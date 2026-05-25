ΗΠΑ: Η δραματική πτώση του τουρισμού αποτελεί ανησυχητικό σημάδι για το μέλλον

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα πλήρη στοιχεία της τουριστικής έλευσης στις ΗΠΑ για το 2025 έχουν πλέον δημοσιευτεί και το μήνυμα είναι σαφές: οι διεθνείς επισκέπτες απέφυγαν τις ΗΠΑ, σημειώνοντας την πρώτη πραγματική ετήσια μείωση από την πανδημία του Covid-19. Η πτώση στον αριθμό των επισκεπτών ήταν μεγαλύτερη από ό,τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης του 2008.

Ενώ παρατηρήθηκαν αισθητές μειώσεις στους επισκέπτες από τη Γερμανία, την Ινδία, τη Γαλλία, τη Χιλή, την Αυστραλία και την Κίνα, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης των επισκεπτών οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Καναδοί δεν διέσχισαν τα σύνορα.

Αυτή τη φορά, δεν ήταν η πανδημία ή η κατάρρευση της αγοράς — ήταν ανθρώπινο λάθος, όπως ισχυρίζεται το CNN. Οι ταξιδιώτες αναφέρουν τη ρητορική και τις πολιτικές του προέδρου, που εκδηλώνονται σε πολέμους — τόσο μεταφορικούς όσο και κυριολεκτικούς — ως μερικούς από τους λόγους για τους οποίους απέφυγαν να επισκεφθούν τη χώρα.

Τέσσερα εκατομμύρια λιγότεροι ξένοι επισκέπτες ήρθαν στις ΗΠΑ το 2025 σε σύγκριση με το 2024, με τις συνολικές δαπάνες να μειώνονται κατά περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό δεν είναι απλώς αρνητικό για όσους εργάζονται στους τομείς των υπηρεσιών και του τουρισμού. Ο αντίκτυπος μιας αυτοπροκαλούμενης μείωσης των διεθνών επισκεπτών τέτοιας κλίμακας έχει επιπτώσεις στη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο, στη διπλωματία της «ήπιας δύναμης» και στην οικονομία συνολικά.

Το CNN ανέφερε για πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο ανησυχητικές τάσεις που εκδηλώθηκαν με μια πτώση 5,5% στον διεθνή τουρισμό το 2025. Πρόκειται για τη χειρότερη ετήσια πτώση των τελευταίων δύο δεκαετιών, με εξαίρεση την πανδημία του 2020.

«Κάποτε ήμασταν μια χώρα που οι άλλοι ήθελαν να μιμηθούν. Αυτή η αφήγηση δεν υπάρχει πλέον», δήλωσε η Juliette Kayyem, πρόεδρος του τμήματος του Homeland Security Project στο Harvard Kennedy School και ανώτερη αναλύτρια εθνικής ασφάλειας του CNN.

Η Kayyem εξήγησε ότι η «ήπια δύναμη», όπου η ισχύς των ΗΠΑ αντανακλάται σε κάτι περισσότερο από τις στρατιωτικές της δυνάμεις, αποδυναμώνεται, καθώς σε όσους βρίσκονται εκτός της χώρας μεταδίδεται μια φιλτραρισμένη εικόνα: «Αν είσαι ξένος σήμερα, αυτό που αντιλαμβάνεσαι για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δυσλειτουργική κυβέρνηση, επιδρομές της ICE, Αμερικανοί που σκοτώνονται, εγκληματικότητα παντού».

ΗΠΑ, μια δημοκρατία που βυθίζεται

Με τον αριθμό των επισκεπτών να έχει μειωθεί σημαντικά, είπε: «Η μακροπρόθεσμη ζημιά είναι ότι ο κόσμος δεν θα γνωρίζει την Αμερική… η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον αυτή μιας χώρας που, στην καλύτερη περίπτωση, δεν αξίζει σεβασμό και, στη χειρότερη, μιας δημοκρατίας που βυθίζεται».

Πέρα από τις αντιλήψεις, υπάρχουν και πρόσφατα πρακτικά εμπόδια για τους επισκέπτες: δισταγμός σχετικά με την προτεινόμενη χρέωση 250 δολαρίων για την έκδοση της βίζας, απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών λόγω του πολέμου και η διακοπή της χρηματοδότησης του Brand USA — του μοναδικού αμερικανικού οργανισμού που προωθεί τον τουρισμό των ΗΠΑ στο διεθνές κοινό. (Υποβλήθηκαν νομοσχέδια στη Βουλή και τη Γερουσία για την αποκατάσταση της χρηματοδότησης, αλλά κανένα από τα δύο δεν έχει προχωρήσει.)

Ο Άνταμ Σακς, πρόεδρος της Tourism Economics, μιας εταιρείας ανάλυσης δεδομένων ταξιδιών, δήλωσε ότι η πρόταση επιπλέον τελών για την επίσκεψη στις ΗΠΑ και οι δασμολογικοί πόλεμοι είναι παραδείγματα πολιτικών «φειδωλών στα μικρά και σπάταλων στα μεγάλα», που φαίνεται να αποφέρουν περισσότερα χρήματα κατ’ αρχήν, αλλά καταλήγουν να κοστίζουν στις ΗΠΑ πολύ περισσότερα.

