώστε, μπροστά στο ενδεχόμενο εκλογών, να μαζεύουν την κριτική τους προς το Μαξίμου.

Πηγή: in.gr

