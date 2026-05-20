Helleniq Energy: Δεν αναμένονται ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών το καλοκαίρι

Δεν θα έχει προβλήματα στην δυνατότητα να προμηθεύει καύσιμα αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής εκτιμά η Helleniq Energy ενώ συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις για την απώλεια ιρακινού πετρελαίου εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Από την πλευρά μας, η ζήτηση καλύπτεται και αυξάνουμε τα αποθέματα για λόγους ασφαλείας» εξήγησε η Helleniq Energy στο Bloomberg News. Το ελληνικό κράτος κατέχει 31,2% μερίδιο στην εταιρεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Ελλάδας.

Το πλεόνασμα της Helleniq Energy

Η εταιρεία έχει πλεόνασμα παραγωγής σε όλα τα προϊόντα, κυρίως ντίζελ, βενζίνη, νάφθα και καύσιμο αεριωθούμενων, τα οποία είναι τα κύρια εξαγωγικά της προϊόντα, ανέφερε. «Ακόμα και στην περίοδο αιχμής της θερινής τουριστικής περιόδου, δεν προβλέπουμε προβλήματα εφοδιασμού».

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η Helleniq Energy προσπάθησε να αντικαταστήσει τις χαμένες προμήθειες από το Ιράκ, κυρίως με πετρέλαιο από τη λεκάνη του Ατλαντικού και άλλες περιοχές. Η εταιρεία σημείωσε ότι θα συνεχίσει να το πράττει για το υπόλοιπο του τριμήνου «και για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση». Ως εναλλακτικές λύσεις θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, ποιότητες από τη Βόρεια Θάλασσα, τις ΗΠΑ και άλλες αμερικανικές περιοχές, ανέφερε.

Ένα σημαντικό μερίδιο της παραγωγής της Helleniq Energy εξάγεται, κυρίως στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Οι εξαγωγές κατά το πρώτο τρίμηνο παρέμειναν κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων.

Προς το παρόν, η ζήτηση είναι σύμφωνη με τα εποχικά πρότυπα, τονίζει η Helleniq Energy. «Συνολικά, δεδομένης της μακράς μας θέσης σε όλα τα προϊόντα, επιδιώκουμε να μετριάσουμε την έλλειψη στην περιοχή, που δημιουργήθηκε από την κρίση».

Ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεριωθούμενων κατά την περίοδο αιχμής έχουν αναστατώσει τον κλάδο των αερομεταφορών, καθώς η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε αργά την Τρίτη ότι θα επιτρέψει τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεριωθούμενων που διυλίζονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο σε χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία, χαλαρώνοντας ουσιαστικά τις κυρώσεις.