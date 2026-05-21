Grivalia: Πράσινο φως για το Six Senses Megalonisos στους Πεταλιούς

Εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης τα κίνητρα για το mega project των 224 εκατ. ευρώ της Grivalia στους Πεταλιούς - Οι αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και οι 300 νέες θέσεις εργασίας 

Τουρισμός 21.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκου με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση κινήτρων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Grivalia στους Πεταλιούς.

Η νέα στρατηγική τουριστική επένδυση είναι ύψους 224,2 εκατ. ευρώ και αφορά στη δημιουργία ενός πολυτελούς οικολογικού τουριστικού θέρετρου τριακοσίων (300) κλινών και κέντρου ευεξίας και αναψυχής, το οποίο θα περιλαμβάνει μια ξενοδοχειακή εγκατάσταση με είκοσι (20) πολυτελείς βίλες και εβδομήντα πέντε (75) δωμάτια, εκ των οποίων τα πέντε (5) θα διαμορφωθούν ειδικά για την υποδοχή και φιλοξενία ΑμΕΑ καθώς και λοιπές υπηρεσίες όπως πολυτελή spa, γυμναστήριο, boutiques, διοικητικά γραφεία, ρεσεψιόν και λοιπές κεντρικές λειτουργίες, δύο εστιατόρια και ένα Beach club.

Τι προβλέπεται για την επένδυση της Grivalia

Επιπλέον των παραπάνω, προβλέπεται να δημιουργηθούν λιμενική εγκατάσταση μέσω της οποίας θα γίνεται η πρόσβαση στο χώρο της επένδυσης, μονάδα αφαλάτωσης για την εξασφάλιση νερού, μονάδα για την επεξεργασία των λυμάτων και τη διάθεσή τους, δίκτυο για την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων, πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων και εγκαταστάσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα) με το απαιτούμενο δίκτυο διανομής της παραγόμενης ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο project η Grivalia Hospitality και η Six Senses υπέγραψαν σύμβαση διαχείρισης κι έτσι το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα φέρει την επωνυμία «Six Senses Megalonisos», σηματοδοτώντας την είσοδο του πολυτελούς brand στην Ελλάδα.

Η επένδυση και οι αυστηροί όροι

Η επένδυση θα γίνει σε έκταση 561 στρεμμάτων στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, του Δήμου Καρύστου Ευβοίας. Σημειώνεται επίσης ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θέτει αυστηρούς όρους, όπως συντελεστή δόμησης 0,05, μέγιστη δόμηση 23.901 τ.μ., μέγιστη χωρητικότητα 558 άτομα απαγόρευση δόμησης σε ζώνες προστασίας (δάση, παραλία), Ελάχιστη απόσταση 50 μ. από τον αιγιαλό και 10 μ. από τα όρια δασικών εκτάσεων και μέγιστο ύψος 7,5 μ.

Η ΣΜΠΕ προβλέπει αυστηρά μέτρα για την προστασία των ρεμάτων και του παράκτιου μετώπου, ενώ οι εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν βάσει αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και χρήσης τοπικών υλικών.

Η επένδυση έχει ενταχθεί στις «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» του νόμου 4864/2021, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας.

Τα παρεχόμενα κίνητρα αφορούν στο κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 4864/2021 για την έγκριση, έκδοση και τροποποίηση κάθε αναγκαίας άδειας και διοικητικής πράξης προς το σκοπό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το κίνητρο Χωροθέτησης της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 για την κατάρτιση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης στρατηγικής επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) με ειδικότερη χρήση «Τουρισμός-Αναψυχή», το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, με την επισήμανση ότι δεν θα περιλαμβάνει αυτοτελείς κατοικίες, δυνάμενες να μεταβιβασθούν αυτοτελώς.

Πώς θα καλυφθεί η χρηματοδότηση

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά γενικές κατασκευαστικές εργασίες και έργα υποδομών, ενώ η χρηματοδότηση θα καλυφθεί κατά 20% από ίδια κεφάλαια και κατά 80% από δανειακά κεφάλαια. Σύμφωνα με την απόφαση, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 έτη από τη δημοσίευση της σχετικής έγκρισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση με τίτλο Έγκριση χορήγησης κινήτρων στον επενδυτικό φορέα «GH HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού οικολογικού θέρετρου και πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στη Μεγαλόνησο του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών Ευβοίας», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως Στρατηγική Επένδυση κατά την έννοια του ν. 4864/2021 (Α’ 237), δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος Β/ 2781/19 Μαΐου 2026).

