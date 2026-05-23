Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ

Η υπόθεση εκτροπής του Αχελώου επανέρχεται για 7η φορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 3 Ιουνίου 2026, αναδεικνύοντας μια από τις πιο μακροχρόνιες και αμφιλεγόμενες περιβαλλοντικές διαμάχες της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και φορείς της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προσφύγει εκ νέου, προβάλλοντας ισχυρά νομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά επιχειρήματα κατά του έργου.

Στο νομικό σκέλος, υποστηρίζεται ότι τα σχέδια εκτροπής παραβιάζουν ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία υδάτων και οικοσυστημάτων, ενώ γίνεται λόγος και για ανεπαρκή δημόσια διαβούλευση. Επιπλέον, τονίζεται ότι το ΣτΕ έχει ήδη ακυρώσει επανειλημμένα το έργο – με χαρακτηριστική την απόφαση του 2014 – γεγονός που καθιστά την επαναφορά του προβληματική ως προς τη θεσμική συνέπεια.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επικαλείται επιχειρήματα που απορρέουν από ειδική μελέτη αξιόπιστης εταιρείας, με αντικείμενο την αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτροπή του Αχελώου. Στα συμπεράσματα αυτής μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι:

• Δεν έχουν υλοποιηθεί τα απαραίτητα έργα μείωσης των απωλειών ύδατος στα αρδευτικά δίκτυα, γεγονός που καθιστά τους υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου αναξιόπιστους.

• Το κεφαλαιουχικό κόστος των απαιτούμενων υποδομών είναι υπέρμετρα επιβαρυντικό και για τις δύο Περιφέρειες, οδηγώντας σε υπερβολική αύξηση του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η μείωση της ροής του ποταμού, η αλλοίωση οικοσυστημάτων και μικροκλίματος, καθώς και οι συνέπειες στη βιοποικιλότητα εκτιμάται ότι θα έχουν μη αναστρέψιμο κόστος, που μεταφράζεται και σε οικονομική απώλεια για την τοπική κοινωνία.

Σημαντικές είναι και οι αμφιβολίες για την οικονομική απόδοση του έργου: το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 5,3 δισ. ευρώ, χωρίς σαφή απόδοση, ενώ προβλέπεται αύξηση του κόστους άρδευσης, επιβαρύνοντας τους ίδιους τους αγρότες. Το περιβαλλοντικό κόστος θεωρείται εξαιρετικά υψηλό, καθώς εκτιμάται ότι η εκτροπή θα διαταράξει σοβαρά την ισορροπία του οικοσυστήματος, προκαλώντας ανυπολόγιστες συνέπειες για την Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσσαλία.

Παράλληλα, αμφισβητείται η επιστημονική βάση των μελετών, με δεδομένα που θεωρούνται θεωρητικά ή υπερβολικά, όπως η αύξηση αρδευόμενων εκτάσεων στη Θεσσαλία. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι δεν έχουν εξαντληθεί εναλλακτικές λύσεις, όπως εξοικονόμηση νερού και εκσυγχρονισμός υποδομών. Όπως τονίζει ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, η εκτροπή δεν αποτελεί βιώσιμη λύση, αλλά μεταφορά του προβλήματος με υψηλό κόστος, επιμένοντας σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο ανάπτυξης. «Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τον τόπο μας απέναντι σε έναν σχεδιασμό που θεωρούμε ότι θα τον βλάψει, υπερασπιζόμαστε την λογική και τη δικαιοσύνη για όλους, ακόμα και για τους αγρότες της Θεσσαλίας» προσθέτει ο ίδιος.

Πηγή: in.gr