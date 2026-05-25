Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY

World 25.05.2026, 18:45
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στη γερμανική βιομηχανία συνεχίστηκαν το 2026, παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων του τομέα σε περίπου τρία χρόνια, σύμφωνα με μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας EY τη Δευτέρα, με την αυτοκινητοβιομηχανία να έχει πληγεί περισσότερο.

Η απασχόληση στις γερμανικές βιομηχανικές εταιρείες μειώθηκε κατά 127.300 θέσεις εργασίας, ή 2,3%, σε ετήσια βάση στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ανέφερε η EY. Από το 2019, το έτος πριν από την πανδημία COVID-19, ο τομέας έχει χάσει 341.500 θέσεις εργασίας, μια μείωση λίγο πάνω από 6%, που σημαίνει ότι μία στις 17 βιομηχανικές θέσεις εργασίας έχει εξαφανιστεί.

Η EY δήλωσε ότι οι χαμηλές πωλήσεις οδήγησαν στις τελευταίες περικοπές, αν και τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου υποδηλώνουν ένα πιθανό σημείο καμπής. Οι βιομηχανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, μετά από 10 συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης.

Η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταλλουργική βιομηχανία, ενώ οι περισσότεροι άλλοι τομείς παρέμειναν υπό πίεση, δήλωσε στο Reuters ο ειδικός της EY, Γιαν Μπρορχιλκέρ.

«Μετά από τρία χρόνια συνεχών μειώσεων, αυτό τώρα μειώνει την ουσία των εταιρειών», δήλωσε ο Μπρορχιλκέρ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί περισσότερο, χάνοντας περίπου 125.800 θέσεις εργασίας από το 2019, συμπεριλαμβανομένων 32.000 κατά το περασμένο έτος.

Ο Μπρορχιλκέρ προειδοποίησε για περαιτέρω περικοπές, λέγοντας ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η ασθενής εγχώρια ζήτηση και οι δυσκολίες σε βασικές αγορές εξαγωγών θα μπορούσαν να αναγκάσουν τις εταιρείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων.

Πόσο γρήγορα μπορεί να πιεστεί μια οικονομική δύναμη

Η Γερμανία, που κάποτε θεωρούνταν η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αντιμετωπίζει αυξανόμενη ανησυχία καθώς μεγάλες εταιρείες μειώνουν θέσεις εργασίας και λειτουργούν. Η Bosch φέρεται να περικόπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γερμανία, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει από την ασθενέστερη ζήτηση, το υψηλότερο κόστος και τον μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει φόβους ότι το μακροχρόνιο «οικονομικό θαύμα» της Γερμανίας βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Οι αναφορές για εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν προσθέσει στο άγχος, ειδικά στους τομείς της μεταποίησης και της βιομηχανίας που κάποτε αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ευημερίας της χώρας.

Πολλά δεινά πλήττουν ταυτόχρονα τη γερμανική βιομηχανία. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, η επιβράδυνση των εξαγωγών, η ασθενής εγχώρια ανάπτυξη, ο ανταγωνισμός από την Κίνα και η δαπανηρή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα δημιουργούν πίεση. Οι εταιρείες που κάποτε εξαρτώνταν από τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση και την οικονομικά προσιτή ενέργεια αναγκάζονται τώρα να επανεξετάσουν τα σχέδια παραγωγής, επενδύσεων και εργατικού δυναμικού.

Για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς οικονομικά στατιστικά στοιχεία. Αντιπροσωπεύουν αβεβαιότητα, απώλεια εισοδήματος και φόβο για το μέλλον των εξειδικευμένων βιομηχανικών θέσεων εργασίας. Για την Ευρώπη, η επιβράδυνση της Γερμανίας έχει σημασία επειδή τα εργοστάσιά της, οι προμηθευτές της και οι εξαγωγές της είναι βαθιά συνδεδεμένες με την ευρύτερη οικονομία.

Η Γερμανία δεν έχει τελειώσει, αλλά σαφώς αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες βιομηχανικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι εάν η χώρα μπορεί να επανεφεύρει την οικονομία της πριν εξαφανιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας και εργοστάσια.

