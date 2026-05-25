Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., μέλος του Ομίλου Allwyn Hellas (πρώην ΟΠΑΠ), για την υλοποίηση των κορυφαίων τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της, ανακοινώνει η Bally’s Intralot.

Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έλαβε πρόσφατα το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών λαχείων της Ελλάδας (παθητικά λαχεία και στιγμιαία παιχνίδια) για μια περίοδο 12 ετών, με έναρξη στις 2 Μαΐου 2026. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατείχε επίσης και την προηγούμενη άδεια για τα κρατικά λαχεία για περίοδο 12 ετών.

Το συμβόλαιο που ανέλαβε η Bally’s Intralot αφορά στην απρόσκοπτη μετάβαση του υφιστάμενου συστήματος λοταρίας της Ελληνικά Λαχεία, που λειτουργεί ήδη με τεχνολογία Bally’s Intralot, στη νεότερη τεχνολογική της πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, η Bally’s Intralot θα υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης λαχείων και στιγμιαίων παιχνιδιών, βασισμένη στο κορυφαίο οικοσύστημα LotosX Omni. Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητες ψηφιακής διασύνδεσης. Το συμβόλαιο καλύπτει μια αρχική βασική περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα είτε ετήσιας επέκτασης έως και για 3 χρόνια, είτε συνέχισης για όλη τη διάρκεια της Παραχώρησης.

Ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με τη Bally’s Intralot στη νέα εποχή της Ελληνικά Λαχεία. Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, η ανανέωση και εξέλιξη των προϊόντων μας, καθώς και η αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών αποτελούν βασικούς πυλώνες των σχεδίων μας για τη νέα 12ετή παραχώρηση. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τη Bally’s Intralot σε τεχνολογικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών, να προσφέρουμε καινοτόμες προτάσεις και να ενισχύσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την υπεύθυνη λειτουργία μας».

«Η Allwyn Hellas και η Ελληνικά Λαχεία είναι διαχρονικά πολύτιμοι συνεργάτες μας και είναι τιμή μας να ανανεώνουμε και να ενισχύουμε τη συνεργασία μας», δήλωσε ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot. «Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τόσο στην τεχνολογία, όσο και στους ανθρώπους μας, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην υποστήριξη λοταριών που δραστηριοποιούνται σε ρυθμιζόμενες αγορές. Σε στενή συνεργασία με την Ελληνικά Λαχεία, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και επεκτάσιμου οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών που θα ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία».