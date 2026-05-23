Σύρος: Επενδύει στη διεθνή προβολή της

Στην υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Γαλησσά στον διεθνή θεσμό «Best Tourism Villages» της UN Tourism, μέσω του υπουργείου Τουρισμού, προχώρησε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, διεκδικώντας μία σημαντική διεθνή διάκριση για έναν από τους πιο αυθεντικούς και ιδιαίτερους οικισμούς της Σύρου.

Η Σύρος και ο αυθεντικός οικισμός

Στον φάκελο παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Γαλησσά και του ευρύτερου τοπίου του, συμπεριλαμβανομένου του Δανακού, με έμφαση στην παραλία του Γαλησσά, τη διαχείριση και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, τις υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, τις δράσεις καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και τη σύνδεση του οικισμού με την τοπική γαστρονομία, την κτηνοτροφία, την παραγωγή συριανών προϊόντων και την καθημερινή ζωή της κοινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της περιοχής, από τον Αρχαίο Γαλησσό, την Αγία Πακού και το μονοπάτι προς τον ‘Αγιο Στέφανο, έως τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή του χωριού, τα πανηγύρια, τις τοπικές παραδόσεις και τη σχέση του Δανακού με τη συριανή πολιτιστική μνήμη.

Μία ουσιαστική εικόνα

Ο φάκελος υποβλήθηκε από τον αντιδήμαρχο Τουρισμού, Γιάννη Βουτσίνο και τεκμηριώνει με φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, στοιχεία για τις υποδομές, την προσβασιμότητα, την τοπική παραγωγή, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τις δράσεις που υλοποιούνται από τον δήμο, την κοινότητα και τους τοπικούς φορείς.

Ο κ. Γιάννης Βουτσίνος, δήλωσε πως «η υποβολή της υποψηφιότητας του Γαλησσά στον θεσμό Best Tourism Villages δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια να αναδείξουμε έναν οικισμό της Σύρου που διαθέτει αυθεντικότητα, ιστορία, φυσικό πλούτο, ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την καθημερινότητα του τόπου και σημαντικές δυνατότητες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».

«Ο Γαλησσάς δεν είναι μόνο ένας όμορφος παραθαλάσσιος προορισμός. Είναι ένας ζωντανός τόπος, με βαθιές ρίζες, με αγροτική και αλιευτική παράδοση, με πολιτισμό, με τοπικά προϊόντα, με ανθρώπους που αγαπούν και στηρίζουν το χωριό τους. Μέσα από αυτή την υποψηφιότητα θέλουμε να παρουσιάσουμε διεθνώς μια πιο ουσιαστική εικόνα της Σύρου: τη Σύρο της αυθεντικότητας, της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της πραγματικής φιλοξενίας», προσέθεσε.

Στρατηγική εξωστρέφειας

Και συμπλήρωσε: «Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και στην ανάδειξη όχι μόνο της Ερμούπολης, αλλά και των χωριών, των παραλιών, των ανθρώπων και των εμπειριών που συνθέτουν την ταυτότητα του νησιού μας».

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα του Γαλησσά αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης να ενισχύσει τη διεθνή προβολή της Σύρου, να αναδείξει τις τοπικές κοινότητες και να προωθήσει ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στον σεβασμό στο περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την προσβασιμότητα, την τοπική οικονομία και τη συμμετοχή της κοινωνίας.