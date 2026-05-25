Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προς αύξηση της προσφοράς για την εξαγορά της Delivery Hero προσανατολίζεται η Uber, μετά την απόρριψη της προηγούμενης προσφοράς 11,5 δισ. ευρώ από μεγαλομέτοχο της Delivery.

Το θέμα συζητήθηκε σε συενδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Uber, σύμφωνα με τους Financial Times.

Υπενθυμίζεται ότι η Uber προσέγγισε έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της γερμανικής αλυσίδας παράδοσης φαγητού Delivery Hero με προσφορά 38 ευρώ ανά μετοχή τις προηγούμενες, που θα αποτιμούσε την εταιρεία σε πάνω από 10 δισ. ευρώ, απορρίφθηκε.

Ο επικεφαλής της, Uber, Nτάρα Κοσροβσάχι, μετέβη στο Όσλο για να συναντηθεί με την πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της Delivery Hero, Κριστίν Σκόγκεν Λουντ, όπου παρουσίασε την προσφορά των 33 ευρώ ανά μετοχή, έγραψαν οι FT.

Ο αμερικανικός όμιλος με έδρα το Σαν Φρανσίσκο εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να αυξήσει την προσφορά του.

Ο επικεφαλής της Uber, Nτάρα Κοσροβσάχι

Επίδοξοι μνηστήρες για την Delivery Hero

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, η Delivery Hero ανέφερε: «Η Uber Technologies [μας] προσέγγισε με μια ενδεικτική πρόταση 33 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με μια πιθανή προσφορά εξαγοράς σε όλους τους μετόχους».

«Η εταιρεία παραμένει πλήρως επικεντρωμένη στην εκτέλεση της διαδικασίας στρατηγικής αναθεώρησης. Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται όπως απαιτείται ή είναι σκόπιμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ανταγωνίστρια DoorDash έχει επίσης προσεγγίσει μετόχους της Delivery Hero, αλλά δεν έχει αγοράσει μετοχές, σύμφωνα με τους FT.

Αρκετοί μέτοχοι της Delivery Hero δήλωσαν στους FT ότι επιδιώκουν τιμή άνω των 40 ευρώ ανά μετοχή για ολόκληρη την εταιρεία, η οποία θα αποτελεί premium 19% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Delivery Hero την Παρασκευή, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οποιαδήποτε συναλλαγή θα συμβάλει στην αυξανόμενη ενοποίηση στην παγκόσμια αγορά διανομής τροφίμων μετά την εξαγορά της Deliveroo από την DoorDash έναντι 2,9 δισεκατομμυρίων λιρών και την εξαγορά της Just Eat Takeaway από την Prosus πέρυσι έναντι 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Δεν ήταν σαφές ποια τιμή θα μπορούσε τελικά να συμφωνηθεί και και οι δύο υποψήφιοι ενδέχεται να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν την επιδίωξή τους. Οποιαδήποτε συναλλαγή πιθανότατα θα αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικού ελέγχου.

Η Uber αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι κατείχε το 19,5% της Delivery Hero και ένα επιπλέον 5,6% σε παράγωγα.

Ο διπλός ρόλος της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley έχει αναλάβει τη διαμεσολάβηση για την προσφορά της Uber, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η τράπεζα αποκάλυψε σε κανονιστικές καταθέσεις την Παρασκευή ότι η ίδια κατείχε ποσοστό 27% στην Delivery Hero, κυρίως μέσω ανταλλαγών μετοχών.

Η Uber διερευνά την απόκτηση παραγώγων που θα ανέβαζαν την έμμεση ιδιοκτησία της στον όμιλο πάνω από 30%, πρόσθεσαν οι πηγές. Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτούσε την πρόθεσή της και θα διατηρούσε κάποια προαιρετική δυνατότητα σχετικά με την υποβολή επίσημης προσφοράς. Αυτό αντικατοπτρίζει μια προσέγγιση που ακολούθησε η UniCredit στην προσπάθειά της να εξαγοράσει τη γερμανική τράπεζα Commerzbank.

Το διοικητικό συμβούλιο της Delivery Hero εξετάζει μια πλήρη πώληση ή μια σειρά συμφωνιών που θα αποσχίσουν τα τμήματα του ομίλου στη Μέση Ανατολή και την Κορέα, ανέφεραν οι πηγές των FT.

Ο Νίκλας Έστμπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε στους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρούσε έως τον Μάρτιο του 2027 μετά από χρόνια πιέσεων από τους μετόχους. Η Aspex Management, ένας ακτιβιστής επενδυτής με μερίδιο 14,6% στην Delivery Hero, έχει ζητήσει εδώ και καιρό από την εταιρεία να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της, να επιταχύνει τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και να αντικαταστήσει την Έστμπεργκ.

Η Prosus, η οποία κατέχει μερίδιο 16,8% στην Delivery Hero, έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές αφού την ανάγκασαν να πουλήσει το μερίδιό της στον όμιλο μετά την εξαγορά της Just Eat και το άνοιγμα της πόρτας σε μια αμερικανική εξαγορά.