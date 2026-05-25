TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY

Στην εξαγορά του 51,23% της TERRA ADVISORY, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών και της αγροδιατροφικής αλυσίδας προχώρησε η TREK Development.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ και τελέστηκε με μετρητά και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της εξαγορασθείσας, ενώ στην συμφωνία εξαγοράς προβλέπεται ρήτρα προαίρεσης κατόπιν επίτευξης στόχων κερδοφορίας για το 2026, 2027 και 2028.

Έλαβε δε χώρα κατόπιν Νομικού και φορολογικού/λογιστικού ελέγχου και κατόπιν σχετικής αποτίμησης από ανεξάρτητο Χ/Ο Σύμβουλο, με κεφάλαια από την αύξηση μ.κ. της εισηγμένης, κατά την εισαγωγή της.

Η TERRA ADVISORY είναι εταιρία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κατά βάση του Ιδιωτικού τομέα και εστιάζει στην Αγορά της αλυσίδας των αγρο-διατροφικών προϊόντων και συστημάτων και ειδικότερα εστιάζει στην οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και καθετοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και την προβολή και προώθηση των Ελληνικών Αγροτικών προϊόντων στη Διεθνή Αγορά. Αποτελεί τον προτιμητέο Τεχνικό Σύμβουλο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

O Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TREK Development Α.Ε. σε δηλώσεις του αναφέρει:

Εντάσσουμε στο οικοσύστημα της TREK μια καθετοποιημένη άκρως υγιή επιχείρηση, που καλύπτει το νευραλγικό κομμάτι της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, αυτό της αλυσίδας της αγροδιατροφικής παραγωγής και διάθεσης. Η καθετοποιημένη εμπειρία της TERRA ADVISORY με την υποστήριξή μας θα την ωθήσουν πολύ σύντομα στην ανάπτυξη ευρύτερου όγκου εργασιών στον Τομέα και ιδιαίτερα στην περαιτέρω εξωστρέφεια των υπηρεσιών της και στην ανάληψη μεγαλύτερων και πιο σύνθετων επαγγελματικών Υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των αγρο-διατροφικών προϊόντων. Η TREK ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τον επιχειρηματικό πυλώνα των επαγγελματικών υπηρεσιών της (Advisory & Professional Services) και ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της στον Ιδιωτικό Τομέα».

Η TERRA ADVISORY για το 2025 είχε κύκλο εργασιών 2.058.255 ευρώ και κέρδη προ φόρων 515.202 ευρώ, ενώ ο δανεισμός της ήταν μηδενικός.