Ασιατικά χρηματιστήρια: Άλμα άνω του 3% στον Nikkei

Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το θετικό κλίμα της Wall Street, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για πιθανό τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών στις διεθνείς αγορές.

Ο δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 3,14%, στις 61.684,14 μονάδες, λαμβάνοντας ώθηση από τα ισχυρά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο.

Οι ιαπωνικές εξαγωγές κατέγραψαν τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη αύξηση του έτους μετά τον Ιανουάριο, ενισχυμένες κατά 14,8% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, κυρίως χάρη στην εκτίναξη των αποστολών ημιαγωγών. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης περισσότερο από το αναμενόμενο, κατά 9,7%, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία.

Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η SoftBank Group, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται σχεδόν 20%, μετά τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία επιβεβαίωσαν τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 8,42%, κλείνοντας στις 7.815,59 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 4,7%, στις 1.105,97 μονάδες.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 8,5%, μετά την αποτροπή απεργίας που επρόκειτο να συμμετάσχουν περισσότεροι από 47.000 εργαζόμενοι, έπειτα από σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τις μισθολογικές αυξήσεις. Παράλληλα, η SK Hynix ενισχύθηκε κατά 11,2%.

Ο Daniel Yoo, επικεφαλής στρατηγικής διεθνών επενδύσεων της Yuanta Securities, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως ο Kospi μπορεί να φτάσει τις 10.000 μονάδες έως το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η 24ωρη διαπραγμάτευση του δολαρίου έναντι του γουόν στην αγορά spot, στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,47%, κλείνοντας στις 8.621,70 μονάδες.

Αντίθετα, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 περιόρισε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,96%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng Index κατέγραψε πτώση 0,92%.