TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Business 25.05.2026, 09:01
Στην εξαγορά του 51,23% της TERRA ADVISORY, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών και της αγροδιατροφικής αλυσίδας προχώρησε η TREK Development.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ και τελέστηκε με μετρητά και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της εξαγορασθείσας, ενώ στην συμφωνία εξαγοράς προβλέπεται ρήτρα προαίρεσης κατόπιν επίτευξης στόχων κερδοφορίας για το 2026, 2027 και 2028.

Έλαβε δε χώρα κατόπιν Νομικού και φορολογικού/λογιστικού ελέγχου και κατόπιν σχετικής αποτίμησης από ανεξάρτητο Χ/Ο Σύμβουλο, με κεφάλαια από την αύξηση μ.κ. της εισηγμένης, κατά την εισαγωγή της.

Η TERRA ADVISORY είναι εταιρία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κατά βάση του Ιδιωτικού τομέα και εστιάζει στην Αγορά της αλυσίδας των αγρο-διατροφικών προϊόντων και συστημάτων και ειδικότερα εστιάζει στην οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και καθετοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και την προβολή και προώθηση των Ελληνικών Αγροτικών προϊόντων στη Διεθνή Αγορά. Αποτελεί τον προτιμητέο Τεχνικό Σύμβουλο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

O Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TREK Development Α.Ε. σε δηλώσεις του αναφέρει:

Εντάσσουμε στο οικοσύστημα της TREK μια καθετοποιημένη άκρως υγιή επιχείρηση, που καλύπτει το νευραλγικό κομμάτι της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, αυτό της αλυσίδας της αγροδιατροφικής παραγωγής και διάθεσης. Η καθετοποιημένη εμπειρία της TERRA ADVISORY με την υποστήριξή μας θα την ωθήσουν πολύ σύντομα στην ανάπτυξη ευρύτερου όγκου εργασιών στον Τομέα και ιδιαίτερα στην περαιτέρω εξωστρέφεια των υπηρεσιών της και στην ανάληψη μεγαλύτερων και πιο σύνθετων επαγγελματικών Υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των αγρο-διατροφικών προϊόντων. Η TREK ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τον επιχειρηματικό πυλώνα των επαγγελματικών υπηρεσιών της (Advisory & Professional Services) και ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της στον Ιδιωτικό Τομέα».

Η TERRA ADVISORY για το 2025 είχε κύκλο εργασιών 2.058.255 ευρώ και κέρδη προ φόρων 515.202 ευρώ, ενώ ο δανεισμός της ήταν μηδενικός.

Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