Αυτή η ενέργεια της Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει αρκετή σύγχυση, ή ακόμη και κακή διάθεση, με αποτέλεσμα η Brand USA να ξεκινήσει πρόσφατα μια εκστρατεία για την «ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών» και την αποκατάσταση της παραπληροφόρησης, διευκρινίζοντας μεταξύ άλλων ότι το τέλος για την ακεραιότητα των θεωρήσεων δεν εισπράττεται ακόμη και ότι η πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για τη συλλογή ιστορικού πέντε ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένων επισκεπτών δεν αποτελεί τρέχουσα πολιτική.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, έχει επίσης προτείνει δημοσίως την ιδέα να περιοριστούν οι τελωνειακές διαδικασίες στα αεροδρόμια των πόλεων-καταφυγίων. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην εφαρμογή της.

Όσοι επισκέφθηκαν τις ΗΠΑ το 2025 ξόδεψαν περισσότερα ανά άτομο. Ωστόσο, λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των επισκεπτών, οι συνολικές δαπάνες ήταν κατά 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια χαμηλότερες (μετά από προσαρμογή για τον πληθωρισμό και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες), σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού. Η Tourism Economics εκτιμά ότι η απώλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη (έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα) σε σύγκριση με τις προβλέψεις για τις δαπάνες στις ΗΠΑ, εάν ο τουρισμός είχε παραμείνει στην αναμενόμενη πορεία ανάπτυξης.

Και η ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί μια εξαίρεση. Ογδόντα εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, «ωστόσο επέλεξαν άλλους προορισμούς», έγραψε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού στο δελτίο τύπου του τον Απρίλιο.

Ο Καναδάς πρωτοστατεί στην απομόνωση των ΗΠΑ

Ενώ παρατηρήθηκαν αισθητές μειώσεις στους επισκέπτες από τη Γερμανία, την Ινδία, τη Γαλλία, τη Χιλή, την Αυστραλία και την Κίνα, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης των επισκεπτών οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Καναδοί δεν διέσχισαν τα σύνορα. Υπήρξαν επίσης ορισμένες αυξήσεις στους ξένους επισκέπτες, ιδίως από το Μεξικό, κατά 1 εκατομμύριο άτομα επιπλέον το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ο Τζον Στιούαρτ από το Γκόλντεν Λέικ του Οντάριο, επρόκειτο να βρίσκεται στο Indy 500 αυτό το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης. Όχι όμως φέτος.

Κάθε άνοιξη, εδώ και περίπου 35 χρόνια, ταξιδεύει στην Ινδιανάπολη για να συναντήσει τους Αμερικανούς συγγενείς του, να απολαύσει την προετοιμασία πριν την ημέρα του αγώνα, να βυθιστεί στην λαμπρότητα της εκδήλωσης και να συνομιλήσει με τον κόσμο κρατώντας μια μπύρα στο χέρι. Είναι γνωστό ότι ξοδεύει εύκολα 10.000 δολάρια σε αυτά τα ετήσια ταξίδια διάρκειας μιας εβδομάδας.

Όμως, ο Στιούαρτ δήλωσε στο CNN ότι έχει φτάσει σε ένα «ιδεολογικό οριακό σημείο».

Σε αντίθεση με ορισμένους Καναδούς που έχουν ήδη αρχίσει να μποϊκοτάρουν οτιδήποτε έχει σχέση με τις ΗΠΑ, ο Στιούαρτ δεν ήθελε να βλάψει τις κανονικές αμερικανικές θέσεις εργασίας, καθώς το πρόβλημα του είναι με τον άνθρωπο που βρίσκεται στην ηγεσία.

Ωστόσο, οι πρόσφατες συζητήσεις με Αμερικανούς συναδέλφους που υποστηρίζουν τον Τραμπ ήταν τελικά αυτές που τον έκαναν να το ξανασκεφτεί πριν αφιερώσει τις διακοπές του σε διαμάχες με ανθρώπους στις ΗΠΑ: «Απλά δεν θέλω να βρεθώ σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια των διακοπών, όταν ξέρω ότι κανονικά θα έπινα μπύρες και θα έβλεπα αγώνες… Απλά πιστεύω ότι δεν θα απολάμβανα κάποιες από αυτές τις συζητήσεις», είπε.

Ενώ η χαοτική επίθεση του Τραμπ με τους δασμούς που επέβαλε στον Καναδά και η ρητορική του να καλεί τον Καναδά να γίνει η 51η πολιτεία ήταν ενοχλητικές, ήταν η έναρξη του πολέμου στο Ιράν που έφερε τον Στιούαρτ στα όρια.

«Δεν είναι πραγματικά θέμα Καναδών [εναντίον] Αμερικανών, είναι απλά θέμα του τι είναι σωστό και τι λάθος», είπε. Προς το παρόν, αναστέλλει όλα τα προσωπικά ταξίδια του στις ΗΠΑ.