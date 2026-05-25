Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

World 25.05.2026, 08:40
Σήμα για προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η πρόβλεψη του Μαρτίου, που προέβλεπε αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,6% φέτος, «πιθανότατα θα αναθεωρηθεί», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ την Κυριακή σε τηλεοπτική συνέντευξή της σε ιταλικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι τα πράγματα «έχει εξελιχθεί» απότην προηγούμενη πρόβλεψη.

Σε ό, τι αφορά το κατά πόσον η αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου, η Λαγκάρντ ήταν σαφώς λιγότερο αποκαλυπτική. Προτίμησε να δώσει έμφαση στον βαθμό αβεβαιότητας που εξακολουθεί να σκιάζει τις προοπτικές. Η τράπεζα πρέπει να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, να αξιολογήσει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία τα επόμενα τρίμηνα και να σταθμίσει εάν δικαιολογείται η λήψη μέτρων, καθώς και ποιος θα είναι ο μεσοπρόθεσμος αντίκτυπός τους, επεσήμανε.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι τόσο αβέβαιη, που πρέπει να εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να αξιολογήσουμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων, πώς θα προσδιορίσουμε εάν απαιτείται δράση και ποιο αντίκτυπο θα έχει αυτή μεσοπρόθεσμα. Ο στόχος μας είναι το 2% μεσοπρόθεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, οικονομολόγοι και επενδυτές έχουν λάβει σε γενικές γραμμές θέσεις για μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Ηδη τα μηνύματα από στελέχη της ΕΚΤ δείχνουν πως μια πρώτη αύξηση επιτοκίων βρίσκεται στο τραπέζι, εκτός εάν προκύψει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μηνύματα για αύξηση επιτοκίων

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αλεξάντερ Ντεμάρκο, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, με δηλώσεις του στο περιθώριο του Eurogroup στη Λευκωσία, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας να διατηρήσει τη δέσμευσή της σε σχέση με τον στόχο του πληθωρισμού.

«Τον Ιούνιο πιθανότατα θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αύξηση [των επιτοκίων]», δήλωσε ο Ντεμάρκο, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Μάλτας.

«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε προσηλωμένοι στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας. Πρόκειται για τη διατήρηση της αξιοπιστίας μας — δεν πρέπει να φανεί ότι καθυστερούμε να αντιδράσουμε στις εξελίξεις», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 3% —αυτά είναι τα κακά νέα— και ο κίνδυνος οι τιμές της ενέργειας να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα είναι πλέον βεβαιότητα», δήλωσε ο Ντεμάρκο.

Μάλιστα, όπως έγραψε το Bloomberg προ ημερών, ακόμη και ορισμένα από τα πιο διαλλακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα στήριζαν μια τέτοια κίνηση.

Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Bloomberg.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται ελλείψει ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και οι καταναλωτές στην ευρωζώνη θα αρχίσουν κάποια στιγμή να αναρωτιούνται αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εννοούν πραγματικά αυτό που λένε όταν δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, δήλωσε ο επικεφαλής της ΤτΕ.

